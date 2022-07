Premiér překvapuje čím dál víc, samé lži. I váš pan Vondra to uznal. Babiš se napil piva a vytáhl papír

reklama

Úvodem mimořádného nedělního Čau lidi se Andrej Babiš vyjádřil k hnutí STAN a k novému ministrovi školství Vladimíru Balašovi. Podle jeho slov má hnutí STAN skutečně smůlu.

„Všichni lidi jsou tam nějaký zapatlaný. Protože, ten pan Balaš, se jmenuje, v roce 1999 manipuloval nějaký diplom, počty bodů pro pana Rumla. A to ještě... nic moc... Co je skandální, že pan Balaš dělal posudek v kauze IPB, proti České republice. To byla ta kauza Nomura, to byla ta kauza České pivo, a tam jsme přišli o naši Plzeň (pivo). Takže Plzeň, Plzeňský Prazdroj není v českých rukou, mají to nějaký Japonci nebo Jihoafričani, ani nevím. To je jedno, zkrátka ten pán, který nastupuje za ministra, se na tom podílel, že jsme o to přišli. No a IPB, samozřejmě, všichni víme, to byly zlaté časy ODS. Takže, bohužel, je to tak, dal jsem si dobrou Plzeň, ale ještě ten Budvar, který by paní předsedkyně ráda prodala, ten musíme udržet, protože je to symbol. Po tom, co všechno rozprodali, aspoň něco bychom měli mít,“ zmínil Babiš.

Následně se pustil do předsedy vlády Petra Fialy (ODS). „Je mi strašně líto, že skutečně pan premiér stále překvapuje víc a víc. Já nevím, jestli mu to jeho poradci dělají naschvál, že mu vkládají do úst samé lži,“ řekl Babiš a připomněl, jaké podle jeho slov Fiala použil lži ve svém projevu.

„‘Bývalý premiér Andrej Babiš‘, to jsem já, ‘mohl pro Českou republiku vyjednat lepší podmínky Green Dealu. Kdyby chtěl, mohl ho i vetovat. Nikdy to však neudělal.‘ Sprostá lež, pane premiére, a vy to dobře víte. Váš kolega Vondra to řekl, opakoval stokrát. Já jsem vyjednal skvěle Green Deal, jenom rámec. My jsme vybojovali s polským premiérem a s ostatními, že závazek snížení emisí je v průměru 55 %, takže Česká republika nemá takový závazek, a když bude mít jenom 42, tak je to úplně v pohodě. Co jsme vyjednali, vyjednali jsme obrovské peníze z modernizačního fondu,“ sdělil Babiš.

„1. 7. bylo zasedání Evropské komise a vaší vlády v Litomyšli. Mě pobavilo to, když jsem se vás ptal na tom jednání, proč jsem nebyl pozván, protože mně říkala paní Vildumetzová, jestli nemůžu zastoupit a paní Schillerová taky, já jsem nebyl pozván, protože samozřejmě, proč bych tam byl, když jsem byl ten premiér 4 roky v té Evropské radě a vy jste úplně mimo, prosím vás. Ty lidi chtějí vidět Prahu. Teďka poletí do Pardubic, hodinu možná budou v autě, aby jeli do Litomyšle. Tak věřte mi, že premiéři a prezidenti a Komise, a proto tam ani šéf komisařů nebude, takhle to nefunguje. My jsme jasně řekli, že předsednictví má být zcentralizované v Praze. A je to propagace hlavně. V lednu se budeme ptát, čeho jste dosáhli za předsednictví a jsem na to strašně zvědav. Je to propagace. Všichni milují Prahu, a proto my jsme řekli, Španělský sál, Hradčany, Moser, to jsou věci, které máme propagovat. Takže ten start je špatný. Vy jste domluvili Green Deal a vy jste ho domluvili špatně. No a samozřejmě ty další věci, uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet,“ řekl Babiš.

Premiér se podle jeho slov tváří, že všechno je v pohodě. „Je to velká ostuda, velká ostuda, ale já chápu, že kdyby STAN odešel, tak padne vláda, takže se tam budete všichni držet zuby nehty,“ zakončil Babiš.

