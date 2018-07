Rath se vrací, rozjíždí kandidaturu do Senátu. V obvodě, který poznal z oken věznice

27.07.2018 7:54

David Rath se chce vrátit do vrcholné politiky. Rád by se stal senátorem. Pokud by se mu to podařilo, získal by mimo jiné imunitu, státní zástupce by musel Senát žádat o jeho vydání k dalšímu soudnímu řízení.