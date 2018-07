Putin vrací, co Gorbačov zrušil. A v Česku je slyšet řev

Politická propaganda v Rudé armádě byla zavedena po bolševickém převratu v roce 1918. Hlavní politická správa v armádě řídila propagandu a vlasteneckou osvětu. „Její zrušení, stejně jako zákaz veškeré politické agitace v armádě, bylo v srpnu 1991 jedním z posledních příkazů sovětského prezidenta Michaila Gorbačova ve funkci generálního tajemníka komunistické strany“, uvádí server Lidovky.cz.

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 12% Odmítám to 82% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 10343 lidí

Reakce na prezidentský dekret se rozhořely i v diskusi mezi čtenáři serveru. Jeden z diskutujících vidí v kroku ruského prezidenta historické konotace. „Historie se opakuje. Putin, jako bývalý šéf KGB, samozřejmě ví, že efektivitě vymývání mozků, zejména mládeže, se vyrovnají snad jen lidové soudy. Ale odhaduji, že podle místní (G)RU úderky, za to může opět, pouze a samozřejmě USA“, uvedl v diskusi pod článkem.

Celá zpráva zde

V Putinově dekretu se pak uvádí, že mezi hlavní funkce orgánu bude patřit: organizovat vojensko-politickou činnost v ozbrojených silách, jeho cílem bude také dbát na morálně psychologické zajištění armády, dbát na dodržování pořádku a pečovat o válečné veterány. Jeho úlohou bude také zajistit ideologickou pevnost k zajištění vlasteneckého vztahu k obraně státu.

Generálplukovník Kartapolov podle mezinárodních vyšetřovatelů nese nepřímou odpovědnost za tragédii malajsijského letadla nad Donbasem v létě 2014. Také velel několik měsíců ruským jednotkám v Sýrii.

Psali jsme: Z toho mnohým praskne hlava: Donald Trump to prý má s Ruskem vymyšleno úplně jinak, než si píší novináři Varovná slova i s argumenty. Jaroslav Štefec: Příprava obrovské občanské války je v plném proudu. V Evropě se brzy začne válčit! Rusko dokáže vytvářet iluzi větší síly, než ve skutečnosti představuje, domnívá se analytik Martin Slaný: Rusko není pro USA ekonomický soupeř

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla