Řádění Afghánce ve Varech. Komentátor už to vzdal: Inženýři, jaderní fyzici zkroušení válkou. Obohacení. Buďme „vděční“

Na přelomu roku řádil v Karlových Varech 23letý muž, který nejprve vážně pobodal 37letou ženu, aby se poté pokusil s nožem v ruce o znásilnění 18leté dívky. Ta se bránila, tak ji zbil a poté znásilnil v bezvědomí. Pachatelem je mladý Afghánec s údajným azylem v Německu. Souvisí to s něčím? A komu máme za tyto hrůzy být „vděčni“?

Samozřejmě, že to nesouvisí s ničím, o ničem a o nikom. Jde přeci o inženýry, jaderné fyziky, ženy a děti bez doprovodu 25 plus zkroušené válkou. A pokud vás jen napadá cokoliv jiného než multikulturní obohacení, demografická podpora a ekonomická pracovní síla, tak jste xenofón a rasista. Tak to tvrdili mainstreamoví mediální negramoti ještě před nedávnem, ne? O žádných splašených nožích a kulkách, pokud vím, nikdy nebylo povoleno ani přemýšlet, ne už tak psát. Za tyhle hrůzy máme být „vděčni“ jak onomu jistě psychicky labilnímu – jak jinak taky – Afghánci, tak oněm farizejům a uplacencům z mediální, neziskové, kulturní a politické scény, kteří se na řízené migrační invazi z Blízkého východu a Afriky do Evropy jakkoliv podíleli či ji zlehčovali.

Zemědělská zájmová organizace Copa-Cogeca vydala předběžný report o náladách evropských zemědělců. Není to příliš radostné čtení. 12 % francouzských farmářů chce skončit, ti němečtí mají problém s penězi i s odbytem a cítí se být ignorováni kvůli pandemii koronaviru. S výjimkou Italů pak dotazovaní zemědělci v ostatních sedmi státech vidí svou budoucnost temně. Čeká Evropu rok drahých potravin?

Evropu – a nejen ji – čeká bezpochyby rok drahého všeho. Potravin, pohonných hmot a energií, na které se pak váže prakticky všechno. Že jde o měnovou reformu namířenou zejména na střední třídu a drobné podnikatele bylo některým z nás jasné od samého začátku totalitní Hry na covid, kdy se začaly po celém světě zcela bezprizorně roztáčet rotačky na ničím nekryté peníze, kdy státní aparátčíci na základě befélu z globálu začali ve stovkách miliard rozdávat takzvané kompenzace a nakupovat testy a vakcíny. I tak se uměle dělá inflace a obírají lidé o peníze a úspory.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

„Prosím, nevažte mě, pokud to není opravdu nutné!“ To je vzkaz, vytištěný na kartičkách, které začala po USA distribuovat organizace bojující proti stigmatům souvisejícím s váhou. Lékaři prý pacienty často váží naprosto bezdůvodně a neberou ohled na to, že je to může stresovat. Jak se na tento zlepšovák díváte?

Obžerství a tloušťka se dnes nazývá stigma související s váhou? Kdyby to nebylo myšleno vážně, bylo by to k smíchu. Stresuje-li někoho natolik vlastní váha, pak je nejlepší čas na to s ní něco udělat, ne? Ostatně mě moje váha taky stresuje, ale vím, že si za ni můžu sám a tak se s ní sám musím vyrovnat. Co třeba místo ujetých kartiček nejíst nezdravě jak čuně, omezit cukry a pečivo, nesedět furt na řiti jak kravská oháňka a snažit se nemít prdel jak štýrský valach? A nikdo mě nepřesvědčí, že jde o geny nebo nemoc, alespoň ne v těch 99 procentech případů, které to o sobě sebelítostivě tvrdí.

O víkendu jsme mohli vidět situaci v Amsterdamu, kde se zhruba 10 000 demonstrantů proti covidovým opatřením tvrdě střetlo s policisty. Došlo i na použití policejních psů. „Starostka Amsterdamu za Zelené posílá na demonstranty policii se psy a obušky. Stejná strana přitom neváhá soustavně ostrakizovat Polsko za údajné porušování lidských práv. Venku kážou vodu, doma pijí víno,“ okomentoval to europoslanec Alexander Vondra (ODS). Má pravdu?

Tady s Alexanderem Vondrou souhlasím. Dvojí metry nejsou nic nového v rámci praktik západoevropských dobrotrusů. Jakkoliv se v kdejaké západoevropské zemi porušují lidská práva násobně více než třeba v Polsku. Všichni přeci víme, že v Katalánsku, Francii či Holandsku ozbrojené složky státního aparátu pacifikují demonstranty humanitárně a demokraticky, zatímco třeba v Rusku, Číně či Bělorusku nedemokraticky a nehumanitárně.

