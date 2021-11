Povinné očkování, natvrdo, říká poradce vlády ze Slovenska. Přestaňte filozofovat o svobodě, tomu viru je to jedno

reklama

Jednotlivé evropské státy volí při boji s epidemií covidu čím dál tím radikálnější opatření. Česko od pondělí zavádí rovněž nová pravidla, kdy jako potvrzení o bezinfekčnosti nebudou už stačit PCR ani antigenní testy, uznávat se bude jen očkování a prodělání koronaviru. Do restaurací, ke kadeřníkovi, do hotelů a penzionů, na sportoviště či na kulturní a sportovní akce tak nebudou moci lidé, kteří nejsou naočkovaní či neprodělali covid v posledních 180 dnech. Pokračovat bude plošné testování ve školách a začne patrně i ve firmách. – Ze Slovenska k nám prosakují zprávy, že neočkovaní lidé tam už nebudou mít přístup dokonce ani do obchodů. Co je na tom pravdy?

Dá se říct, že pravdy je na tom dost. Byl jsem na zasedání vlády SR, kde se tyto věci řešily, a vím, že premiér Heger na tomto skutečně trvá. Problém je pouze v tom, že strany se nemůžou dohodnout, protože některé chtějí působit na veřejnost jako ty hodné, takže zatím není jasné, kdy začnou změny platit, ale určitě nějaké muset být budou, protože situace na Slovensku si to akutně vyžaduje.

V podstatě to bude tak, že neočkovaný bude moci být snad jedině doma, jinak všude bude potřebovat ono potvrzení, samozřejmě i v práci. Ale čím později se tohle uskuteční, tím menší vliv to bude mít. Jakmile budeme mít v nemocnicích pět tisíc lidí, tak už ani tohle nepomůže, a bude muset přijít znovu lockdown. To si právě uvědomují třeba Rakušané, kteří se proti neočkovaným tvrdě postavili a kteří ty kroky učinili ještě zavčas.

Ano, patrně nejdále dospělo v těch restrikcích Rakousko, jež aktuálně vyhlásilo lockdown, s tím, že od 1. února začne v této zemi platit povinnost očkování proti covidu-19 pro všechny obyvatele. Po jednání s hejtmany to oznámil rakouský kancléř Alexander Schallenberg. Nenaočkovaným hrozí trest odnětí svobody. Co říkáte na tuto strategii?

Naprosto s tím souhlasím! Je to jediná možná šance! Já jsem vládu SR osobně varoval už někdy v červnu, že pokud nepřijde povinné očkování, bude tu zase situace s množstvím úmrtí, zahlcené nemocnice a nutnost lockdownu, který bychom si přitom mohli docela dobře odpustit. Ale v červnu se to samozřejmě zdálo být relativně v pořádku, takže nikdo žádné kroky nepodnikl – a teď sklízíme ty plody své nečinnosti a laxnosti.

A co říkáte na ty argumenty ohledně zasahování do osobní svobody, které zdůrazňuje nemalá část neočkovaných lidí? V Praze se v této souvislosti ve čtvrtek konaly i demonstrace a je to velké téma.

To máte pravdu, ale je to spíš bublina a falešné politikum. A vláda, ať už ta česká nebo slovenská, si musí uvědomit, že okolo toho nemůže chodit jen tak po špičkách, protože tady se prostě musí zasáhnout rychle a účinně. A Slováci jsou na tom, co do proočkovanosti, ještě hůř než Češi.

My si tady můžeme hrát na odměny, na loterii pro ty, kteří se nechají milostivě očkovat, můžeme dělat bůhvíjakou kampaň, ale ten výsledek je takřka nulový. Lidi se nám nepodařilo přesvědčit – a teď nastal čas podívat se pravdě do očí!“ Matematika se obelhat nedá a ta čísla jsou neúprosná.

Povinné očkování na Západě není zdaleka standardem, ale u nás ho máme v případě některých chorob už přes půl století. Je to výhoda?

V tomto smyslu by to výhoda být mohla, protože Československo bylo první zemí, kde se podařilo eliminovat tuberkulózu. Byli jsme vzorem pro celý svět, ale nikdo se nikoho neptal, bylo tu povinné očkování.

Tak teď nám úplně zbytečně utíká čas a my tady můžeme sedět nebo postávat a neustále do aleluja filozofovat o svobodě a dobrovolnosti, ale tomu covidovému viru to bude úplně jedno. Ten se řídí svými vlastními pravidly – a my to zkrátka musíme pochopit a přestat s těmihle tanečky. Buď se přizpůsobíme a nad tím virem zvítězíme, nebo se nepřizpůsobíme – a virus zvítězí nad námi. Můžeme si vybrat.

To jsou samozřejmě racionální argumenty, ale co ty názory, že jde o neúměrný zásah do osobní svobody, do svobody podnikání atd.?

Podívejte se, pokud je demokracie jenom o svobodách, tak je to vlastně čirý populismus. Každý má nějaká práva, ale musí mít taky nějaké povinnosti. A to je velký problém, protože v obou našich zemích ta odpovědnost prostě chybí. Odpovědnost k sobě a zejména k druhým, jinak by takové věci nikdo nemohl vyprávět.

Vy jste momentálně ve Velké Británii a vím, že tamní situaci sledujete. Britové byli vlastně první zemí, která ponížila covid na úroveň chřipky a uvolnila téměř všechny restrikce. Nelitují teď Britově zpětně tohoto kroku?

Určitě ne, já jsem právě v Londýně, který žije zcela normálním životem, ale samozřejmě základem je zase to očkování. Britové jsou v tomto směru někde úplně jinde než Češi nebo Slováci, oni mají naočkovaných až 90 % obyvatel. A nikdo z těch lidí neříká, kde je moje svoboda nebo proč se mám nechat očkovat atd.

Zkrátka nikdo neprotestuje, všichni si uvědomují, že to je pro jejich dobro a že je to jediná cesta, která jim umožnila to už zmiňované rozvolnění všech opatření.

A závěrem chci ještě podotknout, že já stále slyším, jak jsou ty vakcíny nedokonalé a špatné. Netvrdím, že jsou stoprocentní, ale neustále se vyvíjejí a vylepšují. Ve vědě a tedy i v medicíně neexistuje nic stoprocentního; pokud chcete mít naprostou jistotu, tak se můžete jít modlit jedině někam do kostela.

