Profesor Švejnar pochválil Miloše Zemana. A prozradil, co by teď měl prezident udělat

Na úvod Švejnar ocenil nasazení, které Miloš Zeman v úřadě předvedl. Pět let objížděl kraje České republiky. V každém kraji byl během svého funkčního období několikrát. To mu pomohlo. V jeho prospěch mluvilo i to, že si dokázal prosadit svou a šel do celkem čtyř televizních debat, kde se snažil dokázat, že má dost sil. A zdá se, že většinu voličů přesvědčil. „Musí se uznat, že to zvládl velice dobře,“ uznal Švejnar.

Naproti tomu profesor Jiří Drahoš kampaň dobře začal, ale podle hosta udělal chybu, když nešel do televizní debaty na Nově. Do debaty na televizi Prima pak prý Drahoš nepřišel dostatečně připraven.

Faktem je, že znovuzvolení Miloše Zemana je v EU chápáno tak, že Češi, Moravané a Slezané projevili svou euroskeptickou vůli, ale Švejnar se v této věci Miloše Zemana zastal. Neměli bychom prý zapomínat na to, že Miloš Zeman nechal na Pražském hradě vyvěsit vlajku EU, což Václav Klaus nikdy neudělal. Hlavním úkolem Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše prý bude udržet Česko v EU a v NATO.

Nadále prý zůstává ve styku s Andrejem Babišem, stejně jako s dalšími politiky, kteří stojí o jeho názory. V obecné rovině doporučil demokratickým stranám, aby jednaly o vládě s Andrejem Babišem, byť za přesně daných podmínek. Jinak totiž hrozí, že se Babiš opře o SPD Tomia Okamury a komunisty. Tyto dvě strany nepovažuje Švejnar za demokratické, a kdyby se dostaly do vlády, bude pověst České republiky ohrožena.

Miloši Zemanovi vyčítá, že je pro vyhlášení referenda o odchodu Česka z EU. „Miloš Zeman je bohužel pro referendum o možném výstupu z Evropské unie,“ upozornil varovně. Švejnar doufá, že Babiš tomuto tlaku nepodlehne, protože odchod z EU a NATO by poškodil Českou republiku.

autor: mp