Prymula: Jde o důchodce. Omezení jejich kontaktů

„Situace v České republice je bohužel dramatická. Ten nárůst, který tady vidíme v posledních týdnech, i v posledních dnech, je natolik rychlý, že jednoznačně kopíruje ten nejhorší scénář exponenciálního nárůstu, a ta opatření, která v tuto chvíli jsou přijímána, nejsou samozřejmě dostatečná na to, aby se tento nárůst nějakým výrazným způsobem zpomalil,“ zmínil Prymula.

Roušky na vysokých školách a očkování pro cizince jsou podle něj opatření pouze kosmetického rázu. Vláda totiž dnes mimo jiné schválila, že zakrývání dýchacích cest bude od pondělí povinné i při výuce na vysokých školách – tam, kde bude minimálně 50 lidí na jednom místě. Zároveň cizinci, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území ČR, budou mít očkování proti covidu-19 hrazeno z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

„K tomu prudkému nárůstu, který tady je, a zejména vůči tomu, že pokud by nám v uvozovkách nevadilo, že tady je takto prudký nárůst nově diagnostikovaných, tak to, co nám určitě musí vadit, je zátěž pro nemocnice. A vidíme, že ta zátěž dominantně jde na vrub seniorů a ty bychom měli nějakým způsobem ochránit lépe, než tomu je doposud,“ sdělil Prymula.

Kdy by nám neměl vadit nárůst pozitivně testovaných případů? Je to problém ve vztahu k tomu, jak jsme proočkovaní, jak jsme odolní vůči této nemoci? „Tady se vede dlouhé měsíce diskuse na téma, jestli toto číslo je něčím reprezentující, pro mě jako pro epidemiologa samozřejmě reprezentující je, protože to nám říká, jaká je zátěž v té populaci a jaké je riziko pro ostatní, že se nakazí a v podstatě nám trochu determinuje to číslo následné, které nás zajímá. To je číslo hospitalizovaných a osob, které mají zvlášť složitý a těžký průběh. Takže z tohoto hlediska mi to číslo samozřejmě vadí velmi, nicméně populace ho nechce úplně brát v potaz, protože to podle ní není číslo rozhodující. Ale my se skutečně musíme soustředit na to, jaké procento těch pozitivních zachycených jedinců skončí v nemocnici,“ dodal Prymula.

To číslo podle něj nebylo neúměrně vysoké. „To číslo bylo zhruba o nějakých 40 procent nižší, než tomu bylo v těch předcházejících vlnách. To může být dáno jednak tím, že je vyšší proočkovanost, samozřejmě, část lidí to prodělala, a máme tady k dispozici už i látkové preparáty, které brzdí tu závažnost,“ zmínil Prymula. „Pokud ale tento nárůst bude takto strmý a bude pokračovat, a nic se nebude dít, tak samozřejmě jsme schopni ohrozit kapacitu nemocnic,“ řekl.

Co se týče opatření, Prymula by se dominantně soustředil na kategorii seniorů. „Z toho průměrného věku hospitalizovaných jednoznačně vyplývá, že to je tato kategorie, která zatěžuje jednotky intenzivní péče a kde hrozí úmrtí. Je to otázka toho zmiňovaného doočkování, ale tady bych chtěl říct, že teď je trochu pozdě, abychom zareagovali na situaci, která se vyvine v horizontu 14 dnů, týdnů, tak už je to prakticky velmi komplikované. To znamená v podstatě izolaci těchto lidí, nějakým způsobem, nebo omezení jejich kontaktů, a to, co já bych navrhoval, to není jenom testování zdravotnických pracovníků, kteří jsou neočkovaní, ale i těch, kteří jsou očkovaní. Dobře vidíme, že k tomu přenosu může docházet z očkovaných jedinců na neočkované, případně i na očkované, takže tady jednoznačně v zařízeních sociální péče a tam, kde jsou hospitalizováni lidé v rizikovém věku, tak já bych se přimlouval za toto opatření,“ zmínil. Zároveň by zvážil i omezení hromadných akcí, případně by apeloval na testování všech lidí účastnících se těchto akcí.

Testy v Česku potvrdily v úterý 14 539 případů koronaviru. Je to nejvíc od poloviny března.

