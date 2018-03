Protřelý pražský politik si prý řekl o provizi 35 milionů. Nesmysl, o nic jsem si neřekl, oponuje

„Cituji: Kontaktoval jsem Vás ve věci možné koupě pozemku nacházejícího se mezi ulicemi Tupolevova a Kbelská. Zájemce by preferoval, aby se obchod uskutečnil ještě letos, byl Vám připraven nabídnout 700 milionů a byl otevřen k jednání. Celá transakce je pro mě velmi zajímavá a jsem připraven jednat ve Vašem zájmu, aby dosažená kupní cena byla co možná nejvyšší, neboť od ní bych chtěl, aby se odvíjela má odměna, kterou odhaduji ve výši 5 procent,“ četl Kabický na plénu.

Jenže e-mailovou korespondenci mezi Ondřejem Lněničkou a majiteli pozemků má naše redakce k dispozici a doslova v ní stojí: „Celá transakce je i pro mne osobně (obchodně) velmi zajímavá, a že jsem připraven jednat ve Vašem zájmu, aby dosažená kupní cena byla, co možná nejvyšší, neboť od ní bych chtěl, aby se odvíjela má odměna na dané věci,“ sdělil po mailu Lněnička majitelům pozemku, kteří na text reagovali.

„Vaše zvýšené kladení důrazu na význam své osoby v celém procesu a požadavek 5% provize z celé transakce na mne působily dojmem potřeby odvedení pozornosti od skutečných účelů naší schůzky. O Vaše angažmá ve věci související s probíhajícím procesem změny ÚP jsme vůbec nežádali, a jednalo se tedy o vaši jednostrannou aktivitu. Žádám vás proto důrazně, abyste se v dané věci neangažoval a s žádnými případnými dalšími nabídkami na moji osobu se neobracel,“ odpověděl Lněničkovi jeden z majitelů. Právě z tohoto mailu si Kabický do své citace dosadil již zmíněných pět procent.

Lněnička toho prošel mnoho

„Aby si zastupitel sám řekl o provizi, to je kategoricky neslučitelné s výkonem veřejného mandátu. V pozici zastupitele Lněničky je zarážející jeho právní povědomí,“ řekl naší redakci starosta Kabický.

„Zastupitel Lněnička odešel z ODS v roce 2014, poté se neúspěšně pokusil o kandidaturu za hnutí ANO a ve volbách roku 2014 vzal za vděk kandidaturou za hnutí Pro Prahu, za které se dostal do zastupitelstva. Členství v hnutí Pro Prahu pozbyl, tuším, před dvěma lety. Od roku 2014 často útočil na zastupitele ODS v Letňanech, včetně mé osoby, a to zcela bezdůvodně. Jeho vstup do prosecké ODS byl pro mě velkým překvapením. Je standardní, že do místních sdružení ODS vstupují zpravidla členové, kteří mají v místě trvalé bydliště, což pan Lněnička na Proseku nemá. Je pro mě absolutně nepřijatelné, aby Ondřej Lněnička vystupoval v zastupitelstvu Prahy 18 jako člen ODS. Nebyl na naší kandidátce zvolen a jeho dlouhodobé útoky na letňanskou ODS vyvolávají velkou nevoli mezi našimi členy, ale zejména voliči. Jeho aktivita směřující k zastavění velkého území v Letňanech za účelem jeho provize 35 milionů korun byla pro mě poslední kapkou! Zejména kvůli tomu, že byl sám iniciátorem petice, která probíhá na zabránění výstavby v celých Letňanech, což mohu doložit. Jeho počínání je tedy skandální. Předsedu ODS Starý Prosek Tomáše Kladívka, kde je Lněnička členem od ledna tohoto roku, jsem o situaci již informoval stejně jako předsedu ODS Praha Tomáše Portlíka. Věřím, že z této katastrofální situace vyvodí důsledky,“ řekl současný předseda ODS v Letňanech Milan Čmelík (předseda ODS v Letňanech, na obrázku) ParlamentnímListům.cz „Zastupitel Lněnička odešel z ODS v roce 2014, poté se neúspěšně pokusil o kandidaturu za hnutí ANO a ve volbách roku 2014 vzal za vděk kandidaturou za hnutí Pro Prahu, za které se dostal do zastupitelstva. Členství v hnutí Pro Prahu pozbyl, tuším, před dvěma lety. Od roku 2014 často útočil na zastupitele ODS v Letňanech, včetně mé osoby, a to zcela bezdůvodně. Jeho vstup do prosecké ODS byl pro mě velkým překvapením. Je standardní, že do místních sdružení ODS vstupují zpravidla členové, kteří mají v místě trvalé bydliště, což pan Lněnička na Proseku nemá. Je pro mě absolutně nepřijatelné, aby Ondřej Lněnička vystupoval v zastupitelstvu Prahy 18 jako člen ODS. Nebyl na naší kandidátce zvolen a jeho dlouhodobé útoky na letňanskou ODS vyvolávají velkou nevoli mezi našimi členy, ale zejména voliči. Jeho aktivita směřující k zastavění velkého území v Letňanech za účelem jeho provize 35 milionů korun byla pro mě poslední kapkou! Zejména kvůli tomu, že byl sám iniciátorem petice, která probíhá na zabránění výstavby v celých Letňanech, což mohu doložit. Jeho počínání je tedy skandální. Předsedu ODS Starý Prosek Tomáše Kladívka, kde je Lněnička členem od ledna tohoto roku, jsem o situaci již informoval stejně jako předsedu ODS Praha Tomáše Portlíka. Věřím, že z této katastrofální situace vyvodí důsledky,“ řekl současný předseda ODS v Letňanech Milan(předseda ODS v Letňanech, na obrázku) ParlamentnímListům.cz

Celá situace je zarážející, proto nás zajímalo, zda se Ondřej Lněnička již setkal s tím, že by si někdo z ostatních zastupitelů řekl o provizi. „Nepokládejte mi, prosím, zavádějící otázku. Je samozřejmé, že jsem si jako zastupitel o žádnou provizi neřekl. Neumím si ani představit, co by s mým výkonem zastupitelského mandátu měl společného prodej pozemků mezi soukromoprávními subjekty, do kterého nemůže žádná samospráva mluvit. To platí tím spíše tam, kdy vystupujete na straně prodávajícího. Je čistě věcí kupce, co by s věcí dělal, ví, co chce a proč to kupuje. To mi opravdu nepřísluší hodnotit. Do obecních zastupitelstev bylo jen v říjnu roku 2014 zvoleno 62 121 zastupitelů. Jsou mezi nimi lidé nejrůznějších profesí a povolání.