Prosím vás... Babiš věští katastrofu. Už jede natvrdo

„Vážení spoluobčané, je mi velice líto, ale nemám pro vás dobré zprávy. Pandemie covidu-19 skutečně roste a naše čísla jsou katastrofální. Ta opatření, která jsme přijali na vládě, zatím nefungují. Musel by se stát asi zázrak, aby zafungovala. Proč tomu tak je? No protože zkrátka, když se jenom například podívám na mobilitu našich občanů, to znamená, jak se pohybují, tak v porovnání s dubnem jsme na tom o třetinu až půlku podstatně hůř,“ zlobil se Babiš.

Poté všem připomněl, že v posledních týdnech opakovaně lidi žádal, aby se chovali zodpovědně. To se ale zatím nestalo, a pokud se to brzy nezmění, zdravotnictví jednoho dne zkolabuje.

„Ti, kteří to nedodržují, ta opatření, ohrožují životy nás všech, rodiny, rodičů, prarodičů i svých dětí, protože ta lůžka jsou pro všechny i pro někoho, kdo má infarkt nebo mozkovou příhodu nebo nedejbože úraz. Takže jde i o naše děti,“ zvyšoval postupně hlas předseda vlády na diváky.

Vzal si k ruce fotky z pražské náplavky, kam vyrazili lidé na trhy, a bylo znát, že už se opravdu zlobí. „To je šílené,“ vypálil. Zdůrazňoval, že takto se s epidemií bojovat nedá. „Kde není kontakt, není přenos,“ hřímal do kamery.

Tohle by podle Babiše měla pochopit většina lidí. Průzkumy však ukazují, že jen 39 procent občanů akceptuje opatření přijatá vládou. „Ale ty počty mrtvých, které si přece nikdo nevymýšlí, stále rostou,“ varoval premiér.

Zdůraznil, že je třeba chránit seniory. Vláda podle něj dělá všechno pro to, aby posílila segment testování a trasování. Ale přiznal, že všechno, co vláda dělá, nestačí na to, aby se epidemie dostala pod kontrolu. Pokud totiž lidé nebudou opatření dodržovat, vláda to podle Babiše sama nemůže zvládnout.

Řada lidí si podle Babiše neuvědomuje, co by ve skutečnosti znamenalo, kdyby Česko epidemii nezvládlo.

„Opakovaně jsem vás žádal, opakovaně jsem na vás apeloval, ale teď, prosím vás, už mě berte konečně vážně,“ obracel se Babiš na své spoluobčany.

Armáda je klíčová

Poté věnoval pozornost ekonomické situaci a prohlásil, že nemá radost z prohlubování státního dluhu. Důrazně však odmítl sebrat peníze armádě, což v posledních dnech opakovaně žádají komunisté.

„Určitě nechci nějakým způsobem snižovat rozpočet armády. V žádném případě. Naše armáda si to zaslouží. Naše armáda je klíčová teď pro nás z hlediska projektu chytré karantény, odběrných míst, laboratoří, pomoci v domovech seniorů, v nemocnicích, zkrátka všude. Armáda nás vždy podržela a my musíme armádu podržet,“ zdůraznil Babiš.

Od doby, co se stal v lednu 2014 ministrem financí, se prý šetřilo, takže teď si vláda může dovolit investovat do celkového nastartování ekonomiky a nejen do armády. Česko podle Babiše investice potřebuje. Slíbil, že důchodci opravdu dostanou jednorázový příspěvek 5 000. Je si prý i vědom toho, že je třeba podpořit živnostníky a zmrazit platy politikům.

