Profesor: 10 tisíc mrtvých koncem roku? Úspěch. Bude vám umírat dědeček. To budete chodit do práce?

Václav Hořejší, imunolog, který se poslední dobou vyjadřuje k epidemii koronaviru v Česku velmi často, v rozhovoru pro Interview ČT24 poznamenal, že rychlý postup viru společností mimo jiné znamená, že řada lidí už nemoc prodělala, prodělala jí relativně bez problémů a teď je vůči ní na čas imunní. To pomáhá společnosti jako celku.

Současně však varoval, že i čeští experti mají k dispozici data z celého světa a vidí, jak se epidemie koronaviru vyvíjela v zemích, které ke koronaviru přistoupily zodpovědně, a jak to naopak vypadalo v zemích, které zásadní opatření přijaly příliš pozdě.

„Bohužel to, v jaké jsme situaci teď, je hrozné. Je nepochopitelné, jak se to mohlo stát, že z toho premianta jarního, jsme najednou tím úplně nejhorším na světě,“ kroutil hlavou Hořejší.

Profesor sám patří do rizikové skupiny a proto se dobrovolně uchýlil do poloizolace na chalupě v jižních Čechách a pracuje odtamtud. Odtud je také přes internet v kontaktu se svými oběma dcerami a jejich rodinami, které žijí ve Velké Británii.

Před kamerami prozradil, jak bude vypadat letošní 17. listopad, kdy si symbolicky připomínáme konec nadvlády komunistů nad touto zemí. Hořejší má za to, že letos budeme řešit úplně jiné problémy, než nějaké vzpomínání.

„Toho 17. listopadu si představuju, že budeme opravdu na vrcholu té krize a že i ti lidé, kteří protestovali na Staroměstském náměstí a bohužel i mnozí z těch nezodpovědných lékařů, kteří přicházeli s těmi různými výzvami k tomu, aby ta opatření vláda zrušila, tak uvidí, jaká je realita. Moje předpověď je, že do měsíce tady budeme mít několik tisíc mrtvých a že pokud jich do konce roku bude jen deset tisíc, tak to bude obrovský úspěch. A pokud v této atmosféře přijde někdo, kdo bude říkat, že se cítí nesvoboden a že ho utlačuje nějaká roušková totalita, tak to si myslím, že už by musel být opravdový blázen,“ poznamenal Hořejší.

Uznal, že většina společnosti prodělá nemoc relativně bez problémů, jenže rizikových občanů je v české společnosti asi 2,5 milionu a to je tak velké číslo, že je nejde od zbytku populace izolovat. A z tohoto pohledu je zkrátka nezbytné omezit všechny občany, protože i kdyby nemoc prodělalo pět milionů lidí, přičemž smrtnost je asi 1 procento, tak by zemřelo na 50 tisíc lidí, což rozhodně není málo. Další lidé by mohli zemřít proto, že by pro ně nebylo místo v nemocnici. Takto to vidí Václav Hořejší.

„Neříkejte mi, že ti lidé budou chodit do práce, doma jim bude umírat dědeček a jim to bude jedno. To je prostě absurdní,“ kroutil hlavou Hořejší.

Poté se částečně zastal předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a jeho vlády. Hořejší si však myslí, že ještě větší vinu nesou ti lékaři, kteří opatření vlády zlehčovali a říkali, že se mají zrušit. Stejnou vinu na dnešní situaci nesou odborníci jako epidemiologové Rostislav Maďar nebo Roman Prymula, kteří na začátku září měli přijít za premiérem a měli mu říct, co nám hrozí.

„Jejich povinnost byla křičet, jako dneska křičí profesor Jaroslav Flegr. ... Já dávám hlavní vinu těmto odborníkům, kteří tímto způsobem selhali a pak různým pseudoodborníkům, co nejsou epidemiologové, ale onkologové a zubaři, kteří epidemiologii nerozumí,“ zlobil se Hořejší.

V boji s koronavirem nám prý pomáhá i to, že lidé už mají imunitu na jiné čtyři známé koronaviry. Možná právě díky nim se může stát, že jeden člověk novým koronavirem onemocní a druhý ne, i když spolu žijí v jedné domácnosti.

Než se rozloučil s diváky, prozradil jim, že se nechá proti koronaviru očkovat okamžitě, až bude k dispozici ověřená vakcína.

