Překvapení: Francie se propadla na úroveň Řecka

Ekonom Lukáš Kovanda upozorňuje na ekonomický vývoj ve Francii. Země galského kohouta se dostává postupně do dluhopisové krize a staví se tak po boku Řecka, které se v roce 2012 stalo toxickým členem eurozóny. „Debakl Francie. Její dluhopisy jsou dnes vůbec poprvé v historii stejně rizikové jako dluhopisy řecké. Ty přitom ještě loni spadaly z hlediska své bezpečnosti do prašivého pásma," píše na síti X Kovanda s odkazem na agenturu Bloomberg.

Pro francouzskou ekonomiku ani politiky to rozhodně není dobrá zpráva. Mohlo by totiž dojít k odlivu zahraničních peněz. „Pro francouzské představitele je to nevítané srovnání, protože investoři se obávají, že premiér Michel Barnier může mít potíže se schválením rozpočtu. To by vykolejilo plány na snížení výdajů, zvýšení daní a omezení narůstajícího rozpočtového deficitu,“ píše agentura Bloomberg.

Lukáš Kovanda poznamenává, že to je velmi vážná krize eurozóny. „Druhá největší ekonomika platící eurem se vydává řeckou stopou a někteří čeští politici jsou stále ještě zaseklí v roce 2004, když míní, že je eurozóna z hlediska Česka elitní klub,“ napsal Kovanda.

Debakl Francie. Její dluhopisy jsou dnes vůbec poprvé v historii stejně rizikové jako dluhopisy řecké. Ty přitom ještě loni spadaly z hlediska své bezpečnosti do prašivého pásma. Druhá největší ekonomika platící eurem se vydává řeckou stopou a někteří čeští politici jsou stále… pic.twitter.com/fFjHEOU69W — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) November 28, 2024

Ministr vnitra Vít Rakušan po včerejším skončení zasedání vládního kabinetu oznámil, že se vláda nedohodla na nutnosti jmenovat národního koordinátora pro euro. O vytvoření této pozice usiluje právě jeho hnutí STAN. „Mrzí mě to, nicnedělání je jen zřídkakdy dobrá strategie,“ napsal k výsledkům jednání Rakušan. Budeme se dále snažit posouvat debatu o euru všemi možnými způsoby a bojovat za euro dál, vzkazal také ministr Lukáš Vlček. Připojili se i vládní poslanci.

Hnutí STAN ve vládě neuspělo se svým návrhem zřízení národního koordinátora pro euro. „Neshodli jsme se bohužel na potřebě jmenovat národního koordinátora pro euro. Mrzí mě to, protože ačkoliv euro (zatím) nemá podporu většiny veřejnosti, nicnedělání je jen zřídkakdy dobrá strategie. Ve věcné debatě o společné měně s experty i s veřejností budeme dál pokračovat,“ oznámil šéf hnutí STAN Vít Rakušan na síti X.

Dvě dobré a jedna špatná zpráva z dnešní vlády.



? Shodli jsme se na posílení rozpočtu MMR na obnovu regionů postižených letošní povodní. Až 10 mld. korun půjde ještě letos na obnovu bydlení i obecního a krajského majetku.



? Schválili jsme jednorázové odškodnění pro ty, koho… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 27, 2024

Tento klíčový post má být podle Starostů obsazen co nejdříve. „Koordinátor pomůže posunout celou diskusi o společné měně a přinese kvalitnější veřejnou debatu o jejích přínosech a výzvách,“ upozornil na síti X také ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. „Budeme se dále snažit posouvat debatu o euru všemi možnými způsoby včetně věcné diskuse s veřejností,“ doplnil.

Euro podle něj přináší naší zemi řadu výhod. „Podnikatelé po něm volají, usnadní každodenní život lidem a většina ekonomů se shoduje, že by naší ekonomice pomohlo,“ uvedl.

Část veřejnosti však euro odmítá, hlavně kvůli mýtům a nepravdám, které se u nás šíří už více než dvacet let, pokračoval Vlček. Argumentoval tím, že zkušenosti zemí kolem nás ukazují, že společná měna nepřináší zdražování ani ztrátu suverenity. „Naopak podporuje ekonomický růst, přitahuje nové investice a zbavuje nás zbytečného směňování, třeba při cestách na vánoční trhy do Vídně nebo Drážďan,“ zdůraznil Vlček.

Na vládě jsme dnes znovu navrhovali jmenování "pana Euro", národního koordinátora pro euro. Bohužel náš návrh neprošel. Tento klíčový post podle @STANcz , má být obsazen co nejdříve. Koordinátor pomůže posunout celou diskusi o společné měně a přinese kvalitnější veřejnou debatu o… pic.twitter.com/XvvtKw83eQ — Lukáš Vlček ???? (@MinistrVlcek) November 27, 2024

Z hnutí STAN se ozval také poslanec Martin Exner, který předestřel, že za nepřijetí eura horují banky. Že svým lhaním ovlivňují veřejné mínění. „Euro je výhodné pro 350 milionů obyvatel 20 evropských zemí, kteří s ním spokojeně 20 let platí. Až jednou Čechům dojde, jak moc se jim o euru 20 let lže a kolik platí každý z nás zbytečně bankám a směnárnám, bude to mazec. Obsazení funkce koordinátora pro zavedení eura by přispělo k objektivnímu informování společnosti o euru. To je ale proti zájmům bank a směnáren,“ napsal na facebooku Exner.

Nad eurem se zamyslel i Exnerův kolega z TOP 09 poslanec Miloš Nový. Ten zmínil, že koalice SPOLU stojí na gentlemanské dohodě, že témata, která by koalici štěpila, se nebudou prosazovat. „V této souvislosti padla nepsaná gentlemanská dohoda, že témata, která do té doby dělila jednotlivé politické strany, budou v zájmu vítězství nad hnutím ANO upozaděna. K těmto problematickým okruhům patřila i otázka přijetí společné evropské měny, jež pro TOP 09 představuje jeden ze základních pilířů hospodářské politiky,“ napsal na facebooku Nový.

Nový si je jistý, že je potřeba euro přijmout, aby se mohla naplnit „vize“ premiéra Fialy o tom, že české mzdy do pěti let dosáhnou úrovně těch německých. „Naše opakované cesty do regionů a návštěvy mnoha českých firem nás ale neustále utvrzují v tom, že na oddalování vstupu Česka do eurozóny tratíme my všichni. Chceme-li dostát vizi pana premiéra Fialy o dohánění vyspělých ekonomik včetně růstu platů a mezd, musí příští vláda jednoznačně stanovit termín přijetí eura,“ napsal Nový.

Poslanec Nový na závěr dodal, že až TOP 09 usedne v příští vládě, zavedení eura prosadí. A to do roku 2030. „Závazek TOP 09 o vstupu do eurozóny do roku 2030 v příští vládě dotáhneme do konce,“ slíbil veřejnosti poslanec vládní TOP 09.

