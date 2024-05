Premiér Fiala na ČT: „Jsme předurčení dovládnout.“

reklama

Česká vláda se do několika dnů sejde v novém složení. Prezident slíbil ve čtvrtek jmenovat nového ministra pro vědu a výzkum Marka Ženíška z TOP 09.

Na dotaz, zda si vláda personální výměnu ministryně Heleny Langšádlové, jejíž pracovitost ocenili vědci a vědecké instituce, nemohla odpustit, premiér Petr Fiala uvedl: „Skutečně jsem ocenil práci Heleny Langšádlové a stojím za tím. Ale ona sama to řekla velmi přesně; ve chvíli, kdy ztratíte podporu vlastní strany, je nemožné pokračovat,“ řekl, že Langšádlová neztratila podporu vlády samotné, ale vlastní strany TOP 09.

Není naštvaný na šéfku TOP 09, že výměna nakonec vyšla až napodruhé a na celou vládu kvůli tomu dopadl reputační škraloup. „Nebylo to šťastné, nemám z toho žádnou radost. Vše se odehrálo velmi rychle, v řádu hodin; Helena Langšádlová rezignovala, TOP 09 nominovala emeritního Pavla Tuleju, zde se ukázaly problémy, které sám vyhodnotil, že by překážely ve výkonu funkce, a velmi rychle jsme dospěli k rozhodnutí, že to má být Marek Ženíšek, což je zkušený politik,“ uvedl Petr Fiala v pořadu Interview ČT24.

Další změny ve vládě Petr Fiala podle svých slov nepřipravuje. „Těch změn ve vládě, kdy kolegové odešli, bylo kolem pěti, to je menší počet výměn než větší, když se podívám do historie minulých vlád,“ uvedl předseda vlády.

Není to tím, že je pětikoalice křehký projekt, že výměna ministra ohrožuje celou koalici? „Pětikoalice není křehký projekt, byť obecně koalice pěti stran křehký projekt jsou. Většina komentátorů nám předpovídala, že to nezvládneme, nevydržíme, rozpadneme se. Nic takového se neděje,“ zdůraznil premiér, že stabilita vládní koalice není nejistá.

Popíral, že by v pětikoalici bylo hodně sporů: „Tak to vůbec není, jsme předurčení k tomu dovládnout, udělám pro to všechno. Žádná středopravicová vláda v historii České republiky, kromě první vlády Václava Klause, nedovládla. Mám ambici toto prolomit a být první vláda stran od středu do pravého středu, která dovládne,“ uvedl.

Vzpomněl, jak vypadalo vládnutí Babišovy vlády: „Podívejte, co si dělali sociální demokraté s hnutím ANO, u nás nic takového nevidíte. U nás občas dojde k drobnému konfliktu, ale nic z toho neohrožuje existenci vlády, to je důležité občanům říci. Já vidím jako svou úlohu vyřešit ty konflikty tak, aby z nich měl nakonec prospěch občan a Česká republika,“ dodal Petr Fiala.

Tématem ohrožujícím vládu podle Fialy není ani otázka možných výpovědí z pracovního poměru bez udání důvodu.

Co se týká příkopů mezi vládou a opozicí, není premiérovi líto razantních s striktních vyjádření na nedávném kongresu ODS, kdy naznačil, že například důchodovou reformu vláda prosadí za každou cenu bez ohledu na názor opozice? „Není mi to líto. A nenaskakujme na argumenty opozice, která ukázala, jaký má skutečný zájem jednat, když odmítla se účastnit jednání u prezidenta, což se podle mě nedělá,“ odmítl ministerský předseda Fiala, že vládní koalice neprosazuje zákony silou.

Sporná otázka v rámci koalice souvisí i s dnes definitivně na evropské úrovni schváleným migračním paktem.

Člen ODS Ondřej Krutílek, kandidát SPOLU do europarlamentu, zpochybnil, že Česká republika má v rámci migračního paktu vyjednanou tzv. ukrajinskou výjimku z tzv. nuceného vykupování se z přijímání uprchlíků.

„Česká republika má vyjednanou výjimku, která se netýká jenom České republiky, ale každé země, která je v migračním tlaku, to nepochybně Česká republika je a bude. Budou se na nás vztahovat výjimky z té povinné solidarity,“ zdůraznil premiér s tím, že se na nás budou vztahovat i za dva roky, kdy migrační pakt vstoupí v platnost.

Trval na tom, že tvrzení, že migrační pakt obsahuje povinné kvóty, jsou lživá: „Neustále čelíme nějakým kampaním, které dezinterpretují, co se v oblasti migrace odehrává. Ten migrační pakt neobsahuje žádné kvóty v žádné podobě. Ani žádné povinné relokace v žádné podobě. To je skutečně dezinterpretace toho, co ten pakt obsahuje! Obsahuje povinnou solidaritu, kterou chtěly předcházející vlády, kterou jsme chtěli my v opozici a která vlastně přirozeně probíhá,“ pokračoval premiér Petr Fiala.

Vláda i s jejím předsedou Fialou osobně není spokojena, jak vypadá konečná podoba migračního paktu. „Nejsem spokojen, nejsem,“ uvedl s tím, že řešením je důslednější azylové řízení ještě před vstupem na území EU. „Není to jednoduchá věc, ale musíme jít dál. Proto je Česká republika mezi těmi stejně smýšlejícími státy, které chtějí v nejbližší době zaslat dopis Evropské komisi a přijít s dalšími kroky a návrhy,“ doplnil.

„My musíme – a to je jeden z cílů těch dalších kroků, ke kterým tlačí Česká republika – zlepšit návratovou politiku, zjednodušit celé to řízení, aby nebylo tak byrokratické. Ale také – a to je klíčové –spolupracovat s dalšími státy. Příkladem je to, co Británie dělá ve Rwandě. Je třeba hledat partnery pro to, abychom dokázali nelegální migraci řešit dříve, než k nám ti migranti přijdou,“ uvedl s tím, že dříve se to nedařilo, protože byla jiná situace a státy neměly takové lídry, jaké mají teď, kteří jsou připraveni se domluvit na řešení nelegální migrace mimo území EU.

„Ve finále jsme migrační pakt nepodpořili právě proto, že tam došlo k určitým změkčením ze strany Evropského parlamentu, to se třeba týkalo postupu při kontrole nelegálních migrantů, týkalo se to právě i délky, po kterou smějí být v detenčních centrech atd.,“ zmínil premiér Petr Fiala.

