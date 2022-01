Rakušanovi kámoši a jejich síť. Víc firem, víc darů. Bude horko

reklama

Co konkrétně tedy bude předmětem dotazů na vládní představitele?

Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se na transparentním účtu Starostů a nezávislých začaly objevovat podivné dary. Veřejnost byla skrze článek MF Dnes informována o tom, že hnutí z prozatím nevysvětlených důvodů dostává opakované platby (dary) v rozmezí 100–200 tisíc korun od různých firem, ovládaných stále těmi samými lidmi. Předmětné společnosti velmi často buď mají sídlo na Kypru, nebo jsou z Kypru ovládány.

Jako dobrý příklad poslouží například firma Nemohold, jejíž hospodaření za rok 2020 skončilo ve ztrátě cca 1,4 milionu korun. Společnost je vlastněna ze dvou třetin kyperskou firmou Urbania Investments Limited. Šestého prosince loňského roku z této firmy na účtu STAN přistálo rovných 100 tisíc korun. „Kvůli tomu mě zdržujete? My jsme soukromá společnost a můžeme svobodně rozhodovat o tom, komu přispějeme. Asi jsme si to vyhodnotili, že tady je vhodné přispět. To je vše, na shledanou,“ reagoval jediný člen představenstva firmy Jiří Fajkus na dotaz novináře MF Dnes. Ve firmě se základním kapitálem takřka 75 milionů Kč v minulosti figurovali například Jan a Vít Tlačbabovi, nyní členové představenstva a dozorčí rady firmy DBK Management, a.s., a také firmy DBK Praha, a.s.

Výpis z obchodního rejstříku fa. Nemohold, dostupné ZDE.

Transparentní účet hnutí STAN si můžete prohlédnout ZDE:

V říjnu 2020 poslala zmíněná DBK Praha, a.s., hnutí STAN dar ve výši 90 tisíc Kč. Krátce po sněmovních volbách 2021 pak na účet STAN přistálo 180 tisíc z druhé zmíněné firmy, tedy DBK Management, a.s. Ta samá firma pak 16. 12. 2021 posílá na účet STAN dalších 100 tisíc korun.

Výpis z obchodního rejstříku fa. DBK Praha, ve vlastnické struktuře jsou jména bratří Tlačbabů, Ondřeje Klazara a Miroslava Velfla. S těmito jmény se ještě setkáte. Stejně jako s jediným akcionářem, firmou MAT Corporation. Dostupné ZDE.

To je jen začátek v poměrně dlouhém výčtu společností, které jsou navzájem personálně provázány a v poslední době sponzorovaly hnutí STAN. 12. 11. 2021 obdrželo hnutí 150 tisíc korun od společnosti Budějovická alej, s.r.o. Její jednatel? Jan Tlačbaba. Ve firmě je k právnímu jednání zmocněn ještě Ladislav Dušek, rovněž podnikatel, který je jednatelem firmy East Building, s.r.o. Ta se rozhodla hnutí STAN obdarovat částkou 110 tisíc korun také velmi krátce po sněmovních volbách. Dalších 40 tisíc pak od ní STAN dostal na konci roku 2020.

Hnutí STAN má ještě druhou dárcovskou skupinu podnikatelů, jejichž firmy Lutesti, s.r.o., Accordion, a.s., Rema Systém, a.s., či WEEE, a.s., poslaly v listopadu 2021 shodně po 200 tisících. Lutesti a Accordion dokonce v ten samý den. V obou je jednatelem jistý Karel Beneš, stejně jako v dalším nedávném sponzorovi hnutí STAN, společnosti Deltasoft Consulting, s.r.o.

