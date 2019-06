Prasárny. Udavač. Motýle. Babiš válcoval „Milion chvilek“, padla tajná věc o ČSSD

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro MF Dnes jasně uvedl, že neodstoupí. „Proč bych měl?“ ptá se. A velmi zostra hovořil o senátorovi Lukáši Wagenknechtovi, ale také o sdružení Milion chvilek pro demokracii, které proti němu pořádá demonstrace. Vyjádřil se také k tomu, co by dělal, kdyby sociální demokraté odešli z vlády, jak v soukromých rozhovorech říkají.

„Nenapadlo mě to ani na vteřinu, ani na pikosekundu. Nevidím k tomu důvod. Mě ty protesty mrzí, ale část lidí uvěřila lžím, které o mně opakuje opozice, aktivističtí novináři a lidé, co mě chtějí odstranit z politiky. Ze společnosti se vytrácí schopnost normální diskuse, schopnost naslouchat argumentům,“ poznamenal Babiš úvodem k tomu, zda nikdy nepřemýšlel o demisi.

Velmi zostra se následně Babiš vyjádřil i k návrhům auditních zpráv Evropské komise, podle nichž je ve střetu zájmů a Česku hrozí, že bude vracet stovky milionů korun. „Proč říkáte, že Česko bude kvůli mně něco vracet, když to není pravda? Česko už vrátilo 35 miliard kvůli tradičním demokratickým stranám. Ty peníze jsou nevratné, ztracené,“ poznamenal Babiš. Za hlavního udavače pak označil senátora Pirátů Wagenknechta. „Na základě jeho udání čeští daňoví poplatníci zaplatili 800 milionů korun. On naši zemi poškodil a snaží se mě dostat z politiky kvůli osobní zášti, že nedostal nějakou trafiku. Ale já prostě nedávám nikomu trafiky, teplá místečka ve státní správě,“ sdělil Babiš. Několikrát následně zopakoval, že není důvod k tomu, aby Česko vracelo peníze.

Ale zpět k demonstracím. I když je k nim Babiš kritický, nemyslí si, že by to někdo řídil. „Lidi mají právo demonstrovat, tak projevují svůj názor. Ale ten je na základě vylhaných věcí. Nebyl jsem estébák, nikdy jsem nic neukradl. Vždyť tam protestuje spousta novinářů, komentátorů, kteří mě nesnášejí. Spousta mých hejtrů, politiků. To je celá ta parta, která tu spolu byla desítky let. Já bych byl moc rád, kdyby si konečně založili politickou stranou a utkali se s námi ve svobodných a demokratických volbách,“ dodal. S organizátorem protestů Mikulášem Minářem se potkat nechce. „O čem bych se s ním bavil? Bohužel on má jasný antibabišovský názor,“ uvedl a odmítl, že by mu předseda ČSSD Jan Hamáček doporučoval, aby se s představiteli demonstrantů setkal.

„Pan Hamáček by si raději měl udělat pořádek v sociální demokracii. Pokud mě tři jeho poslanci údajně přes média vyzývají, abych nebyl premiér… Vždyť tito s námi podepsali koaliční smlouvu. Moc tomu nerozumím,“ sdělil zostra Babiš.

Pak se Babiš vyjádřil k tomu, že před pár dny podal jeho právník návrh na zastavení Babišova trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. „Nic jsem neudělal, není pro to žádný důkaz, a proto ten právník takto postupuje. Říkáme od začátku to samé. Chápu, že někteří novináři, kteří stojí za všemi těmi prasárnami a úniky informací, mě už dávno odsoudili. Ale já jim odpouštím. Nechci k nikomu cítit zášť,“ dodal Babiš.

Vyjádřil se pak i k tomu, že sociální demokraté v soukromých rozhovorech říkají, že kdyby byl obžalován v kauze Čapí hnízdo, odešli by z vlády. „Usiloval byste v takovém případě o předčasné volby, nebo chtěl dovládnout s menšinovým kabinetem opřeným o komunisty a SPD Tomia Okamury?“ zeptal se Babiše reportér Petr Kolář.

„Kdyby odešli, tak bych se šel určitě poradit za panem prezidentem. Ale my předčasné volby nechceme,“ odvětil Babiš.

Posledním tématem pak byl Babišův projev na výroční Česko-německé obchodní a průmyslové komoře. „My v Čechách máme rádi přírodu. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě,“ řekl tam Babiš a slovo motýle se následně rozšířilo po sociálních sítích.

„Vy nemáte rád motýle? Je jich nějak míň teďka. A ty včely skutečně mají rády řepku, to říká i předsedkyně svazu včelařů. Na motýle jsem přišel, protože jsem viděl video s Brabcem, jak vypouští do přírody motýly. Měl jsem radost. Když jsem byl malej kluk, tak jsem měl rád babočku modrookou. A že si z toho dělají srandu? Tak ať si dělají! Nechápu, co budete dělat bez Babiše, co budete psát? To budete úplně vyřízení!“ uzavřel Babiš.

