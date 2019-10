Premiér Babiš slibuje: Nikdy nevezmeme lidem jejich peníze, jako to udělala ODS s Kalouskem. Nikdy

Úvodem rozhovoru se Babiš vyjádřil k tomu, jak mohly vypadat jeho kroky po ohlášení úmrtí zpěváka Karla Gotta. „Hned ve středu, když jsem se dozvěděl o jeho úmrtí, jsem byl v kontaktu s rodinou pana Gotta a čekal na její rozhodnutí, které padlo ve čtvrtek večer. Bylo jasné, že připravit pocty pro jednoho z nejvýznačnějších Čechů za pouhý týden nebude nic lehkého, proto jsem svolal vládu, aby stát mohl začít rozloučení organizovat. Rodina měla jiné starosti, na něco takového neměla sílu,“ poznamenal k tomu Babiš a uvedl, že je rád, že se s Mistrem přišlo rozloučit mnoho lidí. „A vážím si toho, že mi paní Gottová veřejně poděkovala,“ uvedl.

„Karel Gott byl součástí našeho života, dlouhá léta nás provázely jeho písničky. Pamatuji si, jak jsem ho poprvé slyšel zpívat na Bratislavské lyře slovensky, to mě dostalo. Za minulého režimu jsem se vždycky těšil na silvestrovský program s Dvořákem a Bohdalkou a na finále s božským Kájou,“ dodal Babiš.

Následně už se hovořilo o financích a o tom, jak bude na vše, co bylo vládou Andreje Babiše (ANO) schváleno – na důchody, platy pro učitele i slevy na jízdné. „Žádná krize nebude. A i kdyby došlo k propadu růstu HDP, tak lidem nikdy nevezmeme jejich peníze, tak jako to udělala ODS a Kalousek. Nikdy to neuděláme. Nesáhneme na důchody ani na platy. K tomu není důvod. A pokud by přece jen k ochlazení došlo, tak sáhneme k investicím, kterými bychom nahradili spotřebu a export, které táhnou náš ekonomický růst. Budeme pumpovat do ekonomiky dál peníze, abychom růst podpořili. A predikce dalšího růstu nám dávají garance, že budeme schopni plnit závazky,“ poznamenal Babiš.

Své pak řekl i k bankovní dani, kterou chce ČSSD, ale Babiš stále opakuje, že to není vůbec téma, neboť o daních se píše v programovém prohlášení vlády. „Na základě zkušeností ze Slovenska, Polska či Maďarska zavedení bankovní daně bude mít negativní dopad nejen na klienty, kteří budou mít dražší půjčky, ale i na zhoršení ratingu. Není možné znejisťovat podnikatelské prostředí a zahraniční investory tím, že nějaká vláda přijde s programovým prohlášením a pak se ho nedrží. To je špatně, a pokud bychom to udělali, tak bychom nikdy takový rating od Moody’s jako nyní nedostali,“ podotkl Babiš.

Závěrem rozhovoru se premiér Andrej Babiš rozhovořil také o vztahu s prezidentem Milošem Zemanem. Podle jeho slov jsou nyní jejich vztahy dobré. „S panem prezidentem nemáme konflikty, nehádáme se. Máme na některé věci různé názory, jako na Kosovo či na přesun ambasády do Jeruzaléma, ale máme dobré vztahy. Chápu, že to novináře štve, protože to je snad poprvé od revoluce, kdy spolu prezident s premiérem normálně vycházejí, jinak vztahy byly napjaté,“ uzavřel s tím, že on sám ještě nechce spekulovat, zda se bude ucházet o post prezidenta.

