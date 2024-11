Republikáni po vítězství Trumpa drtí vše. Mají Senát a zřejmě i Sněmovnu

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 11925 lidí



Zatímco o výsledku prezidentských voleb, v nichž Trump získal 312 volitelů, kdežto současná americká viceprezidentka Harrisová 226 volitelů, již je jasno, a zvrátit již nelze ani převahu republikánů v americkém Senátu – výsledky voleb do Sněmovny reprezentantů se i po několika dnech stále sčítají a leckde vyrovnanější souboje nenabízely zcela jasné určení, ve prospěch které strany vše dopadne.



Aktuálně ovšem začíná výsledek vypadat lépe pro republikány, kteří se zatím mohou opřít o potvrzený zisk 213 křesel v 435členné Sněmovně reprezentantů, což je přibližuje k většině na úrovni 218 křesel.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Společnost Edison Research podle agentury Reuters v sobotu večer předpověděla, že republikán Dan Newhouse má dostatek hlasů, aby si jeho strana udržela kontrolu nad 3. kongresovým obvodem v Coloradu a demokraté by teď tak potřebovali získat 13 ze zbývajících stále nerozhodnutých 17 křesel, aby převzali nad Sněmovnou reprezentantů kontrolu. Dosud 9 z těchto 17 nerozhodnutých křesel v současnosti drželi republikáni a 8 demokraté.

Agentura doplňuje, že po Trumpově vítězství v prezidentských volbách a získání republikánské kontroly nad Senátem by udržení Sněmovny reprezentantů dalo republikánům rozsáhlé pravomoci k možnému prosazení programu daňových a výdajových škrtů, deregulace energetiky a kontroly bezpečnosti hranic.

Republikánští senátoři se již příští týden chystají rozhodovat o tom, kdo bude v roce 2025 zastávat předsednickou funkci v Senátu, přičemž o tento post se ucházejí John Thune, John Cornyn a Rick Scott.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Cornyn v sobotu pozdě večer přislíbil, že v případě svého vítězství bude Senát zasedat, dokud nebude na prvním jednání v novém Senátu potvrzen kabinet zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. „Žádné víkendy, žádné přestávky. Demokraté mohou spolupracovat v nejlepším zájmu země, nebo pokračovat v odporu, který bude nakonec semlet,“ přislíbil na sociální síti X úzkou spolupráci nové administrativě.

No weekends, no breaks. Democrats can cooperate in the best interest of the country, or continue the resistance, which will eventually be ground down. Take your pick.