Pražané, plaťte za parkování v centru 183 tisíc ročně, navrhl aktivista. Jinak...

Zakladatel spolku Pro euro a eurofederalista David Antoš, který kromě kladného názoru na přijetí společné evropské měny podporuje cyklistiku a vystupuje často proti automobilové dopravě, se rozhodl, že vypočte, kolik by podle jeho názoru měli obyvatelé Prahy platit, aby mohli ve městě parkovat. Nejedná se o úplně malé částky. Pražané, kteří mají osobní automobil, by museli jen za parkovné zaplatit skoro dvě stě tisíc ročně. „Každé parkování na ulici v širším centru někoho omezuje. Téměř v každé ulici by mohlo být něco veřejnosti užitečnějšího,“ myslí si Antoš.

Uvedený zábor se využívá při pronájmu konkrétního místa, zdali by pak řidiči měli vždy své privátní místo, a tím jistotu, že zaparkují, už však Antoš nerozvádí.



Co naopak rozvádí, je aplikace jeho výpočtu ročního parkovného na parkovacím místě o ploše 15,5 m2. Parkování by podle něj stálo 182,5 tisíce. Jak však k takové částce došel, bylo zprvu nejisté, výpočet, který přiložil, totiž příliš neodpovídá, a pokud tak Antoš špatně neroznásobil uvedená čísla, pak zřejmě pro řidiče ještě připojil nějakou nezmíněnou slevu. „Kolik by mělo stát parkovací místo ve vnitřních částech města? 12,5 m2 x 50 Kč x 365 dní = 182,5 tisíce,“ počítal proevropský aktivista. Jeho výpočet však vychází správně až na 228 125 korun za parkovné ročně. Fotogalerie: - Cyklojízda s LSD

Později v diskusi Antoš rozvedl, že si nakonec 50 Kč rozmyslel a aplikoval 40 Kč. „Každé parkování na ulici v širším centru někoho omezuje. Téměř v každé ulici by mohlo být něco veřejnosti užitečnějšího než 90 % času odložené osobní auto,“ rozvinul také.

Antoš tvrdí, že by při takto nastavené ceně za parkování „přestala být dotována menšina v autech“. „To by byla cena, po které by chodci, cyklisti a cestující MHD přestali dotovat menšinu v autech. Také by to narovnalo ekonomiku sdílení aut, které logicky mají být levnější,“ napsal.

Kolik by mělo stát parkovací místo ve vnitřních částech města? 12,5m2 "x 50 Kc x 365 dní = 182,5 tisíc.



Jaké „dotování menšiny v autech“ má na mysli, však již neprozradil.



Problém by ale nakonec dopadl i na uživatele sdíleních aut, kol či koloběžek, byť si Antoš myslí, že by to fungovalo dobře.

Věci si všiml i marketingový expert Jakub Horák, ten se nad věcí také podivoval. V diskusi pak prozradil, že podle něj je aktuální využití ulic smysluplné.

Ceny za parkování pro rezidenty se aktuálně v Praze liší podle městských částí, obyvatelé si mohou vybrat i mezi variantou, že zakoupí oprávnění pro parkování v celé městské části, které je sice dražší, ale mají poté větší jistotu, že zaparkují, anebo jen v jedné z oblastí, kde rezident bydlí.



O zdražení parkovného pro mnohé obyvatele Prahy uvažuje už i vedení současného magistrátu. Šéfa pražského zastupitelského klubu Pirátů Viktor Mahrik v tomto týdnu oznámil, že by se měla roční cena za rezidenční parkování v městských zónách zdvojnásobit. Podle šéfa klubu Pirátů v Praze panuje „parkovací socialismus“. Viktor Mahrik Piráti



Kromě parkovného pražští řidiči s hrůzou vyhlížejí i další plány aktuálního vedení města, pražští zastupitelé totiž nedávno ve svém klimatickém plánu rozhodli o budoucím zavedení mýta při vjezdu do centrální části Prahy. To by podle opozice mohlo obyvatele z dalších částí Prahy vyjít až na 18 tisíc korun ročně. Vedení města zatím určení výše mýtného odmítá, jelikož mu zatím v zavedení mýta brání legislativa. Psali jsme: Prasácký diesel je čistší! Češi se podívali na zoubek elektroautům, která tlačí EU. Nedopadlo to hezky Cyklistu objet v dostatečné vzdálenosti, nebo tvrdý trest! Řidiči nad návrhem zuří, přiznal Dolínek Stop šikaně motoristů! Viděl, jak Hřibova Praha zatápí autům. Začal jim to vracet. A má první úspěch Máte auto? V Praze? To nyní budete při jízdě často myslet na Hřiba

