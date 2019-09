Přichází další vlna migrace? Čísla z řecké hranice straší

„Nejnovější informace ohledně nelegální migrace do Řecka vysílají varovné signály, že se může na podzim opakovat migrační krize mezi Řeckem (respektive EU) a Tureckem, mediálně ‚proslavená‘ v letech 2015 až 2016, kdy přes takzvanou balkánskou migrační trasu do Evropské unie přišel skoro milion ilegálních imigrantů a uprchlíků,“ varuje na serveru Reflex.cz Lhoťan.

Odvolává se na britský deník The Times, kdy do Řecka mělo přijít v prvním srpnovém týdnu třikrát více ilegálních uprchlíků z Turecka než v loňském roce. „Podle UNHCR jsou uprchlíci převážně Afghánci a Syřané, což ovšem může být do budoucna velký problém, neboť důvodem migrace hlavně Syřanů může být zhoršující se ekonomická a společenská situace v Turecku, kde žije odhadem kolem tří milionů Syřanů, kteří uprchli ze Sýrie před válkou,“ dodal.

„Velké znepokojení by měla vyvolat i slova tureckého ministra zahraničí Mevluta Çavuşoglu, že Turecko ustupuje z migrační dohody, pronesená ve vysílání turecké televizní stanice TGRT Haber. Pokud by totiž byla míněna opravdu vážně, tak by turecké odstoupení od dohody odstartovalo novou velkou vlnu pohybu uprchlíků do Evropy a trojnásobný nárůst počtu uprchlíků v Řecku by mohl být signálem, že se masa uprchlíků již dává do pohybu směr Evropa,“ dodal.

Závěrem pak Lhoťan připomíná to, že turecký ministr vnitra Süleyman Soylu na toto téma napsal komentář, kdy uvádí, že čelíme největší vlně migrace v historii. „Pokud otevřeme stavidla, žádná evropská vláda nebude schopna přežít déle než šest měsíců. Doporučujeme jim, aby nezkoušeli naši trpělivost,“ sdělil.