Verbální trestné činy, například hrozba násilím, lži a urážky, prý na internetu vygradovaly natolik, že policie i žalobci budou muset aktivně reagovat. „Ty výroky už jsou často takové intenzity, že naplňují trestné činy výtržnictví,“ říká Lenka Bradáčová. Padla i slova o konkrétních exemplárních trestech, které by pak měly od podobných věcí odradit zbytek populace. Váš názor?

Rádoby paní prezidentka se silnou podporou nejen médií v zádech se ukazuje jako správná a uvědomělá prokurátorka, která se zřejmě inspiruje Bobligem z Edelstadtu, který vedl toho času čarodějnické procesy na Šumpersku. Mimochodem doporučuji Kaplického skvělý a pro současnost velmi poučný román Kladivo na čarodějnice. Samozřejmě je-li jakékoliv chování na internetu za hranicí zákonů naší země, pak nechť orgány činné konají. Nechci paní Bradáčové křivdit, ale mám pocit, že ona stejně jako další „prokurátoři“ Pavel Zeman, nebo Pavel Rychetský by rádi pouze pořádali hony na ideologicky neuvědomělou a nepravověrnou část populace. Nebo se snad podívají taky na slovíčka pravdy a lásky toho času novináře proslulých propagandistických redakcí ČT či CNN Tomáš Etzlera: Neočkovaní neumírají dost rychle?

Fotogalerie: - Každodenní zatýkání

Kandidátka na předsedkyni Pirátů Jana Michailidu na fóru Pirátů prohlásila, že je přesvědčenou komunistkou. Jednatřicetiletá žena se může již zítra stát novou vůdkyní strany, která v podzimních volbách doplatila na koalici se STAN. Slušela by Pirátům?

Rozhodně. Přeci Piráti jsou novodobí EUrokomunisti. Bohužel ještě řádově horší jak pro nás, tak pro naši zem a její budoucnost než komunisti režimu před sametovým předáním moci.

Český internet zasáhly „Ludwigovy obtočené gumičky“. Známý datový vědec se rozhodl národu pomoci tím, že provede osvětu ohledně správného nošení respirátorů. Odkazuje se na studie, které prý ukazují, že obtočení gumiček respirátoru před ušima významně zvyšuje jeho účinnost. „Používám to tam, kde je největší riziko - metro, MHD, taxi a ten rozdíl je na první pohled znát,“ připojil datový vědec i vlastní průzkum bojem. Podle něj je taková informace vzhledem k nakažlivosti varianty Omikron užitečná. A podle vás?

Podle mě je Ludwig nejen známý datový vědec, kterého neznám, ale taky idiot na kvadrát. Pokud tedy z jeho strany nejde o nadsázku, o čemž pochybuji. Příště by mohl lidem poradit s odkazem na studie, že žádný život ještě nikdy neskončil jinak než smrtí, a tudíž si máme všichni zalézt rovnou do mrazáku, nebo si vykopat přiměřeně hlubokou jámu. Mě vůbec udivuje, že jsme se vzhledem k údajné smrtonosnosti, nakažlivosti, děsivosti etc. PR covidu, dostali vůbec k nějakému omikronu. Neměla nás smést už první, druhá, XY – doplňte sami – vlna? Jinak čtenářům, kteří mě právě čtou z hermeticky uzavřeného sklepa, odění do skafandru a s dvěma respirátory s překříženými gumičkami na nosánku a pusince se omlouvám, že nesouzním s jejich strachy a chci svůj život a těžce vydělané prachy ještě tak nějak v rámci možností užít.

Jak byste okomentoval dění okolo světové tenisové jedničky Novaka Djokoviče? Neočkovanému Srbovi nejprve vedení turnaje udělilo výjimku, avšak australské úřady ho odmítly do země vpustit a nejspíše bude vyhoštěn.

Z Australian Open by australští koronafanatici měli udělat For Vaccinated People Open. Dokážete si snad představit, že by ještě před fašistickou Hrou na covid někdo u hvězdy Djokovičova formátu řešil takhle ponižující formou nějaké nejasnosti ohledně víza? Další střípek do mozaiky koronavirové vakcinační totality. Novak Djokovič navzdory blábolům levicových negramotů z mediálního mainstreamu ukazuje v současné době velkou odvahu a stojí si zatím za svým. Taky by mě zajímalo, kdyby něco podobného provedlo Rusko, Bělorusko nebo Čína některému z australských sportovců. To by bylo slov o diktátorech, despotickém totalitním režimu a nesvobodě, nebo ne?

