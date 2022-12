Putinův trik proti Západu? Erik Best naznačil

reklama

Ukrajinský prezident Zelenskyj o víkendu hovořil s americkým prezidentem Bidenem a vyslovil se pro svolání globálního mírového summitu. Je to podle Besta předzvěst, že by mohla začít diplomatická jednání?

„Když Zelenskyj mluví o tom, že chce mír, tak nevidím příliš velkou ochotu ze strany Američanů, ani ze strany Ruska. Tak o čem tam budou mluvit? Já to vidím tak, že Zelenskyj si potřebuje zlepšit reputaci po svých přešlapech. Trošku převzal iniciativu Macron, takže teď to vypadá, že evropským lídrem je v tomto smyslu Macron. Podstatné je, jaký je záměr Ruska, myslím, že bychom se měli snažit jej zjistit. Nedávno Macron pro americkou stanici řekl, že Rusko nás chce evidentně opotřebovávat, a chce, abychom do toho investovali tolik peněz a úsilí, že už nás to nebude bavit. Pojal to podobně jako já, tedy že Rusko nechce příliš jednat, ani bojovat. Jenom nás chce opotřebovávat. Možná, že bychom se měli podívat, co naše politické kroky znamenají,“ říká novinář Best.

Sdělil, jak čte rozhodnutí ruského prezidenta Putina letos poprvé za deset let neuspořádat svou tradiční obrovskou tiskovou konferenci. „Myslím, že je tam snaha podporovat západní pohled na věci, to znamená, že Rusko chce, aby si na Západě mysleli, že celou dobu vyhráváme, a tím pádem do toho pořád budeme ochotní víc a víc investovat. Odvolání tiskové konference nám dává víceméně falešné naděje, že to je pro nás dobrý výsledek. Bral bych to velice opatrně. Rozhodně bych kvůli tomu, že odvolal tiskovou konferenci, nevyhlásil vítězství,“ řekl Best s tím, že celé to může odrážet zmíněný záměr opotřebovat Západ.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 17268 lidí

Na povrch vyplouvají například podivnosti spojené se studiem generála Petra Pavla, z doby, kdy se učil na vojenského zpravodajce. Celý kurz měl probíhat v době, kdy Československo bylo členem Varšavské smlouvy, i když u nás už proběhla sametová revoluce. Myslí si Best, že Petra Pavel mohl být propojen se sovětskou tajnou službou? „Nevím, byl jsem trochu překvapen, že někdo říkal, že o tom Pavel nesmí mluvit, protože podepsal slib mlčenlivosti v roce 1988, to znamená, že stále platí ten slib ze starého režimu,“ pousmál se komentátor.

Poté doplnil: „Já to vidím tak, že zpravodajské služby jsou propojené víc, než si umíme představit. A když pan generál mluví o tom, že by ho přece Američané nebrali, kdyby měl v minulosti nějakou skvrnu, tak já to vidím tak, že oni o tom vědí, a pokud tam něco je, může to být výhoda, protože to znamená, že ten člověk je ovlivnitelný a může být lépe řízený. Takže nemyslím si, že vždy platí, že prověrka znamená, že ten člověk je úplně čistý a vše je v pořádku.

Samozřejmě, že když jde o prezidenta, chceme vědět, co se v minulosti stalo. Proto si myslím, že je riskantní, když student na špiona jde do politiky. Musí počítat s tím, že to vyvolává spoustu otázek. Pokud ale říká, že nesmí mluvit o tom, co tehdy podepsal, tak to vidím jako velký problém. Co ještě podepsal, o čem nesmí mluvit? Komu je stále oddaný? Sovětskému svazu, Varšavské smlouvě, která už neexistuje? Myslím, že by to měl vysvětlit,“ dodává Best.

Také s uchazečkou o Hrad Danuší Nerudovou se pojí skandály s turbodiplomy a s plagiátorstvím, k čemuž docházelo na Mendelově univerzitě v Brně, kdy ona sama stála v jejím čele. Sama tvrdí, že za nic nemůže a že odpovědnost jde za děkanem. Může se takto lehce zbavit zodpovědnosti? „Je to to samé jako s panem generálem. Pokud to umí vysvětlit, a když to voliči přijmou, tak v pořádku. Jestli to nebylo v pořádku a může za to, to neumím posoudit. Bude záležet hlavně na tom, jak budou konkurenti umět vysvětlit své skandály a jak to zpracují média,“ říká Best.

Na prezidentské volby může mít podle Besta vliv Fialova vláda. „Pokud vláda a Fiala bude schopen nás dalších pět týdnů přesvědčit, že situace v Česku není tak špatná a že bude čím dál lepší, tak si myslím, že Babiš moc šancí nemá. Může to být pak souboj mezi ostatními, a ten proti Babišovi by měl vyhrát. Pokud ale bude politická situace podstatně horší a velké firmy začnou v lednu propouštět, a vláda řekne, že chce zvýšit DPH, může být atmosféra taková, že vládní kandidáti nebudou mít moc šanci,“ přemítal Erik Best, podle kterého se vláda snaží lidem namluvit, že situace bude dobrá, ač tomu sám nevěří.

Psali jsme: Už žádné překvapení. A žádný Bakala. Kolem Středuly padly silné věci Už vás na to připravují. Toto je cíl. Best o příštích měsících Je to na stole a Fiala se toho hned tak nezbaví. Babiš mu přichystal past, říká Erik Best Konec. STAN? Hůř. Co Fiala odmítl vidět, odpálil Erik Best

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama