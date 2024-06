Proč tam SPOLU mělo přesilovku? ČT dostala za uši. Od lidí, u kterých byste to nečekali

Volby do Evropského parlamentu v pátek odpoledne startují. V pátek a v sobotu si Češi budou moct vybrat své dvě desítky europoslanců. Celkem jich v lavicích Evropského parlamentu sedí přes 700.

Žádný z hostů do Evropského parlamentu nekandiduje. A právě tento fakt rezonoval na sociálních sítích.

„Poslední velká debata před zítřejšími volbami do Evropského parlamentu na ČT. Účastní se jí: Bartoš, Fiala, Havlíček, Jurečka, Okamura, Pekarová Adamová, Rakušan. Víte, co mají všichni společného? Ani jeden z nich nekandiduje. Tohle podle mě ČT nezvládla...“ napsal publicista Michal Sirový.

Exministr financí Miroslav Kalousek v tom také vidí problém.

„Sleduji na ČT24 ‚debatu superlídrů‘. Názorů ač jsou různých, jedno mají společné: Nikdo z nich nekandiduje. Co si z toho máme vzít? Bude Alexandr Vondra (ODS) v EP hlasovat tak, jak říká Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)? Bude Klára Dostálová (ANO) schopná naplnit slova Karla Havlíčka? Opravdu si Tomio myslí, že oportunista Mach bude naplňovat program SPD? A co Turek? Schoval se proto, že netuší, co chce jak motorista, tak traktorista? Tyhle otázky by měly dost zásadní význam pro naši volbu v příštích dvou dnech,“ pravil Kalousek.

Zazněly narážky nejen na sestavu hostů, ale ještě na jeden fakt. Koalici SPOLU, která ve volbách kandiduje jako jediný subjekt, zastupovali v televizním studiu tři politici místo jednoho. Opět na to upozorňoval i Miroslav Kalousek, kterému se to nezdálo fér.

„Je mi to moc líto, že to musím říct: Pokud dnes, v poslední TV debatě před volbami, zastupovaly 3 osoby jednu kandidátku, tak to nebylo fér. Ti tři na to neměli přistoupit a ostatní si to neměli nechat líbit. Bohužel, na fér pravidlech už nikdo trvat neumí,“ pravil Kalousek.

Poslanec za ANO Patrik Nacher Kalouskovi poděkoval. „Děkuji za férový pohled na dnešní TV diskusi.“

Komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo naznačil, že debata ČT byla „mimo“.

„Upřímně řečeno mi teď ten formát debaty na ČT 24 přijde trochu mimo. Jestli je to o minulém volebním období EP, proč tam není Konečná? Pokud to má být o těchhle volbách, proč tam má Spolu 3 lidi?“ ptal se.

Se svou troškou do mlýna přispěl i komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.

„Dramaturgii debaty na ČT24 nechápu. Jsou to eurovolby, nemají tam být lídři partají, kteří nekandidují, ale lídři jednotlivých kandidátek. A když už, nemají tam být lídři sněmovních stran, ale lídři kandidujicich formací s nadějí na překonání pěti procent. Tedy nikoliv Markéta Pekarová a Marian Jurečka, kteří tam jsou navíc, ale Kateřina Konečná a Robert Šlachta nebo Macinka, kteří tam chybí,“ podotkl Honzejk.