Ratlík Babiš. Byl to Zemanův plán? ptá se publicista. A ještě něco k ČSSD

Politická krize v Česku trvá už několik týdnů. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) měl na přání svých kolegů skončit ve funkci ke 31. květnu. Jenže neskončil, uplynul další měsíc a půl a Staněk ministrem kultury zatím stále zůstává, takže sociální demokraté nemohou do vlády vyslat někoho, kdo by měl větší důvěru jak jejich, tak kulturní obce. Prezident republiky Miloš Zeman Staňkův odchod zablokoval až do konce července. Teprve v poslední den tohoto měsíce ho odvolá. A vůbec není jisté, koho jmenuje na jeho místo.

Dalo by se tedy říct, že na současné politické krizi je asi nejvíc bita sociální demokracie.

Publicista Jan Jetmar to však vidí jinak. Domnívá se, že osud sociální demokracie už je většině lidí ukradený. Lhostejné je prý voličům i to, co sociální demokraté říkají a zda se jim podaří dostat se po příštích volbách do Sněmovny.

Takřka jako spráskaný pes vychází prý ze současné krize předseda vlády Andrej Babiš, který by spor o odvolání ministra Staňka mohl řešit podáním kompetenční žaloby na prezidenta Zemana, protože z dřívějších stanovisek Ústavního soudu vyplývá, že prezident musí odvolat ministra, u kterého to premiér požaduje, bez zbytečného odkladu. K podání kompetenční žaloby se však Babiš nemá. Podle publicisty se chová jako slabý premiér a trpí tím jeho image kdysi silně vypadajícího politika.

„Jediný, kdo se teď klepe jako ratlík a vidí svůj ústup ze slávy v živých barvách přímo před očima, je Babiš. Po letenském odporu ‚pražské kavárny‘ a totální neschopnosti Babiše cokoliv řešit, natož to alespoň srozumitelně komunikovat, se ukazuje, jak je premiér slabý a bezmocný. Babiš už nevykřikuje dokola, jak on všechno zařídí, udělá, jak je skvělý, úžasný, silný, neporazitelný, jediný, a všichni ostatní jsou špatní. Začal se nám chlapec roztékat jako vosk na svíčce a brzy se amorfní hmota rozteče i do amorfního tvaru a socialisté by si měli uvědomit, že s jeho pádem padnou i oni a už nevstanou. Nakonec nebudou stačit žádné peníze světa ani 1000 Prchalů, aby si Babiš koupil svoji popularitu zpátky. A pak to oslavíme,“ napsal Jetmar.

Jan Jetmar na Facebooku doslova napsal:

Je zvláštní, že nejvíc tu ministerskou krizi ČSSD nakonec odskáče Babiš na ztrátě image.

Zajímalo by mě, zda to byl Zemanův záměr nebo ne?

Socialisté se v poslední době chovají jako vzteklé děti, které je třeba občas plesknout přes zadek a oni se zklidní, takže ti nemají čím překvapit, navíc tu hru na vydíranou, že odejdou z vlády, opakují už asi pošesté, takže se z toho stává běžná denní rutina.

Ostatně, koho zajímá, co by bylo s ČSSD, kdyby z vlády odešla?

Nikoho.

A co s ní bude, když neodejde?

Vlastně, také nikoho.

Jediný, kdo se teď klepe jako ratlík a vidí svůj ústup ze slávy v živých barvách přímo před očima, je Babiš.

Po letenském odporu "Pražské kavárny" a totální neschopnosti Babiše cokoliv řešit, natož to alespoň srozumitelně komunikovat, se ukazuje, jak je premiér slabý a bezmocný.

Babiš už nevykřikuje dokola, jak on všechno zařídí, udělá, jak je skvělý, úžasný, silný, neporazitelný, jediný a všichni ostatní jsou špatní.

Začal se nám chlapec roztékat jako vosk na svíčce a brzy se amorfní hmota rozteče i do amorfního tvaru a socialisté by si měli uvědomit, že s jeho pádem padnou i oni a už nevstanou.

Nakonec nebudou stačit žádné peníze světa ani 1000 Prchalů, aby si Babiš koupil svoji popularitu zpátky.

A pak to oslavíme.

