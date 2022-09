Praktiky ODS: Padesát tisíc za místo na kandidátce. A jaká jsou to jména!

reklama

ODS se už nějakou dobu snaží tvořit dojem, že se očistila od starých nešvarů. Tím má být i oproštění od všelijakých regionálních a místních kmotrů, kteří často zasahovali do kandidátních listin, ovlivňovali poměr sil na radnici a měli tak vliv na dění v regionální a komunální politice.

Jak bylo uvnitř strany známo, šlo nejčastěji o vlivné podnikatele, ale tzv. kmotrem mohl být klidně i člen strany, pokud svou činnost prováděl obratně a nedovolil ostatním ohrozit svou svrchovanou pozici.

Vedení ODS, které sídlí v Praze, nemělo vhled do situace, která se odehrávala v regionech. Sice se vědělo, že politika tam jede podle vlastních, často hodně divokých pravidel, ale centrála nikdy nechtěla plýtvat energií na regiony, když sama měla v Praze plno jiných starostí. Šíbři, jak se jim rovněž říkalo, tak vesele řádili jak utržení z řetězu – korupce, předražené tendry, pochybné zakázky pro kamarády a kamarády kamarádů… O podobných kauzách už bylo napsáno dost.

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 9380 lidí

Když do funkce předsedy ODS přišel Petr Fiala, vzal si jako jeden z úkolů očistit stranu od kmotrů. Občanští demokraté se nyní kasají, že mafiánské praktiky jsou minulostí. Jejich kandidáti jsou údajně „vzdělaní, vážení a slušní“.

Prověřili jsme proto blíž informace, které se naší redakci dostaly hned z několika zdrojů zevnitř ODS. První z nich je z východočeské metropole. Autenticitě zdroje redakce plně důvěřuje na základě dlouhodobých kontaktů a opakovaně verifikovaným informacím.

Zdroj se pustil do hodnocení kandidátky ODS v Hradci Králové v komunálních volbách. Ptali jsme ho právě na ty deklarované „vzdělané, vážené a slušné“ kandidáty. Dozvěděli jsme se zajímavé věci.

„Speciálně v Hradci je důležité říct, že kandidátka je dílem jednoho muže – Oldřicha Vlasáka,“ začal s popisem náš zdroj, který se v královéhradecké politice pohybuje léta a místní vazby má dobře zmapované. „Vlasák je doyen hradecké politiky, začal už v devadesátkách. Bohužel, některé manýry z té doby si nese dodnes. Je to dravec, i když na první pohled tak nevypadá. Kdo s ním ale mohl pracovat, poznal i jeho odvrácenou tvář. Je posedlý penězi a funkcemi. Pro zisk neváhá obětovat i loajální spolupracovníky a přátele. Za ta léta si vybudoval neotřesitelnou pozici, díky svému působení v Evropském parlamentu má i špičkové mezinárodní kontakty. V hradecké ODS se nic nestane bez jeho svolení. Má pod palcem územní a investiční rozvoj města, takže ty největší zakázky jdou přes něj. Hradečáci mu dodnes nemohou zapomenout, že prodal vodu francouzské Veolii. Je tady značně kontroverzní postavou, ale hlasy vždycky získá a do zastupitelstva se dostane,“ svěřuje se občanský demokrat.

Letošní kandidátka prý byla Vlasákovým velkým vítězstvím. „Bylo to docela tvrdé. Na lídra kandidovali tři zájemci, nakonec to vyhrál poměrně nezajímavý kandidát. Vyhrál proto, že byl Vlasákův kandidát. Oldřich má záruku, že tenhle člověk pojede podle jeho not,“ myslí si zdroj.

