Proč nebyl Gott prezidentem? Ozvala se odpověď. Souvisí s Havlem

Právník Tomáš Tyl, příznivec Trikolóry, sepsal své myšlenky k úmrtí slavného zpěváka. A srovnal jeho obraz s Václavem Havlem, který dle něj cíleně budoval identitu „Pravdy & Lásky“. A pak z jeho osoby další aktivisté udělali kult. Odpověděl i na otázku, kterou si někteří kladli žertem, někteří vážně. „Víte, proč Karel Gott nebyl prezidentem? Protože nekandidoval. A víte, proč nekandidoval? Protože věděl, že to, co dělá, dělá dobře a bude užitečnější tam, kde je.“

Tyl začal svůj příspěvek tím, jaký vztah ke Karlu Gottovi měli jeho rodiče: „Mluvil jsem s mámou. Ročník 1956, táta taky, oba si prodělali rakovinu. Oba Karla Gotta tedy vnímají ještě hlouběj než já – byl s nimi 60 let, když překonal první rakovinu, radovali se s ním a dával jim naději i touto cestou. Táta je od včerejška zaražený, smutný, máma je ‚rozhozená‘. Včera večer se na Gotta na ČT nedívali, nebyli toho schopni. Truchlí, zcela od srdce a vážně truchlí.“ Anketa Vadilo vám, že Karel Gott podepsal tzv. Antichartu? Vadilo 10% Nevadilo 90% hlasovalo: 7051 lidí

Tyl pak začal srovnávat obraz Václava Havla a Karla Gotta. „A já si tak od rána říkám – srdce... Hmmm... Byl to Václav Havel, kdo zcela cíleně budoval ‚corporate identity‘ Pravdy & Lásky, a. s. přimalováváním srdíčka ke svému podpisu. Dnes bychom řekli, že vytvářel ‚brand‘ – značku. Není na tom nic zvláštního a ani ne špatného. Teda, kdyby se z toho nestal kult...“

„Výtvarník David z toho udělal ‚Srdce nad Hradem‘, při Havlově úmrtí ze svíček vytvořili ‚Srdce pro Václava Havla‘, pak už ta srdce byla a dodnes jsou na ‚Náměstí Václava Havla‘ (piazzeta Národního divadla), z Laviček Václava Havla, na nichž jsou stejná srdce, se stala masová produkce... Účtenku támhle na kase u té paní... A je to krůček ke kultu, kdy Peszynski a Van Gemund udělali molitanové srdce, které od té doby jako fetiš tahají všichni, kdo si myslí, že by měli sedět na Hradě, akorát je tam teda nikdo nezvolil... Hilšer, Fischer, ta divná slečna v ušance, co stává na Staromáku a má na sobě vlajky a odznáčky Ukrajiny... Občas na to srdce přišpendlí třeba fotku Angely Merkelové, aby bylo jasný, koho měl Václav v srdíčku...“ dodává ke kultu, který z prezidenta údajně vytvořili jeho příznivci. Fotogalerie: - Hřib s vozíkem

Tyl míní, že byl z reakce na Gottovo úmrtí překvapen. „Já najednou koukám kolem sebe a vidím tisíce lidí, co opravdu truchlí. Truchlí za odchod Mistra. A všichni se shodnou, že je Karel Gott chytil za srdce. A že hluboce, přímo do srdce je zasáhlo jeho úmrtí. A v duchu si říkám, že můžeš, stůj co stůj, budovat brand a corporate identity, kdy Ti pak dají státní pohřeb a lavičky za 300 tisíc, ale jak ve skutečnosti velký jsi, když ‚jen‘ pracuješ, něco dokážeš, jsi s lidmi a pak ti samí lidé na ulicích brečí, že jsi umřel. A mají Tě v srdci. Ne v tom, co si maluješ ke jménu...“

A odůvodnil i jednu ze „záhad“ přímé volby prezidenta: „Víte, proč Karel Gott nebyl prezidentem? Protože nekandidoval. A víte, proč nekandidoval? Protože věděl, že to, co dělá, dělá dobře a bude užitečnější tam, kde je. Aneb jak již v roce 2015 kázal Mons. Piťha: ‚Buďte pravdiví, poznejte, kdo jste a kde stojíte, a tam konejte, co máte na tom místě konat‘.“

Psali jsme: Sbírejte víčka na Gottův pohřeb, zní z kavárny. Kokoti, ozvalo se z druhé strany. Diskuse nad Mistrem přitvrzuje Smrt Gotta: Jan Rejžek se vyjádřil! Plus útok na Zemana Tak jinak: Gott bude pohřben se státními poctami „Šílený! Neúcta k disentu!" Tomáš Halík a Michael Kocáb k pohřbu Karla Gotta. Mnozí budou nadávat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas