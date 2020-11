Prymula: Nechcete očkovat? Změníte názor. Přesvědčí vás

reklama

Roman Prymula v nedělní Partii televize Prima prohlásil, že nyní je soukromou osobou a nenese odpovědnost za žádná rozhodnutí přijímaná na ministerstvu zdravotnictví jeho nástupcem Janem Blatným. Dal tím jasně najevo odstup od rozvolňování opatření, k němuž teď návratem některých žáků do škol dochází.

„Nechci rozvolňovat opatření, když na to ještě není čas. Podívejte se na mezitýdenní pokles, je to nějakých 38 procent, tímto tempem sjedeme pod tisíc případů denně někdy kolem čtrnáctého či patnáctého prosince. A to celé za předpokladu, že síla poklesu by musela vydržet téměř měsíc. Opatření můžeme rozvolnit někdy okolo 5. či 6. prosince, ale nedomnívám se, že bychom mohli rozvolňovat příští týden. To je důvod toho vyjádření,“ prohlásil Prymula.

„Je to minimálně o týden uspíšeno. Samozřejmě, tlak na otevření škol je obrovský a já tomu rozumím, ale je nutné to korigovat na straně jiných opatření, doprovázet to něčím, co bude eliminovat šíření. Ty školy jsou tikající bombou a země, které se dostávají do podobné situace, je začínají také zavírat,“ pokračoval nekompromisně.

Zkrátka a dobře, teď otevírat školy je podle Prymuly opravdu předčasné. Kdyby se situace zlepšovala rychleji, kupříkladu během dvou týdnů jako v Izraeli, bylo by to jiné, ale takhle prý Prymula před rozvolňováním opatření musí varovat, protože předčasné uvolňování opět povede k nárůstu případů.

„Teď se pereme, jak to jen jde. Start opatření byl příliš pozdě, to je jasné, ale nemocniční a hospitalizační kapacita je u nás obrovská. Dokázali jsme zmobilizovat neuvěřitelný počet lůžek, dokázali jsme ustát vlnu, která by zahubila řadu okolních zemí. Ani z okolních států nikdo takovou kapacitu nemá, podíváme-li se na Polsko, Slovensko i Německo. Zapomíná se, kolik máme obyvatel, přepočteno na Spojené státy by to bylo 400 tisíc nakažených denně, a tam se hroutí ze 140 tisíc,“ varoval exministr.

Riziko podle profesora Prymuly představují i cesty Mikuláše, anděla a čerta za rodinami. A pokud lidé pojedou na hory lyžovat, měli by se vyhnout uzavřeným lanovkám. I ty prý představují velký problém

Je prý třeba se mít na pozoru i před nákazou v domovech pro seniory. Ta je podle Prymuly zakořeněná hlouběji, než se může na první pohled zdát, což bohužel znamená, že stále bude třeba využívat lůžka na jednotkách intenzivní péče.

Do třetice Prymula kroutila hlavou nad tím, že se lidé bojí chodit na testy, aby se neukázalo, že jsou nemocní. Bojí se, co by si pak o nich mysleli sousedé. A bojí se také o práci. K exministrovi se prý dostaly příběhy lidí, kteří nešli na testy po nátlaku zaměstnavatele.

Nakonec prozradil, že se v budoucnu nechá očkovat proti koronaviru, jen prý ještě zváží, kterou vakcínou. Je si vědom toho, že většina Čechů je k očkování velmi nedůvěřivá. Dokazují to průzkumy. Prymula však věří, že v létě lidé změní názor, když budou motivováni představou, že po očkování budou moct odložit roušku.