Řeč je o Miroslavu Hlouškovi, který se z pozice ředitele městské policie dostal na první místo hradecké občanskodemokratické kandidátky. „Neslaný nemastný,“ hodnotí ho náš zdroj. „Vytažený jak králík z klobouku, během kampaně je prakticky neviditelný. Jak mi sám řekl, ale to bylo už někdy na jaře, spoléhal na to, že komunální kampaň postaví na vlně popularity koalice SPOLU, která se nesla ještě z podzimních voleb. Ale mezitím se stala spousta věcí – válka, inflace, energie… ODS se propadá, stává se nenáviděnou, ale komunální kampaň v Hradci to vůbec nereflektuje. Co taky nechápu je, že na kampani nepracuje marketingová agentura nebo aspoň opravdoví odborníci. Jsou tam amatéři, kteří to dělají na koleni, a podle toho to vypadá. Když to porovnáme s prezentací jiných stran, tak je to prostě ostuda. ODS má navíc, ale zřejmě šetří,“ pokračuje náš informátor.

Co se týče financování kampaně, náš zdroj nám sdělil zajímavou novinku: „V Hradci bylo vždy pravidlem, že kdo chtěl být na kandidátce, musel straně něco zaplatit. Alespoň co se těch prvních míst týče. První tři dávali nejvíc – minimálně padesát tisíc, pak se to postupně snižovalo. Letos se ale zavedla novinka – padesát litrů musí vysolit všichni v první desítce, jinak se můžou s místem rozloučit,“ prozrazuje náš insider.

Zajímal nás jeho pohled na to, zda není takový postup diskriminační. „Je. Ale všichni to berou jako normu. Má se za to, že ODS je strana vzdělanějších a bohatších lidí, pro které těch padesát tisíc nejsou zas tak velké peníze. Může to být ale problém u mladších – dovedu si představit nadějného mladého člověka, který by byl v politice opravdu platný, ale na kandidátku se nedostane, protože si to nemůže zaplatit. To je smutné. Řešením by mohlo být, a mnozí kandidáti to taky dělají, že těch padesát tisíc nezaplatí ze své kapsy, ale najdou sponzora. Jenže,“ varuje zdroj, „ten to nedělá jako charitu. Bude za to něco chtít. A takhle vznikají kšefty, takhle vzniká korupce,“ varuje.

Padesát tisíc podle popsaných postupů tedy zřejmě zaplatil i Jaroslav Filip. Ten má číslo osm a patří mezi věkově mladší kandidáty. Náš zdroj ho popsal jako „ambiciózního, ale nepříliš chytrého. Je na něm velmi znát snaha patřit do velkého světa. Až patolízalsky se podbízí silnějším politikům. Kampani se věnuje intenzivně, ale bohužel víc, než za občany jezdí do Prahy lobbovat u senátora Červíčka a poslance Adamce.“ Proč? „Tihle dva mají vliv na region, a tím i na Hradec Králové. Filip se u nich přimlouvá, aby v případě svého zvolení dostal uvolněnou funkci. Strašně se na to třese. Jak říkám,“ zakončil popis kandidáta náš zdroj, „ta snaha je na něm hrozně vidět a působí až groteskně. Je to taková tragikomická figurka na kandidátce. On se tam totiž nedostane, takže jen plýtvá energií,“ konstatuje lakonicky zdroj naší redakce.

Ing. Oldřich Vlasák ODS



městský radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaké šance tedy náš dobře informovaný zdroj občanským demokratům v Hradci dává? „Velké ne, tipuji tak tři, maximálně čtyři mandáty – Vlasák, Soukup, Hloušek nebo Kříž,“ myslí si.

Posledně jmenovaný – Jan Kříž, je nováčkem v ODS. Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové by mohl získat voliče skrz svou odbornost a známost mezi studenty. „Profesory, lékaře a právníky lidi vždycky častěji volí,“ uvažuje náš zdroj. „V minulých volbách ODS takto vsadila na farmaceuta Alexandra Hrabálka, který se nakonec stal i primátorem. Že to byla katastrofa, to je věc druhá,“ připomíná následný vývoj.

