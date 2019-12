Provokujeme! Ondřej Hejma o Rusku a Číně. Západ nebude rád

Prvním tématem byl Pavel Novotný a jeho „válka s Ruskem“. „Točíme v pátek a to je ještě pořád mír, ještě pořád není válka, protože tady se roztáčejí strašlivý kolesa,“ podotkl Hejma. A poznamenal, že se v Čechách rozmáhá „takový nešvar“: „Přemnožili se hraboši, úředníci v Bruselu a teď ještě protekční spratkové.“ Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 3% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 3% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 93% hlasovalo: 4515 lidí

„Začal to ten Kolář s tím Koněvem, Hřib vyhlásil válku Číně a teď ten spratek řeporyjskej tam bude dělat nějakej pomník. To jsou hoši, to je úplně nová generace politiků, který tu demokracii neberou vážně. Pro ně je to zábava, pro ně je to obyčejnej showbusiness. Uvidíme, kam to povede,“ řekl komentátor. Xaver Veselý k těmto třem přidal ještě Jaroslava Kuberu a jeho cestu na Tchaj-wan. „Kubera, ten se už úplně zbláznil. Jak správně řekl Miloš Zeman, upřednostnil zájmy ODS před zájmy České republiky,“ dodal Hejma k předsedovi Senátu.

Souhlasil s Xaverem, že se jedná jen o showbusiness a dělání „užitečných idiotů“. Vysvětlil to tak, že Západ je v obchodní válce s Ruskem a Čínou a Česko se zúčastňuje „touto propagandistickou cestou“. „Je to mimořádně směšné, když trpaslík jako ČR tady provokuje globální giganty, Rusko a Čínu, jenom proto, že je to na pořadu dne a je to ideově správně. Ale strašně nás to poškozuje,“ uzavřel téma pražských provokací Hejma. Psali jsme: Ruská show Pavla Novotného: Bylo za tím něco víc? Padla i slova o násilí

Xaver Veselý pak přešel na téma internetu a regulace velkých společností jako Google a Facebook. Hejma souhlasil, že regulace bude nutná. „Já dokonce myslím, že by se to mělo nějak rozsekat na kusy, je to prostě šílený. Mají takovou moc tihle frajeři, že ovlivňují ty zprávy, kdo co vidí, kdo co nevidí,“ poukázal na fotku Marka Zuckerberga, zakladatele Facebooku. „Oni sami si o tom rozhodujou. Ani se nemáte kam obrátit, kde je nějaká transparence těhle podniků? Vydělávají strašný prachy, nezdaněný. Teď snad něco zdaníme. Ale ta moc jejich je příliš veliká.“ Dodal, že Číňané si to už uvědomili a řeší tento problém.

„Já bych udělal takovej malej českej fejsbůček, spojil bych to s O2, operátor, sociální síť, a tak dále. Google mi nevadí, poněvadž mail na Googlu nemám, ale jsou tam zase ty informace. Sice někdy takový filtrovaný, ale jako zdroj informací je to senzační. Ale ten Facebook je opravdu nebezpečný,“ navrhoval Hejma. Fotogalerie: - Rok po roce očima studentů (1989–2019)

Moderátor se zeptal, jak společnost regulovat. „Prostě si na ně došlápnout. Zjistit, kde seděj a jet tam za nima. Mě jednou vymazali účet na Facebooku, na začátku, když jsem ještě nevěděl, jak s tím zacházet,“ řekl Hejma s tím, že nevěděl, kam by jel nebo napsal. „To je horší než OPBH za bolševika, tam se nedovoláte nikam. Nikdo s vámi nemluví. Je to totáč, normální totáč, Facebook a Google. Nic jiného,“ dodal.

Pavla Novotného Ondřej Hejma zmínil ještě jednou, a to v souvislosti s Gretou Thunbergovou a Mikulášem Minářem: „To jsou lidé bez těch zkušeností. A ti budou rozhodovat o tomhle světě. Protože do showbusinessu se to hodí,“ popsal temnou budoucnost komentátor. „Hlavně žádné zkušenosti, být úplně mladej, nikde nic, žádné myšlenky, slušně u toho vypadat a to v podstatě stačí. Je to parodie demokracie, je to absolutní parodie demokracie.“ Prý věří, že ostatní lidé se semknou a řeknou dost.

Dostalo se i na komentáře Jana Hřebejka na fotografii Miloše Zemana na zápasu Slávie. „Je to šílenství, samozřejmě. Tyhle filmaři jsou pro sebezviditelnění schopní udělat cokoliv. Nemá on nějakej novej film? Protože Maroul vždycky takhle šílí, když má novej film. Hřebejk najednou s tímhle vyleze, dyť je to odporný, ale já to zase vidím optimisticky, že Jenda (Hřebejk – pozn.red.) přiznává, že je zahořklý. Chápete to? Kavárnou obcházejí chmury a hořkost. Aspoň to říká přední protagonista,“ komentoval Hejma. Dodal, že Zeman na zápas Slávie musel, protože jako u čínského klubu to měl povinné, ale že tato fotka za to stála. A jedná se o „dobré poselství lidu“.

Závěr patřil Miloši Jakešovi, Lubomíru Jakešovi a jejich stíhání. Hejma mínil, že právě to znevěrohodňuje celý systém justice v Čechách. „Třicet let to bylo u ledu a teď najednou, když frajerům táhne na stovku, tak oni přijdou, že je budou soudit. Jestli snad klepeta, tepláky a tohle všechno je myšlené vážně.“

„Všichni se ptají proč teď, já jsem zaslechl, teď už nevím kde, nějakou informaci, že to souvisí s tím, že v Německu vešel v platnost nový zákon o nepromlčování a někteří z těch zastřelených byli Němci. Čili se to najednou týká Němců, na naše právní prostředí se nasadí německý filtr, německý mustr a kluci půjdou k soudu,“ spekuloval Hejma o důvodu. Ale dodal, že k soudu asi už nedojde.

