Proč se smířit s tím, že bude někdo vyhodnocovat bezpečnost názorů, ptá se Vondráček

Vojenská operace Ruska na Ukrajině přinesla do našich poklidných luhů a hájů další nový fenomén. Z internetového prostředí zmizely některé informační zdroje a nestojí za nimi ekonomický kolaps, ale rozhodnutí České vlády, která označila několik webových serverů za dezinformační a vystavila jim červenou kartu. To, že nešlo o blesk z čistého nebe, ale že vládní úředníci připravovali vstup do svobodného šíření informací, naznačil v rozhovoru v XTV předseda strany Svobodných Libor Vondráček.

„Vít Rakušan už dlouhou dobu hovořil o tom, jak chce razantně bojovat proti všemu, co on označuje za dezinformace. Proto si myslím, že současná situace kolem Ukrajiny je jen tragickou záminkou, abychom se postupně smiřovali s tím, že někdo bude vyhodnocovat společenskou bezpečnost určitých názorů. Dříve to byl koronavir a teď je to Ukrajina,“ odpovídal v televizním studiu Luboše Xavera Veselého Vondráček

„Nejde mně ani tak o konkrétní weby, ale o princip. Vypínají se další weby a je klíčová otázka: Kde to skončí? Když projdeme specializovaný web Ministerstva vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, tak jako nebezpečný je vnímaný i středoevropský narativ a důraz na spolupráci V4, protože to údajně popuzuje proti Západu. Je otázkou, jestli i tyto názory nebudou utlumovány," obává se předseda Svobodných dalších zásahů do mediálního prostředí.

Vypínání některých informačních webů prý může nést znaky omezování svobody slova a volné šíření informací. Přitom vláda se těmito rozhodnutími podle Vondráčka paradoxně střílí do vlastních nohou. „Vláda by se měla starat o to, aby byla poctivá v rámci vlastní komunikace, aby jí lidé mohli důvěřovat a důvěřovali médiím, které považuje Strakova vila za správné, jako je například Česká televize. Pokud by se občané necítili v těchto médiích podváděni, tak by nehledali útočiště jinde. Těm, kterým byl vypnut jejich oblíbený web, určitě hned nezachutná Česká televize, ale budou hledat útočiště někde jinde,“ řekl Vondráček.

V rozhovoru Luboše Xavera Veselého s Liborem Vondráčkem padlo také slovo cenzura. Předseda Svobodných moderátorovi toto slovo obhajoval. „Pokud bychom byli ve válečném stavu nebo alespoň ve stavu nebezpečí či se do rozhodování o vypínání serverů zapojily i soudy minimálně předběžnými opatřeními, tak bychom se mohli bavit, že vypínání jakýchkoliv informačních kanálů je podle práva. Ani jedna možnost však nenastala, a tak jsou tyto vládní zásahy, ať už je to prostřednictvím soukromé společnosti či nikoliv, jednoduše cenzurou,“ řekl Libor Vondráček v rozhovoru v XTV na téma svobody médií a aktuálních zásahů do mediálního prostředí.

Vondráček si Českou televizi nechal na mušce i v další části rozhovoru s Xaverem Veselým. Česká televize totiž podle něj není férová k ostatním televizím. „Existují soukromé televize, které se zabývají zpravodajstvím. Ty si na sebe musí vydělat a fungovat tržně. Myslím, že kdyby se na Českou televizi dívali jen lidé, kteří si za svoji volbu dobrovolně zaplatí, bylo by to férovější a také by to Českou televizi tlačilo do kvality a vyváženosti. Teď je celá veřejnoprávní televize v naprosto pohodlné pozici a vysílá si, co chce. V Británii je už zaběhnutý systém, že veřejnoprávní BBC je zakódována pro ty, kteří si ji neplatí. I u nás jsou televizní kanály, které jsou dostupné jen po zaplacení poplatku a následném odkódování,“ nabízí Vondráček návod, jak vyléčit veřejnoprávní mediální sektor, který je podle něj také nevyvážený.

„Od chvíle, kdy skončil pořad Politické spektrum v České televizi, tak se naše strana do vysílání nedostane, přestože jsme na politické scéně zastoupeni mj. senátorem. Dříve nám bylo argumentováno například tím, že Strana zelených má přednost právě proto, že má na rozdíl od nás senátora. Dnes jej máme a stejně nás do televizních debat nepřizvou,“ posteskl předseda Svobodných a připomněl práci nezávislého senátora Jaroslava Chalupského zvoleného právě za Svobodné.