Překvapením na kandidátce je umístění Martina Soukupa. Tento výrazný hradecký politik je totiž až na sedmnáctém místě. „Mezi Soukupem a Vlasákem došlo k roztržce,“ prozradil nám zdroj. „Tito dva byli vždy sehraní, ale před několika měsíci se nepěkně rozešli. Soukup měl ambice sám kandidovat na lídra kandidátky, a když prohrál, byl odklizen až do druhé poloviny druhé desítky. Nutno ale říct, že si vede svou vlastní kampaň, kterou trefně pojmenoval Soukup to má na triku. Má s tím větší úspěch než celá kandidátka dohromady. Ten se o místo v zastupitelstvu nemusí bát. Lidi ho vykřížkují,“ myslí si náš zdroj.

Hradecká kandidátka je zajímavá i tím, že na jedenácté místo dosadila Romana Chlíbka. Toho Romana Chlíbka, který během covidu intenzivně lobboval za vakcinaci a podporoval tvrdá opatření. „Tenhle člověk je pořádný kiks, vůbec nevím, co na té kandidátce dělá,“ okomentoval to náš zdroj. „Chlíbka znám jen povrchně, párkrát jsme se bavili, ale neřekl bych, že je to člověk s politickými ambicemi. Ztratil by se v tom. I když to by možná Vlasákovi vyhovovalo – měl by svého člověka, který politice nerozumí, ale se kterým může dobře manipulovat. To by sedělo. Jinak mi to nedává smysl. Marketingově je to sebevražda, lidi si tyhle šílence dobře pamatují. To tam rovnou mohli dát Flegra,“ směje se.

Fotogalerie: - Proti povinnému očkování

S covidem je na hradecké kandidátce spojen ještě jeden člověk – osmadvacetiletý kavárník Patrik Šiml. Ač z fotky působí sympaticky, zapsal se do povědomí místních coby bonzák, což je titul, kterým bývá dle našich informací často nazýván. „Za covidu byl Šiml práskač, který udával konkurenční podniky, když nedodržovaly vládní nařízení,“ podělil se s námi o pikantní informaci zdroj.

„Místní gastroscéna je tak na něj pořádně naštvaná. Však se mu to vrací – pod facebookové příspěvky s jeho jménem píšou lidi ostré komentáře. Nikdo si je však nepřečte, protože amatérský marketingový tým ODS je rychle maže. Na to jsou dobří. A zcela náhodou je v tom týmu právě i Patrik Šiml. A takhle my si tady žijeme,“ dodává hořce náš expert na hradeckou politiku.

Nutno dodat, že očekávání samotných občansko-demokratických kandidátů nejsou valná: „Veřejně to samozřejmě nikdo neřekne,“ sdělil nám pod příslibem anonymity přímo jeden z kandidátů do zastupitelstva, „ale čekáme hrozný průser. Sešly se dvě věci dohromady – mizerná práce na radnici a mizerná celostátní politika. To neokecáme, lidi se na to prostě ptají. Ptají se na to, jak zaplatí účty, zajímá je, zda ještě za měsíc bude pro něj pracovní místo. A pak vidí, že město v čele s ODS tady postaví zbytečnou lávku za 170 milionů,“ uvádí náš zdroj. Naráží na kauzu pojící se s lávkou, která vede přes řeku Labe v blízkosti centrály ČSOB. Předražená zakázka se stala i vděčným tématem konkurenčních stran v předvolebním boji.

