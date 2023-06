Prezidentský kandidát Diviš bude kandidovat za Svobodné

reklama

„Poslední dva roky jsem strávil přípravou, sběrem petičních podpisů a prezidentskou kandidaturou. Během celé této doby jsem říkal, že do toho jdu proto, aby se v naší zemi něco změnilo, aby politici začali konečně s lidmi mluvit narovinu, aby měli nějaké politické vize,“ připomněl své politické začátky Karel Diviš, český podnikatel v informačních technologiích, původním povoláním sportovní redaktor a televizní moderátor.

Podle jeho slov dnešní vláda nekomunikuje s občany dobře. „Mnoho lidí dnes říká, že volili pětikoalici, ale neví, co s tím, protože to, co předvádí vláda, není dobré. Kromě toho dělá dnešní vláda spoustu ekonomických chyb. A opozice? Ta vládu sice kritizuje, ale nemá vůbec žádnou sebereflexi, není schopná, byť malým dílem přiznat, že úpadek morálky, hodnot a ekonomiky začal díky předchozí vládě a současné opozici,“ je přesvědčený Diviš.

„Možná si říkáte, že člověk, který získal v prezidentských volbách 75 tisíc přímých hlasů voličů, že to není mnoho. Na druhou stranu mi říká hodně lidí, že bych měl pokračovat, že možná nepřišel můj pravý čas v rámci prezidenských voleb, ale že jsem byl jeden z mála, který představil jasnou vizi, hodnoty a neuhýbal z cesty,“ ohlédl se svou politickou premiérou Diviš, který se proto rozhodl

pokračovat ve své politické dráze. „Jsem rád, že jsem dostal příležitost kandidovat jako nestraník na kandidátce Svobodných a budu se příští rok ucházet o mandát poslance Evropského parlamentu,“ oznámil Karel Diviš, který se mimo jiné chce soustředit na hájení českých národních zájmů a být „mediální spojkou“.

„Chtěl bych být českým mediálním propojením s Evropou pro obyčejné normální lidi. Málo se mluví o tom, že přibližně 60 procent zákonů, které schvaluje český parlament, už k nám přichází v podobě evropských směrnic. Nedělám si žádné iluze. Europoslanec nemá žádnou zákonodárnou evropskou moc. Europoslanec může pracovat ve výborech, může apelovat na Evropskou komisi, může být spojkou, jak jsem o tom mluvil,“ popisuje své plány Karel Diviš.

Fotogalerie: - Diviš kandiduje

Rozhodnutí prezidentského kandidáta přivítal také předseda Svobodných Libor Vondráček. „Mám velkou radost, že symbolicky v den daňové svobody můžeme oznámit tuto nadějnou informaci pro všechny občany naší země, kterým záleží na svobodě. Svobodní se rozhodli spojit síly a vážím si toho, že Karel Diviš přistoupil na to, že společně bude v nadcházejících evropských volbách hájit české občany a české národní zájmy,“ uvedl Vondráček na společné tiskové konferenci.

„Za mne je Karel Diviš úspěšný prezidentský kandidát. Nepřeřekl jsem se. Když se podívám na to, jak probíhal sběr podpisů a srovnám to s tím, kdo jiný a s jakými jinými finančními prostředky nedokázal sesbírat potřebný počet hlasů, tak musím konstatovat, že pro mne výkon Karla Diviše byl hodně inspirativní,“ přiznal na rovinu Vondráček, podle kterého byl Karel Diviš v prezidentských volbách jediným, kdo se otevřeně hlásil k pravici a bylo možné mu to věřit. „Ve chvíli, kdy v závěru prezidentské kampaně například apeloval na zachování české koruny a na další témata, která máme společná, tak jsme pocítili, že pro většinu z nás je tou nejlepší variantou,“ dodal Vondráček, podle kterého bude i do budoucna dobré, když se ke Svobodným budou připojovat i další osobnosti, které se jednoznačně hlásí k tomu, že hájí pravici.

