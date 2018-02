Praha pod vedením ANO upadá. Bohuslav Svoboda promluvil o děsivých zkušenostech

Jednobarevná vláda hnutí ANO v demisi má teď v rukou osud Všeobecné zdravotní pojišťovny. K čemu to povede? Moderátorka úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu Marie Bastlová se na to zeptala místopředsedy správní rady, poslance z ODS Bohuslava Svobody. A dozvěděla se následující...

Hnutí ANO má většinu ve správní radě VZP a je otázka, jak s touto většinou naloží. Teoreticky nelze vyloučit, že generální ředitel VZP Zdeněk Kabátek je člověk na svém místě. „Pojišťovna funguje velmi dobře a má dobré hospodářské výsledky,“ zdůraznil Svoboda.

Kromě možnosti odvolání Kabátka může Babiš ve VZP hlídat své ekonomické zájmy, protože v minulosti podnikal přes fond Hartenberg ve zdravotnictví. Fond je nyní zaparkován ve svěřeneckém fondu Andreje Babiše. Svoboda poznamenává, že hnutí ANO může ve VZP prosadit, co chce, ale prozatím se prý nic takového neděje. Pokud by se něco takového začalo dít, musejí na to ostatní členové správní rady hlasitě upozorňovat veřejnost.

„V tuto chvíli musíme čekat, až začnou pracovat ty jednotlivé výbory,“ podotkl Svoboda. Chtěl by se zaměřit především na práci výboru prevence – prevence obezity, prevence cukrovky a tak podobně. V obecné rovině se musí i VZP vyrovnat se stárnutím populace. Česká populace stárne a je třeba počítat s tím, že starší lidé spotřebovávají větší množství zdravotní péče.

Ve druhé polovině rozhovoru se Svoboda vyjadřoval k otázce, že jako lékař čerpá peníze od VZP, ale teď dohlíží na fungování VZP. Svoboda zdůraznil, že z hlediska zákona nejde o střet zájmů. „Protože mi nedodáváme služby pojišťovně, my dodáváme služby pacientům,“ uvedl Svoboda. Nemluvě o tom, že správní rada VZP určuje obecný vývoj celého systému. Nezabývá se konkrétními smlouvami.

Ve druhé polovině rozhovoru prozradil, že hodlá kandidovat v komunálních volbách v Praze, ale prozatím není jisté, zda bude stát v čele kandidátky. Není tedy jisté ani to, zda bude znovu kandidovat na primátora. Osobně se mu zdá, že Praha pod vedením primátorky hnutí ANO Adriany Krnáčové upadá.

Než se rozloučil s diváky, popsal, proč si neumí představit spolupráci ODS s hnutím ANO na vládní úrovni. „V současné době si myslím, že by nás spolupráce s hnutím ANO na celorepublikové úrovni jenom poškozovala. Praha má velké zkušenosti s tím, jak hnutí ANO funguje,“ podotkl Svoboda s tím, že v Praze hnutí ANO funguje špatně.