Firmu Lutesti založila v roce 2014 společnost EUROMATER SE, v jejímž představenstvu figuruje či figurovalo několik občanů Kypru a která byla do roku 2019 ovládána firmou Esturgeon Enterprises Limited s neznámou majetkovou strukturou. Společnost pochází, jak jinak, z Kypru. V roce 2015 se krátce objevila v českých médiích, když se řešila její role v nákupu podílu ve vydavatelství Mladá fronta, vlastněného českým podnikatelem Františkem Savovem. Ten žije v Londýně a bojuje s českou justicí, neboť je obviněn z údajných obřích daňových podvodů.

STAN dostává peníze také od dalších firem, které stojí za to zmínit. Tak tedy: Galerie Moritz, a.s., Zlatá Brána, s.r.o., Spectrum Stores, a.s. Čím jsou zajímavé? Musíme se podívat na dalšího z nedávných dárců hnutí STAN, kterým je PRIOR, obchodní domy, a.s. V dozorčí radě a v představenstvu společnosti PRIOR, obchodní domy totiž sedí lidé, kteří se podílejí na chodu dalších výše zmíněných firem. Kromě již skloňovaných jmen jde například o Ondřeje Klazara nebo Radovana Pilicha. Když už v orgánech dárcovských firem nenajdeme přímo jejich jména, jsou tam alespoň nositelé stejných příjmení.

Výpis z obchodního rejstříku fa. Spectrum Stores, listopadového dárce 150 tisíc. Dostupné ZDE.

Jak již víme, celkově jdou dary od těchto společností do milionů korun. Hnutí STAN se v polovině prosince k obviněním postavilo tak, že vydalo tiskovou zprávu, v níž uvádí, že všechny prostředky jsou legální a že o věci referoval zejména deník MF Dnes. Tato zmínka patrně naráží na to, že zmíněný deník patří do skupiny Mafra, a je tak propojen s expremiérem Andrejem Babišem.

STAN jde ve své zprávě ale dál než jen ke konstatování, že je vše podle platných zákonů. „Hnutí STAN má navíc i přísná vnitřní pravidla kontroly. Dary nad 100 000 korun prověřuje dozorčí rada STAN, která zjišťuje, zda daný subjekt skutečně funguje, není to jen prázdná schránka nebo nepodniká v některém z neetických byznysů, jakým je například hazard. Na doporučení dozorčí rady tyto dary následně schvaluje předsednictvo hnutí,“ ujišťuje Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře STAN. Dále je zde poznamenáno, že veškeré dárcovské firmy mají české IČ, odvádějí tu daně a zaměstnávají zde lidi.

Ani tvrzení STAN o důkladném prověřování dárců skrze dozorčí radu hnutí nepůsobí tak úplně neprůstřelně. Zejména poté, když se člověk podívá na firmy DBK a Budějovická alej, které jsou již výše zmíněny. Proč? Jak informoval Deník N, tyto firmy jsou součástí struktury, vlastněné firmou MAT Corporation, a.s. Možná vás už napadá, kam tento příběh povede. Ano, MAT Corporation 8. 11. 2021 podarovala hnutí STAN, konkrétně částkou 80 tisíc korun. Majitel MAT Corporation? Podle zápisu v obchodním rejstříku je jediným akcionářem firma GL&P Investments Limited se sídlem v kyperském Limassolu. Vlastník této společnosti? Není zcela dohledatelný. Tedy dvě třetiny firmy vlastní rovným dílem hned čtyři lucemburské společnosti. Poslední třetina patří záhadné kyperské společnosti Confucius Nominees, která zajišťuje offshorové služby v zemích s velmi příznivým daňovým systémem.

No a na závěr ony čtyři lucemburské společnosti. Podle zjištění Deníku N jsou vlastněny po jedné jmény: Jan Tlačbaba, Vít Tlačbaba, Ondřej Klazar, Miroslav Velfl. To jsou lidé, kteří jsou a byli propojeni ve vícero firmách, popsaných v tomto článku. Za všechny opět zmiňme PRIOR, obchodní domy, a.s., v jejichž dozorčí radě se v minulosti vystřídali všichni a kde hrál v minulosti roli i Věslav Michalik.

