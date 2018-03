Proč Zeman tolik útočí na ČT? Žije snad mimo realitu, ptá se Jaroslav Kmenta

Publicista Jaroslav Kmenta se v textu pro server magazínu Reportér vyjádřil k inauguračnímu projevu prezidenta Zemana. Položil si mimo jiné otázku, co udělala v poslední době tak špatného Česká televize, že ji hlava státu znovu a znovu špiní. To však nebylo zdaleka všechno.

Prezident Miloš Zeman svým inauguračním projevem znovu vzbudil velký rozruch. Jaroslav Kmenta si však v souvislosti se slovy Miloše Zemana položil otázku, zda snad prezident nežije mimo realitu.

„Na inauguračním ne-projevu Miloše Zemana mě zaujala neaktuálnost některých témat, která zmínil. Třeba kritika médií. Proč se do nich stále tak naváží? Co konkrétně teď v posledním měsíci či dvou odvysílala Česká televize tak nehorázného, aby ji prezident špinil? Udělal jsem si rychlou a zběžnou rešerši televizního zpravodajství z posledních tří měsíců. Nenašel jsem nic, co by na člověka působilo jako vychýlení od objektivního zpravodajství. Nezaznamenal jsem nic, co by bylo neetické či nevyvážené vůči Miloši Zemanovi,“ píše investigativní reportér ve svém komentáři.

„Buď to dělá Zeman účelově a chce vyvolat větší politický tlak na veřejnoprávní instituci, aby si ji on a vládní klika kolem Andreje Babiše, komunistů a Tomia Okamury konečně podřídili. Nebo je Miloš Zeman úplně mimo a žije ve své virtuální realitě na základě toho, co mu zkresleně napovídají jeho poradci a mluvčí,“ pokračuje Kmenta.

Prý je možné, že platí tak trochu oboje. Stejně tak údajně nelze vyloučit, že se Miloš Zeman hodlá mstít. Podle Kmenty mohla Zemana ovlivnit i chřipka. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku teď řádí chřipková epidemie a každý, kdo má chřipku, dobře ví, že mu není dobře, má mizernou náladu a občas to dává svému okolí pořádně na vědomí.

A pak je tu prý ještě jedna možnost, Zeman kolem sebe dštil oheň a síru, aby odvedl pozornost od nějakého důležitého problému. Kmenta zmiňuje obtíže čínské investiční skupiny CEFC. Šéf skupiny Jie Ťien-ming je udájně prověřován čínskými orgány. Pokud by se ukázalo, že bude muset zmizet, bude to pro Zemana problém, protože na spolupráci s Čínou vsadil velkou část svého politického kapitálu.