Jak tedy interní zdroj přímo z hradecké ODS vidí povolební výsledek? „Vyhraje ANO, a pak bude záležet, kdo další se do zastupitelstva a v jakém počtu dostane. Je zde jistá šance, že kdyby to pro ODS dopadlo hodně blbě a ANO mělo dostatek zastupitelů pro složení koalice, jednali bychom s nimi,“ může prý vypadat povolební vývoj.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 27972 lidí

V Hradci Králové dosud ODS a ANO v koalici vládlo, toho času ještě ve spojení se Zelenými. Bizarní koalice však trpěla osobními animozitami, které nakonec vedly k odchodu Zelených a menšinové vedení Hradce se tak muselo častokrát opírat o hlasy komunistů. „Bylo to strašný,“ vzpomíná jeden ze současných zastupitelů na atmosféru ve vedení města. „Tak zlé vztahy na pracovišti jsem ještě nezažil. Poslední čtyři roky byly psychicky nejnáročnější etapa mého života, a to už jsem za těch skoro šedesát let prožil hodně.“ I on připouští, že do koalice s ANO by ODS mohla znovu jít. „Jsme ODS, jsme silná strana, do vedení Hradce patříme. Nebudeme hrát druhé housle, nechceme do opozice. Máme nové tváře, a díval jsem se, že ANO taky udělalo obměnu. Zastupitelstvo bude vypadat jinak, věřím, že to bude lepší než tohle volební období.“

S kým dalším by si dovedl představit koalici? „Vím, že oťukávání proběhlo s lidovci (ti v Hradci Králové kandidují společně s nezávislými kandidáty pod názvem Koalice pro Hradec) a věříme v možnou dohodu i s Janem Holáskem.“ Jan Holásek, někdejší partner renomované právnické kanceláře Havel a Holásek, je už čtyři roky zastupitelem, zároveň senátorem, a do letošních komunálních voleb postavil vlastní hnutí Rozvíjíme Hradec. „Holásek je sběrač funkcí,“ zasmál se náš zdroj, „ten do vedení Hradce chce za každou cenu. Sice se kasá, že s ANO by nešel, ale když mu dáme dobrou nabídku…“

A kdo je pomyslným černým koněm hradeckých komunálních voleb? „Určitě Hradečtí kantoři a Nestraníci,“ myslí si jeden z místních politiků, který sice letos nekandiduje, ale o dění ve městě má přehled jako málokdo. „Ne, že by měli nějaký super program. Ono na tu bídu, kterou trpí hradecké školy, stačí fakt málo. Ale stále obecně v naší společnosti platí, že učitelé jsou vnímáni jako důvěryhodní lidé. Když se dá takhle dohromady kandidátka ředitelů škol a kantorů, voličům to dává silný signál – umíme se sjednotit, jde nám o vaše děti. Sečtěte si, kolik má Hradec škol a kolik tam chodí dětí. Když jejich rodiče uvidí na kandidátce učitele svého dítěte, vsadím se, že mu ten křížek dají. Myslím si, že tohle uskupení může ve volbách opravdu překvapit,“ myslí si redakční zdroj.

„Letošní volby nevidím dobře, ale to myslím v celkovém kontextu,“ řekl nám na závěr jeden z kandidátů ODS. „Do vedení města chce letos rekordní počet zájemců. Pomalu každý, kdo má díru do p*dele, zakládá stranu nebo hnutí. Obávám se, aby to nedopadlo stejně jako volby minulý rok do Poslanecké sněmovny. Přes milion hlasů propadlo proto, že lidi vybírali z X stran. Anebo se může stát i to, že lidi k volbám tentokrát nepůjdou. Deziluze a zklamání je totiž ve společnosti už tak silné, že slyším čím dál častěji hlášku volit už nejdu. Bohužel za to může naše vláda, odpovědnost za blbý výsledek komunálu půjde i za celostátní ODS. Nemůžeme tyhle dvě politiky oddělovat, letos spolu souvisí víc než kdykoli dřív,“ připouští zkušený politik.

Prozradil také, že občanští demokraté dostávali během posledních týdnů z pražské centrály noty, jak komunikovat s voliči. „Do e-mailu nám chodily texty z hlavní kanceláře, kde bylo vysvětleno, jak máme s lidmi hovořit a argumentovat. Snaha od pana předsedy je, ale jestli to bude stačit? Myslím si, že ne. Opravdu se bojím, jak to letos dopadne,“ konstatuje těsně před začátkem voleb hradecký politik.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.