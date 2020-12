René Kühn: Nepřátelští radní, zpěnila ve mně krev. Za 135 Kč teď dostáváte víc než kdy dřív

reklama

Kühn v rozhovoru pro Deník N popsal atmosféru, jaká od jarní výměny šesti členů v radě panuje. „Došlo k zásadní změně pohledu na Českou televizi. Ten je v současnosti mnohem víc nepřátelský než v předchozích letech. Je kritičtější a zásadní otázka zní, do jaké míry je ta kritika oprávněná. Předchozí rady byly možná vůči televiznímu managementu až příliš vstřícné," myslí si Kühn.

Podle něj právě vstřícnost minulých rad pomohl České televizi stát se nejsledovanější televizí v zemi. „ČT rozjela dětský kanál, kulturní Art. Rozsah veřejné služby se neustále rozšiřuje a to, co koncesionář dostává za poplatek, se zvedá. Dá se říct, že televize lépe hospodařila s penězi. Když pominu inflaci, reálná hodnota koncesionářského poplatku klesá a proti tomu máte vyšší čísla výroby. Čili za ty peníze v podstatě udělali více,“ chválí management ČT Kühn.

Naproti tomu noví členové podle něj změnili atmosféru uvnitř rady, která je teď mnohem kritičtější. „Pro mě je v tuto chvíli špatně atmosféra rady vůči České televizi, ta je vysloveně nepřátelská. Rada tam není jen proto, aby byla na televizi nepříjemná. Ona se má v prvé řadě snažit o objektivní kritiku a nastavení pravidel pro kontrolní činnost. U toho hodnocení slýcháváme téměř jenom kritiku, z dost významné části neobjektivní. Mnohdy je argumentace jemně manipulována. Jsou tam lidé, kteří televizi prostě nesnáší, v některých případech mají vůči ní mindrák. A to byl i důvod, proč jsem složil funkci,“ vysvětluje Kühn s tím, že hodnotit fungování rady je po půl roce neseriózní a se závěry je třeba vyčkat alespoň dva roky.

Největší vášně zatím vzbudilo nenadálé odvolání dozorčí komise, které podle Kühna bylo absolutně nedůvěryhodné. „Jak chcete důvěryhodně přesvědčit veřejnost, že jste garantem kontrolní činnosti, když velmi pochybným způsobem odvoláte svou dozorčí komisi? Když už první krok uděláte tak, že je hodně nedůvěryhodný?“ ptá se Kühn, který po tomto sporném rozhodnutí raději rezignoval na svůj post předsedy Rady.

„V daném týdnu jsem ten krok hodně zvažoval. Mimo jiné z důvodů, na které se ptáte. Opravdu jsem z toho nechtěl utíkat. Na druhou stranu se ocitnete v situaci, že oni přistupují ke klíčovým rozhodnutím, která si prohlasují, a udělají to za vašimi zády,“ vysvětluje svůj krok s tím, že například o možném odvolání dozorčí komise se dozvěděl hodinu a půl před začátkem jednání.

Radní, kteří pro odvolání hlasovali, podle Kühna museli být předem domluvení. „Měli jsme poradu a začali jsme tématem provozního charakteru. A já jsem kolegům říkal, ať si řekneme něco k Ostravě, protože přijde předseda dozorčí komise. V tu chvíli si vzala slovo paní Lipovská a řekla, že je to v podstatě celé špatně a že by bylo dobré je odvolat. Viděl jsem reakce lidí, poznáte, že to mají domluvené,“ objasnil Kühn.

Pokusy o odvolání Kühn dle svých slov očekával, protože téma odvolání dozorčí komise bylo na stole od jara, kdy došlo k volbě nových členů. „Vždycky jsem říkal, že můžeme přistoupit k rekonstrukci, koneckonců ke dvěma lidem ze staré dozorčí komise jsem měl drobné výhrady. Osvěžit to, řada lidí tam byla léta. Žádný problém, to je opravdu věc rady. Ale říkal jsem, že se to musí pregnantně vysvětlit, musí k tomu být velmi závažný důvod, udělat to otevřeně a otevřeně vybrat i nové členy. Na tom mi záleželo procedurálně i z lidského hlediska,“ pokračoval Kühn s tím, že pokus o odvolání dozorčí rady proběhl již v srpnu od Jiřího Kratochvíla.

Proto pro Kühna nebyl ani tak překvapivý konečný verdikt o odvolání, ale spíše forma, jakou se to stalo. „To má hrozně velký význam. Tedy pro mě, pro některé, jak se ukazuje, zřejmě ne. Umím si tak u dvou lidí představit, že to nevěděli, ale jinak to měli domluvené. I prodej pozemků v Ostravě byl jen záminkou. Když jsem viděl, že toho využili, zpěnila se ve mně krev. Pochopil jsem, jak jsou cyničtí, Ostrava je jim jedno. A že to vyplynulo, jsou povídačky. Chtěli to udělat. Když se začnou chovat mocensky, agresivně, je to v kolektivním orgánu nebezpečné,“ varuje Kühn.

