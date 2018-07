Rath v Senátu? Tak to tedy ne. Jiří Pospíšil se zhrozil. Petr Gazdík mluví o studu

„Rath novinářům řekl, že by chtěl v Senátu bojovat proti privatizaci litoměřické nemocnice a proti nadměrné byrokracii a migraci,“ uvedl server iRozhlas.cz. Současným senátorem za obvod Litoměřice je Hassan Mezian (ČSSD). Ten už do Senátu nechce. „David Rath zdravotnictví rozumí, pro tuto oblast je jeho kandidatura dobrá volba,“ řekl podle serveru Mezian.

Zvolením do Senátu by bývalý politik získal imunitu. „Ústava stanoví, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno“, připomíná server.

Celá zpráva zde

Okamžitá vlna kritiky na Rathův úmysl se snesla také ze strany českých politiků. Podle Jiřího Pospíšila je to známka poklesu politické kultury. „Vzhledem k tomu, že v naší zemi vládne trestně stíhaný premiér, tak mě nepřekvapuje, že se trestně stíhaný David Rath rozhodl kandidovat do Senátu. Bohužel je to další známka poklesu politické kultury u nás, když lidé podezřelí z trestné činnosti kandidují do veřejných funkcí“, napsal Pospíšil na Twitteru.

„Věřím, že voliči na Litoměřicku budou rozumní. Jinak jsme opravdu „zemí beze studu",“ uvedl zase na Twitteru Petr Gazdík. Ani Tomáš Zdechovský nehodnotí Rathovu kandidaturu pozitivně. „Podle mě zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Toť vše k Rathovi a jeho kandidatuře do Senátu“, napsal na sociální síti.

Rath rezignoval na funkci hejtmana Středočeského kraje v květnu 2012 v souvislosti s obviněním z přijetí úplatku, podplácení a sjednávání výhody při zadání veřejné zakázky. Exhejtman nesl krabici vína, v níž však kriminalisté našli sedm milionů korun. Krajský soud v Praze ho poslal letos 27. června na 8,5 roku do vězení za korupci u veřejných zakázek Středočeského kraje. Rozsudek není pravomocný, Rath se na místě odvolal.

autor: sla