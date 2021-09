Režisér Adamec sejmul Hřiba: Zeman se může montovat, do čeho chce, i do něj. Praha je bordel!

„Prezident se může montovat, do čeho chce. Dokonce i do pražského primátora se může montovat,“ míní o dopisu prezidenta Miloše Zemana, adresovaném pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) s výzvou řešení dopravního kolapsu v Praze, režisér Jiří Adamec. V debatě na XTV s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým poznačil, že je Praha pod vedením současného obsazení magistrátu „totální bordel“. A pak došlo na pirátský plán za bilion korun. „Jak se dává bilion korun do ekonomiky?“ „Musíš mít dobrou tiskárnu…“ zaznělo.

úvodem pořadu „Podtrženo sečteno" vzpomenuli na Jeana-Paula Belmonda a zhodnotili rozloučení s hereckou legendou, u něhož se shodli, že je oba dojalo. „Myslím, že Francie dala najevo, že tohoto herce opravdu milovala. Nevím, jestli se to smí v tuto chvíli, ale mně to připadalo jako loučení s Karlem Gottem v Chrámu svatého Víta. Opravdu to bylo tak, jak si to Jean-Paul Belmondo zasloužil," zhodnotil pietu Adamec.

Kouzlo Belmonda podle televizního režiséra spočívalo nejen v jeho hereckém umění. „Jean-Paul Belmondo nebyl krasavec, nebyl to prostě chlap, za kterým by se otočila každá ženská. To byl víceméně ošklivý muž s obrovským charismatem, s kouzlem. A mohla ho milovat každá žena: mladá, stará, krásná, ošklivá. Dokonce i moje žena k němu měla přes dálku tisíce kilometrů vřelý vztah. Na rozdíl od Delona to byl člověk, který mohl být milován všemi, a také byl,“ přirovnal Belmonda k dalšímu slavnému francouzskému herci, když se zamýšlel, co bylo na Belmondovi, jakožto na světovém herci, jedinečné.



Následovala zpráva o dopisu prezidenta Miloše Zemana, adresovaném pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi. Pirátského primátora Zeman v dopise upozornil na nutnost zamezení pokračování aktuálního kolapsu dopravy v Praze a vyzval jej též k rezignaci. MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



Podle Adamce jsou názory, že si něco takového Zeman, coby prezident, nemůže dovolit, mimo. „Prezident je občan jako každý z nás. Prezident se může montovat, do čeho chce. Dokonce i do pražského primátora se může montovat,“ míní se slovy, že „prezident republiky může žádat kohokoli o cokoli“.



Sám pak při rekapitulaci svých zkušeností z pražských ulic těžko hledal slova. „Po Praze se mi jezdí nyní hnusně. Na to neumím najít jiné slovo, protože Praha vypadá jako jedna velká stavba,“ zaznělo. Praha je podle něj aktuálně „bordel“. Psali jsme: Nabodnout Hřiba na vidle? Hezký pražský zvyk. Xaver a Holec se totálně odvázali

Aktuální dění kolem syna premiéra Andreje Babiše Adamec nechápe, zvláště pak to, že proti svému otci svědčil Babiš junior na policii. „I kdyby mi táta stokrát šlápl na kuří oko, i kdyby mi nafackoval neoprávněně, což se nepochybně i v životě stalo, tak bych nikdy nešel na policii na něho žalovat. Myslím si, že toto, co předvádí syn Andreje Babiše, je velmi nesprávné. A uměl bych to nazvat i drsnějším způsobem. Ale zůstanu u slova ‚nesprávné‘,“ myslí si. Fotogalerie: - Papírový Babiš

Babišův syn se až do chvíle, kdy se u něj podle tvrzení premiéra projevila duševní nemoc, několik let pohyboval v letectví. Vše změnil incident, kdy jej policisté nalezli u krajnice dálnice D1 a jeho stav měl vyžadovat hospitalizaci. Babiše juniora museli při zadržení policisté spoutat, později však tvrdil, že šlo o „legraci“. Psali jsme: „Hajzle zkurv*ný! Jsi zmr*, volí tě idiot*...“ Již smazáno. Přesto to lidé zachytili. Mladý Babiš se utrhl ze řetězu

Veselý míní, že když viděl Babiše juniora, jak vtrhává na mítink svého otce v Ústí nad Labem, pomyslel si, že by nechtěl být pasažérem ve stroji pilotovaném synem předsedy vlády. „No, kdybych letěl na dovolenou a viděl ho…,“ zhrozil se Xaver. Oba dva diskutující se shodli, že se nikdy v životě s piloty v podobném rozpoložení nesetkali. Andrej Babiš ANO 2011



A nechybělo ani zahájení horké fáze pirátské kampaně, na níž padlo, že je cílem koalice Pirátů a Starostů dát do ekonomiky bilion korun. „Jak se dává bilion korun do ekonomiky?“ nechápal Xaver. Adamec však pohotově vypálil, že je to jednoduché: „Musíš mít dobrou tiskárnu cenin.“

A vše pak utnul Veselý s tím, že má z toho všeho obavy. „Představa, že dám bilion korun Pirátům, aby s tím něco dělali, je děsivá,“ oklepal se. Psali jsme: Bartoš a Rakušan: Bilion korun přineseme! Jen co Babiš skončí, ta tasemnice. Jako v Německu Psali jsme: Dialog s migranty, ne bariéry?! Poslanec ANO vyletěl: Je jich milion, už vidím, jak budou Peksa a další poslouchat na hranicích jejich příběhy! Pirátka prohlásila hrozivou věc o dětech z dětských domovů. Chalánkovou zvedla ze židle a je zle Piráti vyzývají všechny zastupitele, aby v pondělí hlasovali proti prodeji části Borského parku „Smrtihlav Andrej tu vládne“. Piráti, STAN a Hutka v Ústí. Přečtěte si, co nikdo jiný nemá

