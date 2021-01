Překvapení z Německa. Nahradí švédská CV90 německou Pumu?

S překvapivou zprávou přišel koncem roku německý časopis Bild. Podle jeho informací by se Němci mohli začít poohlížet po náhradě bojových vozidel pěchoty Puma. Ty by podle Bildu nemusel nahradit vůz Lynx jiného německého výrobce, společnosti Rheinmetall, ale švédská CV90 společnosti BAE Systems. Obě společnosti se přitom uchází o zakázku na dodání této vojenské techniky také pro Českou republiku.

Jak Bild píše, CV90 je obrněný vůz, který například v současné době modernizuje nizozemská armáda. CV90 je jedno z nejmodernějších bojových vozidel pěchoty dneška, je bezpečné, schopné přežít doslova v každém terénu či meteorologických podmínkách a má vysoce výkonnou ochranu proti útokům. Jak Bild dodává, komfort a bezpečí vozidla se zlepšil také díky gumovým pásům a unikátnímu systému odpružení podvozku. Vozidlo je navíc vybaveno výkonnou umělou inteligencí, která schopnost v boji nejen přežít, ale zvítězit, ještě dále zvyšuje. Pro všechny tyto vlastnosti Bild věří, že CV90 je vhodným kandidátem pro náhradu současných německých BVP Puma, která údajně nesplňují požadavky a očekávání německé armády.

Bild také upozorňuje na to, že CV90 používají armády dalších evropských zemí. Kromě již zmíněného Nizozemí také Dánsko, Estonsko, Finsko, Švýcarsko a samozřejmě také Švédsko. A CV90 v jeho nejnovější podobě, a to Mk IV, by brzy mohly začít využívat i jiné armády, upozorňuje Bild. Objevit by se mohl například také ve výbavě české armády, která v současné době hledá dodavatele pro 210 vozidel, kterými chce nahradit nevyhovující sovětskou techniku.

A Bild v názoru na možný úspěch švédské CV90 u německé armády není sám. Obdobný názor sdílí také například německý titul Europäische Sicherheit und Technik. I on ve svém článku upozorňuje na to, že právě CV90 je považována za horkého kandidáta pro německou armádu, s ohledem na to, že Puma není stále funkční, i přes desítky miliard euro, které německá vláda do tohoto projektu již dala. Podle informací německých novinářů by CV90 mohla být první volbou i pro velení německé armády. A to může být pro Lynx a jeho vlastníka, společnost Rheinmetall, znatelná rána.

