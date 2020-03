Prezident Klaus o epidemii. Někteří to nebudou číst rádi

reklama

„Na straně jedné je to určitě největší událost našich životů tohoto typu. A nejen našich. Řekl bych i lidí o kousek starších než my. Sto let od epidemie španělské chřipky tady nic srovnatelného nebylo. Takže je to mimořádný fenomén, který nelze bagatelizovat. K tomu dávám tři vykřičníky. Na druhé straně jako ekonom, který žije nikoliv v absolutních soudech, ale v soudech relativních, vím, že základem lidského rozhodování je trade-off. Tedy, že v každém našem rozhodování vždy platí neodstranitelný vztah něco za něco. Je to věčné dilema. A v něm se nyní v opravdu velké míře ocitáme,“ prohlásil Klaus.

Vláda přijímá restriktivní opatření v boji proti koronaviru. Podle Klause je však otázkou, zda tato opatření opravdu natolik pomáhají v boji proti koromaviru, aby to ospravedlnilo ohromné ztráty, které tato opatření vyvolají. Velké firmy to přežijí, ale malé dodavatelské firmy nebo živnostníci padnou. Kancléřka Angela Merkelová a její vláda v posledních letech hospodařili natolik zodpovědně, že Německo má teď rozpočtové rezervy, které může využít v krizi. My ale takové rezervy nemáme. Klaus to klade za vinu ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) a jejímu údajně rozhazovačnému počínání.

„Ale my bohužel tuto možnost nemáme. Kvůli maláčovské revoluci v naší finanční politice. Ač paní Maláčová není ministryní financí a ač se této revoluci ministryně financí Schillerová myslím docela pěkně brání. A já jí v tom moc fandím. Takže kvůli maláčovské finanční revoluci jsme si vybrali všechny potenciální rezervy. Je třeba to říci takto brutálně a takhle nahlas. A ať před námi nikdo nešermuje číslem, jak málo procent představuje dluh ve vztahu k našemu HDP,“ upozornil exprezident.

V této oblasti prý budeme muset změnit své chování a připravit se tak o pohodlí. Budeme muset provést škrty.

Klaus se také zamyslel nad tím, zda tato těžká situace může přinést i něco pozitivního.

„Řada lidí je najednou nadšená, že se tak odhalila, ve své bezvýznamnosti a bezcennosti, Evropská unie. Že to snad už konečně všem dojde a bude konec tomu šílenému experimentu unifikace a likvidace národních států. Musím říci, že bych byl šťastný, kdyby to tak bylo. Ale nic takového nevidím. Bruselští papaláši se budou chovat tak, jak se chovali v posledních dnech, a nemyslím, že by od své zhoubné myšlenky násilného sjednocení Evropy chtěli někdy upustit.

A jiní z mého okolí říkají, no tak teď se ukáže, že je nemožné financovat všechny zelené nesmysly a dále bojovat proti globálnímu oteplování.

Vsuvka – četl jsem si dnes ráno online verzi Quadrantu. Quadrant je australský měsíčník, pro mě nejlepší časopis současného světa už asi třicet let. A tam někdo trefně poznamenal, že když už se říká, že šíření koronaviru bude bránit teplé počasí, tak že to globální oteplení je přece jen k něčemu dobré. To se mi zdálo strašně vtipné,“ konstatoval exprezident.

