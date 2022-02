Radmila Kleslová ke starostce Prahy 10: „Tahle tahá peníze z lidí!“

Co ji nejvíce zklamalo v politickém působení? „Asi to, že jsem nikdy přesně nevěděla, za co jsem dostala za uši, nikdy jsem nepochopila, proč byla démonizována moje role ve vztahu k předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi nebo moje angažmá v dozorčí radě PRE,“ uvedla Kleslová.

„Já myslím, že závistiví slaboši. Nechtěla bych je personifikovat, ale pochopitelně vím, jaká skupina to byla, o co jí šlo, ale nechci se k tomu vracet,“ uvedla v rozhovoru s tím, že jde dál, vrátila se k práci advokátky. Se zmíněnými lidmi prý již není schopna komunikovat.

Aktuálním tématem v Praze 10 je rekonstrukce radnice. I to bylo jedno z dotazovaných témat.

„Bohužel paní starostka a senátorka Renata Chmelová a její koalice udělala velkou petiční akci Stop miliardové radnici. Výsledkem toho je, že radnice je ve stavu, v jakém je a paní starostka připravuje rekonstrukci. Už mnoho let a nějak se jí to nedaří. Rekonstrukce vyjde minimálně na 1,5 miliardy. Sliby paní starostky ze zastupitelstva, že to zvládnou za půl miliardy, jsou tytam, nikde se o tom nemluví a poslední zmínka byla asi miliarda a 225 milionů bez vnitřního vybavení a stěhování,“ nechápe bývalá starostka.

Co bude dál?

V současné chvíli se prý vynakládají stamiliony na různé studie a projekty a radnice na to již peníze nemá.

„Paní starostka chce Prahu 10 zatížit půjčkou, protože peníze už utratili. Chce zadlužit městskou část na 25 let a na základě toho zvýšila daň z nemovitosti, nájemné v obecních bytech, zrušila se pohotovost. Tahle tahá peníze z lidí, aby měla peníze na radnici. Ale ani tak na to nemá,“ dodává Kleslová.

Na závěr rozhovoru vyzvala všechny, co mají k politice co říct, aby jen nekritizovali u televizí a přišli na jednání zastupitelstva. „Lidé by měli chodit například na zastupitelstva, aby viděli, jak politika fakticky funguje. Ne to, co je v médiích, je vždy pravda a ne ten, kdo si umí udělat dobrý marketing, je taky dobrý manažer a třeba starosta,“ uzavřela Kleslová.