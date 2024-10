Proč Kalousek kritizuje své dítě, nechápe Czernin

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) oznámila, že bude pokračovat i do příštích parlamentních voleb. Tuto dohodu 28. října stvrdili podpisem lídři těchto stran – Petr Fiala (ODS), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Marek Výborný (KDU-ČSL). Premiér Fiala vyjádřil ambici získat ve volbách 30 % hlasů a označil vítězství za klíčový cíl. Markéta Pekarová Adamová uvedla, že koalice chce zajistit stabilní západní směřování země a chránit ji před populismem.

Místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin podepsání memoranda v symbolický den 28. října uvítal. „Myslím, že to je opravdu potřeba jak pro naši zemi, tak pro naše občany. Abychom nadále směřovali demokratickým směrem a abychom jasně řekli, že patříme na Západ a že i nadále budeme spolehlivým spojencem našich partnerů jak v Evropské unii, tak v Severoatlantické alianci (NATO),“ uvedl v pořadu Napřímo s tím, že mezinárodní situace se stává dramatickou.

„Nikdo z nás nečekal, že i naše generace se ocitne ve válce,“ řekl. Spolupráci SPOLU i v kontextu probíhající války na Ukrajině jen několik set kilometrů od České republiky považuje za důležitou.

Připustil, že během funkčního období vlády Petra Fialy, tedy od prosince 2021, vláda čelila několika krizím, které koalice neočekávala. Zmínil důsledky války i dozvuky pandemické krize. Kritiku opozice, že koalice nesplnila své předvolební sliby, odmítá. „Řekl bych, že koalice splnila většinu toho, co slibovala. Je potřeba se tím víc chlubit a občanům ukazovat, co se splnilo,“ dodal.

Mezi kritiky koalice SPOLU patří také bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Nejkritičtěji se Kalousek vyjadřuje hlavně k státnímu rozpočtu na rok 2025, který označil za podvod, a proto i k současnému ministrovi financí z ODS Zbyňku Stanjurovi.

„Mně je to vlastně lidsky líto a Miroslavu Kalouskovi, přiznám se, přestávám rozumět. On byl tím prvním, kdo volal po vzniku koalice SPOLU,“ řekl k osobě Kalouska. „Musíme si připomenout, že to bylo už v roce 2017, kdy vyzýval demokratické strany, aby spojily síly, i kdyby to bylo bez jeho přítomnosti. A potom, když k tomu došlo, tak on opustil Poslaneckou sněmovnu. Tomu jsem rozuměl, ale nepřijde mi úplně fér kritizovat de facto svoje dítě. On po tom volal.“

I tak má Miroslava Kalouska stále rád. „Vím, že je to člověk, který má věci velice dobře promyšlené, a s napětím očekávám, co z něj vyleze nového,“ řekl Czernin, pro vznik Kalouskovy hojně diskutované nové strany však nevidí důvod. „Je to ale jeho rozhodnutí,“ prohlásil s tím, že o opuštění TOP 09 neuvažuje.

Vysvětlil také, že demokracie je kompromis a v rámci pětikoalice – nyní již čtyřkoalice (Piráti na konci září schválili odchod z vlády) – je těžké každému splnit přání. „Je potřeba splnit hlavní cíle, ale vyhovět všem není snadné. Myslím, že je opravdu potřeba síly spojovat, a ne je tříštit,“ zdůraznil Czernin.

„Domnívám se, že je toho stále více, co nás spojuje – v těch hlavních principech se vždycky shodneme –, než toho co nás rozděluje,“ uvedl ještě ke koalici SPOLU a zmínil, že naopak věci, co je rozdělují, dokazují, proč jsou třemi koaličními stranami, a nikoliv jen jednou stranou.

Zároveň senátor dodal, že TOP 09 coby jedna z „nejevropštějších stran“ koalice rozpočtovou odpovědnost neopouští. „Rozhodně se lišíme, protože my jsme z těch koaličních stran opravdu ti nejevropštější a rozpočtová odpovědnost, to je věc, kterou jsme rozhodně neopustili,“ vyslovil se Czernin proti zadlužování se na úkor dalších generací.

Pro voliče pro nadcházející parlamentní volby se snaží Czernin být přítomen v jeho okrsku Jičínsko-Nymbursko. „Domnívám se, že si lidé před volbami uvědomí, o co nám jde. Kam má budoucnost naší země směřovat, a jsem přesvědčen, že budou volit správně.“

Slovo dodal i k volebnímu průzkumu pro září 2024 zveřejněnému agenturou Median v půlce října, podle kterého by měla ODS 11,5 %, KDU-ČSL 2 % a TOP 09 4,5 %. „Já myslím, že ještě nikdy volby nedopadly tak, jak ukazovaly průzkumy. Nejlepším průzkumem jsou samotné volby a my do nich máme ještě téměř rok času, takže myslím, že se ještě ledacos ukáže,“ uvedl senátor.

„Lidi politika nudí, takže se o ni začnou zajímat většinou až těsně před volbami. A já se jim nedivím. Od toho máme zastupitelskou demokracii, aby se lidé politikou nemuseli zabývat každý den, takže já do budoucnosti vzhlížím poměrně optimisticky,“ řekl místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

