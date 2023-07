Problémy v Partii. Poslankyně chvíli byla, chvíli nebyla. Tak se do toho Juchelka opřel

V Partii Plus na CNN Prima News proti sobě zasedli stínový ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka a poslankyně za hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková. Střetli se nad tématem důchodové reformy a byl to tvrdý střet. Juchelka obvinil koaliční poslance, že se chovají jako sekta a Vaňková ho na to konto požádala, aby ANO přestalo vládě okopávat kotníky. Juchelka si však trval na tom, že celé vládnutí pětikoalice je špatně.

Juchelka hned na úvod vysvětloval, proč opozice opět sáhla k obstrukcím. „My jsme se snažili to zablokovat co nejvíce, protože se nejedná o žádnou důchodovou reformu, ale pouze o parametrické změny v prvním pilíři důchodového systému. … To je ta naše největší výtka,“ spustil Juchelka s tím, že tyto změny notně zkomplikují život lidem, kteří by chtěli odejít do předčasného důchodu. Třeba proto, aby se mohli starat o své blízké.

Juchelkovi se podle jeho vlastních slov nelíbí, že lidé, kteří vstoupí do důchodu po 1. září, už budou mít důchody valorizovány pomaleji než lidé, kteří přijmou důchod před 1. zářím. Juchelka má za to, že vládní poslance tady tlačil na jedné straně čas a na straně druhé fakt, že někteří vládní poslanci měli nakoupené letenky na dovolenou a nechtěli jednání protahovat. Proto v jistou chvíli sáhli k uvedení pevného jednacího bodu, v němž mělo dojít k hlasování.

Jednání o důchodové reformě trvalo 47 dní a podle Juchelky to byl jen zlomek času, po který dnešní vláda obstruovala v minulém volebním období EET.

Pivoňka Vaňková nabídla zcela jiný pohled.

„Bohužel jsme se opět dostali do situace, kdy jsme procházeli několikadenními obstrukcemi a přednostní práva byla využívána k tomu, aby se se probíraly věci, které nesouvisely s důchodovou reformou,“ poznamenala.

Jedním dechem dodala, že kdyby lidé jako Andrej Babiš neblokovali jednání Sněmovny celé hodiny, mohli se ke slovu dostat všichni poslanci, kteří promluvit chtěli.

„Já rozumím tomu, že hnutí STAN jede na vlně antibabišismu. … Vždycky se bude všechno argumentovat Andrejem Babišem. Andrej Babiš skutečně měl projev ve třetím čtení k tématům, která se týkala aktuální situace v České republice a byl to projev, který trval jen pár hodin,“ jal se popisovat situaci Juchelka.

Koaliční vláda se podle Juchelky často chová jako sekta, která nechce nechat opoziční poslance promluvit

„My nesouhlasíme s tím, jakým způsobem se vláda k občanům chová, co všechno už udělala. … My jako opozice se k tomu prostě musíme vyjadřovat,“ nechal se slyšet Juchelka.

A to už poslankyně STAN nevydržela.

„Já bych tady vyzvala kolegu Juchelku z opozice, aby nám přestali okopávat kotníky a aby se s námi zapojili do jednání o důchodové reformě, která vydrží déle než jedno volební období,“ prohlásila s tím, že důchodový systém dnes vypadá jako dům s děravou střechou, kterou vláda opravuje. Juchelka tady okamžitě kontroval, že vláda díry ve střeše tohoto domu neopravuje, ale naopak je ještě prohlubuje. Pokud by chtěla vláda něco dělat, měla by podle Juchelky podpořit především porodnost a tím posílit průběžný důchodový systém a současně zapracovat na tom, aby se Česká republika vrátila k výraznějšímu ekonomickému růstu.

Poslankyni STAN v tu chvíli vypadlo internetové připojení, neseděla totiž v televizním studiu a neměla tak možnost reagovat na Juchelkova slova.

A zatímco se čekalo, zda se podaří obnovit spojení s poslankyní, Juchelka přešel k dalšímu tématu. Ke konsolidačnímu balíčku vládní koalice. „Já sám jsme zvědavý, jak se vláda k výdajům, které jsou součástí toho konsolidačního balíčku, postaví," řekl.

Jako opoziční poslanec prý hodlá zvednout téma zdražení kojenecké vody a proč balíček nezohledňuje osoby, které kupříkladu pečují o své hendicapované příbuzné v režimu 24/7. Za to Juchelka nenechal na pětikoalici nit suchou. Vládě také vyčetl, že ve jménu hledání úspor přiškrtila na jedné straně investice a na straně druhé obrala o peníze důchodce. Do třetice volal po zrušení některých ministerstvech. Např. ministerstva pro evropské záležitosti, které Juchelka považuje po skončení českého předsednictví EU za nadbytečné. Zrušil by prý také post ministra pro legislativu a šetřil i jinde na vládě. Zrušil by prý i připravovanou vládní agenturu pro digitalizaci.

Poslankyně STAN chtěla reagovat a vysvětlovala, že sama má tři děti, u kterých by byla ráda, aby měly důstojné důchody a jako členka vládní koalice s tím také něco dělá. Ale v tu chvíli opět vypadlo spojení a poslankyně STAN nedostala možnost myšlenku doříct.

Další spojení s poslankyní STAN se podařilo navázat jen po telefonu a když už se to konečně podařilo, poslankyně Pivoňka Vaňková vyrazila ke slovnímu útoku.

„Bylo mi líto těch technických problémů, protože jsem nemohla reagovat na tu manipulativní rétoriku mého kolegy. My se opravdu snažíme konsolidovat veřejné finance. Je logické, že se začalo příjmovou stránkou, protože to vyžaduje legislativní změny, ale ta výdajová stránka rozpočtu bude následovat. Ten konsolidační balíček zůstane zacílen na 150 miliard do dvou let,“ popsala situaci Pavla Pivoňka Vaňková.

Juchelka si však trval na tom, že konsolidační balíček a vlastně celé vládnutí pětikoalice je špatně.

„Přes 500 dnů tato vláda nedělala vůbec nic. Ani s cenami energií, špatně je zastropovala, ministr (průmyslu Jozef) Síkela (za STAN) tady měl dát hlavu na špalek. Ale tato vláda nedělala vůbec nic. A potom přišla s konsolidačním balíčkem, k němuž připomínkové řízení trvalo pět dní,“ rozčiloval se Juchelka.

