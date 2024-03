Putin podepsal povolání 150 000 lidí. Na Ukrajině se rozkazům vyhýbá milion

V červenci dolní komora ruského parlamentu odhlasovala zvýšení maximální odvodové věkové hranice branců, od které mohou být muži odvedeni, z 27 na 30 let. Nová legislativa vstoupila v platnost 1. ledna 2024.

Povinná vojenská služba je v Rusku již dlouho citlivým tématem a mnozí muži se snaží vyhnout tomu, aby jim byly dvakrát ročně předány povolávací rozkazy. V Rusku se branci k povinné vojenské službě trvající 12 měsíců povolávají dvakrát ročně – v jarním a podzimním termínu. Loni na podzim Putin povolal 130 000 lidí, na jaře pak 147 000 Rusů ve věku od 18 do 27 let, uvedla agentura Reuters.

Všichni muži v Rusku musí od 18 let absolvovat roční vojenskou službu, nebo odpovídající výcvik během vysokoškolského studia.

„To je obvyklý jarní odvod - děje se tak každý rok po celá desetiletí,“ uvedl na platformě X účet Geroman monitorující válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, zřejmě jako prevenci toho, aby si někteří nezačali myslet, že se jedná o eskalaci konfliktu.

Branci nemohou být podle ruských zákonů nasazeni mimo Rusko, v roce 2022 byli vyňati z tehdejší mobilizace, jejímž cílem bylo doplnit řady vojáků bojujících v sousední zemi. Někteří branci byli posláni na frontu omylem. Agentura Reuters ale už dříve uvedla, že Moskva od loňského roku považuje za své území čtyři ukrajinské oblasti – Luhanskou, Doněckou, Chersonskou a Záporožskou.

Odvedenci nemohou být legálně nasazeni do bojů mimo Rusko a v roce 2022 byli vyňati z omezené mobilizace, která shromáždila nejméně 300 000 mužů s předchozím vojenským výcvikem, aby bojovali na Ukrajině.

Také ukrajinská strana se po více než dvou letech rusko-ukrajinské války potýká s problém doplnění armády novými rekruty. „V Poltavské oblasti se na oddělení Územních náborových středisek (TCC) nedostavilo asi 30 000 lidí. TCC se obrátil na policii s výzvou, aby tyto lidi předala vojenskému komisariátu,“ uvedla Ukrajinská pravda.

Politolog a profesor na Univerzitě v Ottawě v Kanadě Ivan Kačanovský k tomu na sociální síti X dodává, že na Ukrajině je nyní více než 1 000 000 mužů na seznamech hledaných policií kvůli vyhýbání se odvodu, a to ještě předtím, než vstoupí v platnost nový drastický mobilizační zákon. V Ivanofrankovské oblasti je kvůli tomu samému na seznamu hledaných asi 40 000 mužů.

