Prymula varoval: Covid v ČR. Narůstá to. Omezit noční kluby a bary. Britská cesta? Tikající bomba

Vláda od září zvažuje konec proplácení preventivních testů na covid. Podle ministra zdravotnictví představují vysoké náklady a lidé je využívají na zábavu a dovolené. Rušit je v době, kdy se počty nově nakažených zvyšují, není dobrý plán, varoval v pořadu Interview ČT24 bývalý ministr zdravotnictví a člen výboru české vakcinologické společnosti Roman Prymula. „V této chvíli je to kontraproduktivní!“ uvedl. Pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet stejně další dva týdny, měly by se zavřít noční kluby a omezit výrazně hromadné akce. Vysvětlil, proč není Česko připraveno vydat se britskou cestou úplného rozvolnění. „Britská cesta? Je to tikající bomba,“ upozornil.

Nově nakažených přibývá, reprodukční číslo se pohybuje nad hodnotou 1. „Poslední týden jednoznačně vidíme, že se klesající trend zastavil. Jsme na začátku jakési nárůstající fáze. Do dvou týdnů uvidíme, jak rychlý ten nárůst bude,“ uvedl Prymula.

V některých případech se už jedná o komunitní šíření. „Je to především otázka nočních klubů, aktivit s větším počtem osob a u věkových kategorií do 30 let,“ podotkl exministr.

Řítí se tedy Česko do další pandemické vlny jako loni v létě? „Ta iluze deja vu tady je, věřím, že Ministerstvo zdravotnictví nechce dopustit podobnou situaci. Je snaha tuto hrozbu oslabovat,“ uvedl.

Není to podle něj však jen problém Česka. Některé země jako Francie v reakci na stoupající čísla zvyšují restrikce, jiné jako Británie se snaží restrikce uvolnit. Jakou cestou by se mělo vydat Česko? „V Česku je stále velké procento osob, které nemoc neprodělalo. Očekávejme, že u těch zbylých tří milionů lidí bude šíření poměrně explozivní. To je důvod, proč bychom ještě neměli jít britskou cestou,“ míní Prymula.

„Já si osobně myslím, že ta britská cesta je namístě až v momentu, kdy proočkujeme výraznou část populace, doočkujeme populaci seniorskou a výrazně také zvýšíme proočkovanost v populaci juniorské,“ doplnil.

To, že se Británie chystá zrušit omezení, je podle Prymuly riskantní plán: „Británie šla touto cestou už na počátku a úplně se to nevyplatilo. Teď je tam situace trochu jiná, chápu důvody, mají vysokou proočkovanost seniorské populace a nehrozí tolik úmrtí. Je to ale na druhou stranu epidemiologická tikající bomba, je to velké riziko i pro okolní země. Je tam velké riziko vzniku mutace, pokud se tam bude virus ve velkém množit,“ míní Prymula.

Na přelomu července a srpna by podle něj u nás měla byt opatření už výrazně cílenější. „Nebude to ale už plošný lockdown... měla by přijít cílená opatření do věkových skupin a také do určitých míst,“ uvedl.

Apeloval také na to, aby se lidé nechali očkovat: „Byl bych velice rád, kdyby ti, co stále váhají s očkováním, na očkování šli, pak by se nemuselo dělat prakticky nic. Pokud se celá země proočkuje, pak by mohla všechna opatření zmizet. To se ale zřejmě nestane,“ uvedl.

„Některým lidem ale nelze vysvětlit, že neoočkujeme proto, abychom byli řízení 5G sítěmi. To opravdu těžko vyvrátíte,“ řekl Prymula směrem k mladým lidem, kteří se odmítají očkovat.

Přiblížil, s jakými restrikcemi by měl ministr zdravotnictví přijít, pokud bude epidemie postupovat stejným tempem dalších 14 dní: „Rozhodně by se restrikce měli týkat koncertů – masových akcí pro 1 000 až 5 000 lidí, ty považuji za velmi rizikové. Stejně by mělo dojít k omezení nočních klubů a barů, kde je přenos intenzivní,“ dodal Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví od září plánuje změny v úhradě preventivních testů na koronavirus, po prázdninách chce testy zdarma omezit. Podle Prymuly není tato strategie za situace, kdy se zvyšují počty nově nakažených, rozumná: „Rozumím motivaci najít něco, aby se lidé více očkovali. Jestli je to cesta správná... o tom mám své pochybnosti. Můžeme volit na škále cukru a biče, zda tenisky, nebo zaplatit test...“

„Může to být kontraproduktivní, může se stát, že se lidé nepůjdou testovat, pokud si je budou muset platit. Nám se pak nepodaří je zachytit a bude to zpět ve fázi, kdy nám tu opravdu bude hrozit velký nárůst. Tohle by se dalo realizovat v pozdních jarních měsících nebo v létě, ale bude tu podzim. A pokud neproočkuje populaci, tak tu nějaká vlnka bude,“ upozornil exministr Roman Prymula.

