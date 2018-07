Rath chce mezi nás? A kdy to zkusí Kajínek, ptají se senátoři

David Rath dal najevo, že by se rád vrátil do nejvyšších pater politiky. Konkrétně by rád vstoupil do horní parlamentní komory – do Senátu – a to v Litoměřicích. Serveru Lidovky.cz sdělil, že měl možnost podrobně si prohlédnout litoměřickou věznici, takže tento senátní obvod zná trochu jinak než jeho protikandidáti, což by mohla být jeho výhoda.

Prozatím prý neví, s podporou jakého hnutí by mohl kandidoat. Jedná s více subjekty.

Když se o tom, že Rath zvažuje vstup do Senátu, dozvěděli již zvolení senátoři, netušili, jestli nejde jen o žert. Reakce některých politiků působících v horní komoře Parlamentu přinesl server iDnes.cz. „Bude příštím kandidátem Jiří Kajínek? Dnes je apríl, nebo ne? Tak reagují senátoři i diskutující na sociálních sítích na záměr bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha jít do senátních voleb,“ napsal server.

Senátor Jan Horník zvolený za hnutí Starostové a nezávislí prý musel chvíli přemýšlet, jestli si nepopletl datum a není třeba „apríl“. Jeho kolega Libor Michálek dodal, že lidé mají jistě dost rozumu a Ratha nezvolí. Pokud bude opravdu kandidovat. Pakliže by byl zvolen, znovu by získal imunitu a Senát by musel hlasovat o jeho vydání k případnému soudnímu jednání. V této souvislosti se sluší připomenout, že Rath byl odsouzen k odnětí svobody v délce 8,5 roku. Prozatím nepravomocně.

Psali jsme: David Rath: Stejná práva a podmínky pro všechny! Státní zástupce podal obžalobu v druhé větvi Rathovy kauzy Kalousek: Drž už hubu, ty zloději! David Rath znovu odsouzen. Ale je to celé takové...

