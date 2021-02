Řada státních úředníků zázračně zbohatne. Flegr tuší, co je za nákupem antigenních testů

Evoluční biolog Jaroslav Flegr ve svém pravidelném facebookovém okénku informoval svou kočku a nás, jeho čtenáře, o tom, jak je to s testováním na covid, testy a mafií. „Jednoznačně PCR testování! Je to cesta k normálu.“ Proč je v tuto chvíli nevhodné, aby se nakupovaly antigenní testy, a kdo na tom zbohatne? Co s tím má dělat Hamáček a spol.? Jde o miliony.

„Nakoupit miliony antigenních testů určených pro testování osob s příznaky nemoci na testování osob bezpříznakových a prosadit si do řady předpisů, že pro preventivní testování se musejí v Česku používat antigenní testy namísto stejně nákladných, ale nesrovnatelně citlivějších PCR testů, je samo o sobě husarský kousek hodný italské mafie,“ píše vědec s tím, že k tomu navíc nakoupit testy, které v Rakousku očividně nefungovaly, by se asi ani ona mafie neodvážila, protože by jí to přišlo blbé.

Flegr pak nejdříve v textu podrobně vysvětlil, v čem spočívá výhoda PCR testů pro školy. „Na výsledek PCR testu z nosohltanu je možné se spolehnout až tři dny, z úst asi dva dny, protože tak dlouho bude trvat, než se virus v těle čerstvě nakaženého natolik namnoží, aby se mohl přenést kapénkami či aerosolem na jinou osobu.“

„Antigenní test se hodí pro dva účely – pro rychlé třídění pacientů s jasnými příznaky onemocnění na ty s covidem a bez covidu (k tomu byl vyvinut), a dále pro testování například osob před krátkodobou návštěvou v domově seniorů. Už pro testování osob před vstupem do divadla nebo na sportovní zápas se antigenní testy nehodí, protože jsou pomalé. Ano, je to tak – vlastní antigenní test sice trvá jen asi čtvrt hodiny, laborant však zvládne najednou vyšetřit asi tak čtyři vzorky. PCR sice na obvyklých přístrojích trvá hodinu, ale najednou se vyšetří 384 (nebo na větších přístrojích také 1 536) vzorků.“

Antigenní testy nejsou podle Flegra ani levnější. „No, máme nouzový stav, takže Hamáček a spol. mohli nakoupit miliony antigenních testů bez pořádné soutěže. Jiní pánové (možná i dámy, nevím) si zase prolobbovali, že stát požaduje a proplácí v mnoha situacích zcela nevhodné antigenní testy, nikoli stejně nákladné a nesrovnatelně lepší PCR testy. Určité pozitivum už vidím jen v tom, že až tenhle blázinec skončí, budeme mít nejspíš řadu státních úředníků, kteří během epidemie zázračným způsobem zbohatli.“

Pak se Flegr pustí do výpočtů, kolik by asi takové PCR testování stálo. „Micíku, pan Luxík spočítal, že za zhruba 200 milionů by stát mohl zřídit a vybavit 200 malých kontejnerových laboratoří, které by mohly stát třeba před školou nebo před velkou fabrikou. Doktor Žďárský dospěl k pětkrát menší částce, kdyby se nenakupovaly kontejnery, ale do testování se zapojily lékárny a praktičtí lékaři, kterým by se koupily potřebné přístroje. Takové minilaboratoře by dohromady dokázaly za jeden den vyšetřit PCR metodou doktora Žďárského více než milion vzorků. I kdyby náklady na vyšetření byly 200 milionů každý den, tak je to málo proti těm nejméně dvěma miliardám, co nás stojí každý den lockdownu.“

Jakmile by byl podle Flegra tento systém zaveden, mohli by se prý děti a studenti vrátit zpátky do škol a ostatní k „téměř normálnímu životu“, kdy by bylo možné konat stále více a více hromadných akcí.

