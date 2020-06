Profesor Dušek o koronaviru: Byla to určitá forma rozcvičky

reklama

„Pravdou je, že to byla určitá forma rozcvičky, protože jsme se naučili reagovat na něco, na co jsme nebyli připraveni. Celosvětově to parametry pandemie má, evropsky to parametr epidemie má. A protože je neděle, tak můžeme mluvit trochu odlehčeně. Já osobně jsem se rozcvičil poměrně dobře,“ poznamenal hned v úvodu Dušek, s tím, že riziko, které představuje koronavirus, by rozhodně nezlehčoval.

V první fázi bylo, podle Duška, zapotřebí se připravit na možnost, že koronavirus ve velkém vtrhne do Česka, a připravit na to důležitý informační systém. To se podařilo. Byla to prý ale velmi složitá doba, kdy bylo zdravotnictví pod velkým tlakem – tento tlak bude třeba ještě vyhodnotit, protože pokud se bude podobná situace opakovat i někdy v budoucnu, bude nutno na to reagovat.

Konvalinka nabídl trochu jiný pohled na to, jak vnímat koronavirus.

„Mě se na to lidi ptali – a já jsem na to odpovídal, že nejlepší je nesledovat tiskové konference vlády, protože to posílí psychiku člověka a imunitní systém,“ rozesmál Konvalinka svou reakcí Moravce.

Poté zdůraznil, že když člověk dostane koronavirus, oslabí to jeho tělo, takže umře rychleji. Kdyby nemoc covid-19 řada lidí nedostala, žila by déle. „To je stejné jako s HIV. HIV vás taky nezabije, zabije vás nádor, zápal plic a tak podobně,“ upozornil Konvalinka.

Jestliže se podíváme na nemoc covid-19 v této rovině, tak podle Konvalinky není vhodné to onemocnění covid-19 zlehčovat.

Dušek vyjádřil velkou radost nad tím, že se v České republice podařilo první vlnu infekce koronaviru zvládnout – protože kdyby se to nepodařilo, počet mrtvých by v Česku narostl podobně, jak dnes narůstá v Chile, v Brazílii a v dalších zemích.

Pánové se shodli na tom, že tento typ koronaviru se v Číně objevil teprve v listopadu; teď je červen, ale za těch pár měsíců toho prý o koronaviru mnoho nevíme.

Prorektor Univerzity Karlovy je prý rád za to všechno, co víme, ale nesmíme zapomínat, že jsme mnoho věcí v únoru nevěděli a mnoho věcí nevíme ještě ani dnes. „Osobně si myslím, že nošení roušek sehrálo důležitější roli, než si většina z nás připouští. I když máme před pusama ty roušky, které nás iritují, tak ta kapénka se k vám nedostane,“ pravil Konvalinka.

Také Dušek ocenil nošení roušek. „Ale úplně bych byl nerad, aby to pokračovalo do léta,“ vyjádřil své mínění ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Jedno zásadní doporučení lidem na celé planetě dal: „Pro mě z toho vyplývá jediné ponaučení – a sice, že by se opravdu neměli jíst netopýři. A pokud na ně máte chuť, tak si upravte kuřecí maso.“

Poté Konvalinka konstatoval, že neexistují důkazy o tom, že by tento tzv. „čínský“ koronavirus byl vyroben někde v laboratoři uměle. „Neexistuje žádný biologicky-molekulární důkaz, že ten virus vznikl v laboratoři. Nic pro to nesvědčí, a kdo tvrdí, že ano, tak by měl, pro pět ran do čepice, předložit nějaké důkazy,“ požádal Konvalinka.

Zdůraznil také, že seriózně pracující vědci nemohou dopředu oznamovat, že už nepřijde druhá či jakákoli další vlna koronaviru. „Já to prostě nevím,“ zdůraznil Konvalinka.

„My to nevíme,“ dal Dušek Konvalinkovi za pravdu.

Seriózně pracující vědci dnes prý nemohou říkat nic jiného. Musíme prý ale počítat s tím, že na podzim přijde klasická chřipková epidemie – a koronavirus se teoreticky může se chřipkou potkat, což může vyvolat problémy.

Podle Duška je proto zapotřebí podchytávat lokální koronavirová ohniska a bránit šíření nemoci covid-19 v populaci.