Nepřekvapivě jako hlavní zdroj nového nepřátelství vůči managementu ČT jmenuje nové radní Lipovskou, Matochu a Veselého. „Jejich názory na televizi jsou známé. Potom je tam spící skupina bývalých manažerů z televize, pan Bradáč a pan Karmazín. To jsou lidé, kteří z různých důvodů televizi nemusí, někdo osobně nesnáší ředitele Dvořáka. A například radní Kratochvíl udělá pro obhajobu svého mandátu příští rok téměř cokoli,“ odhaluje Kühn zákulisí rady.

Jako příklad agresivního postupu vůči ČT Kühn uvedl snahu radního Matochy, aby vznikl seznam stížností na novináře. „Dostali jsme materiál obsahující pozitivní a negativní zprávy o České televizi. Byla tam poznámka, která média a osobnosti je prezentují, například prezident Miloš Zeman nebo jeho mluvčí Jiří Ovčáček. A Matocha navrhne, že když jsou seznamy kritiků, měly by se udělat seznamy nejvíce kritizovaných redaktorů. Ale to je úplně vytržené z kontextu. Snaží se úkolovat televizi v něčem kontroverzním. Jako radní se může seznámit se stížnostmi, které na radu chodí. Je úplně logické, že nejvíce se jich týká lidí z publicistiky, investigativní novinařiny. Nikdo si nebude stěžovat na vrátného. Ve spoustě věcí vzniká dusno, ale jde o pitomosti,“ nechápe postup nových radních Kühn.

Z posledních aktivit Matochy a Lipovské ale podle něj může nastat dojem, že útočí na publicistiku České televize, a to právě skrze dozorčí radu. „Po srpnovém pokusu o odvolání dozorčí komise jsem v září zorganizoval pracovní jednání. Zúčastnilo se ho všeho všudy šest radních. Dozorčí komise funguje podle kvartálních plánů činnosti. Paní Lipovská vytáhla seznam konkrétních věcí, které chce zkontrolovat. A na něm bylo několik pořadů, Fokus Václava Moravce, pár dílů Reportérů ČT včetně detailních nákladů, účtenek, kopií paragonů. Nic jiného,“ vzpomíná Kühn.

„Přitom dozorčí komise má radu při podnětu jen informovat, jestli je vše v pořádku. Ne že si někdo bude vyžadovat kopie dokladů. Na to radní nemají právo, na to mají právě dozorčí komisi. Tenkrát jsem se paní Lipovské ptal, proč se v první řadě nesoustředíme na to, co televizi stojí největší peníze. Není to divné? Že místo hospodaření řeší Moravce a Wollnera, když velké peníze jdou na sportovní práva, investiční akce, techniku. Dohodli jsme se, že na to má každý právo, ale předseda bude od radního vyžadovat zdůvodnění, protože to už by vypadalo jako útok na publicistiku,“ říká Kühn, podle kterého stojí za jednáním Lipovské Jana Bobošíková.

Bobošíková podle Kühna v minulosti v takzvané „televizní krizi“ na přelomu tisíciletí nechala jako ředitelka zpravodajství za sebou jen černou obrazovku. „Byla to velká ostuda veřejnoprávní televize, která se už ani nedá překonat,“ tvrdí Kühn s tím, že právě Bobošíková má na Lipovskou očividný vliv. „Když vidím jejich společná vyjádření k České televizi, nevím, co jiného si mám myslet,“ říká Kühn.

V roli předsedy Rady ČT prý za poslední půl rok se snahami Lipovské a spol. moc nezmohl. „Bylo to čím dál horší. Vyvolávalo to jen to, že začali ještě útočit na mě,“ vzpomíná Kühn s tím, že se bude hledat nový předseda. „Kdyby se jím stal pan Kysilka jako pragmatický a zkušený manažer, pomohlo by to situaci uklidnit. Ale zřejmě je velmi zaneprázdněný. Pokud to bude pan Matocha, k uklidnění to nepřispěje, spíše naopak,“ má jasno.

Odvolání dozorčí komise podle něj nemuselo být úplně v souladu se zákonem. „Mám pochybnosti, že to procedurálně proběhlo v souladu se zákonem. Pan Kysilka mi říkal, že má jistotu, že to bylo právně v pořádku,“ dodal Kühn, podle kterého je nemilé, když se o Radě ČT začnou vyjadřovat politici, jak to kritizovala i radní Lipovská. Ta prohlásila, že Senát nebo třeba ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyvíjejí na radu politický tlak. „Musím ovšem podotknout, že ve výčtu kolegyně Lipovské schází pan prezident i někteří další politici. Otázkou je, jestli to nebyla z velké části ona, kdo to způsobil,“ dodal Kühn, že právě Lipovská ale celou situaci návrhem na odvolání dozorčí komise způsobila.

V posledních dvou letech se podle něj rapidně zvýšil tlak na Českou televizi, který se projevuje jak na radě tak v Poslanecké sněmovně. „Na půdě rady se projevuje ve větší míře. Tlak je velký a trvá dva roky. Vzpomeňme si, že v Poslanecké sněmovně loni leželo šest zpráv o hospodaření České televize. Instituci tím držíte nějakým způsobem v nejistotě, když neví, jestli to schválíte. Ale také se ukazuje, že velká část veřejnosti si uvědomuje důležitost České televize,“ dodává Kühn na závěr.

