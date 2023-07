Rhodos: „Že prý je vše v pořádku!“ A pak čeští turisté koukali

„Tvrdili nám, že je všechno v pořádku. Teď sedíme před hotelem!“ V pondělí na Rhodos dorazila další tisícovka českých turistů. Plamenům a evakuaci navzdory. Hlavní prioritou Asociace cestovních kanceláří ČR je prý „dostat všechny Čechy domů“, říká předseda jejího představenstva Ladislav Havel. Cestovní kanceláře přitom odmítají rušit zájezdy do hotelů, které zatím nejsou přímo zasaženy nekontrolovaně se šířícím požárem. Zaznívá však názor, že za stávající situace může kamkoliv na Rhodos letět jen naprostý šílenec.

Na řeckém ostrově Rhodos dále běsní nekontrolovaně se šířící lesní požár. Tamní úřady kvůli tomu spustily největší evakuaci v dějinách Řecka, v rámci níž bylo přemístěno do bezpečí přes dvacet tisíc lidí. Na ostrově však nadále zůstává přibližně 4500 českých turistů. Předseda představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR a majitel strakonické cestovní kanceláře Ciao Ladislav Havel se nechal slyšet, že nejdůležitější prioritou je nyní „dostat všechny Čechy domů“. Zatímco ovšem probíhá evakuace, tuzemské cestovní kanceláře posílají na hořící ostrov další české turisty. Ačkoliv v pondělí Rhodos opustilo 800 Čechů, další tisícovka jich dorazila. Cestovní kanceláře totiž svým klientům odmítají rušit zájezdy do oblastí, které podle nich nejsou požárem přímo zasaženy.

Přístup cestovních kanceláří vzbuzuje vášnivé reakce v diskusích na sociálních sítích. „Upozornění: Cestovní kancelář Fischer posílá klienty na Farilaki a nemá pro ně ubytování. Vymlouvají se na požár, že to nemohli předpokládat. Včera nám tvrdili, jak je vše ok. Sedíme před hotelem!“ píše zoufalý turista v jedné z cestovatelských skupin na facebooku. „2. 8. máme letět do Kiotari Mitsis Village. Dočetla jsem se, že v okolí 3–9 km shořely tři hotely. Odletět tam nechceme, ale bojím se, že nám cestovka řekne, že můžeme. Pokud byste měl někdo z toho místa aktuální informace, budu ráda,“ projevuje obavy další členka skupiny.

Někteří lidé však nedokážou pochopit, jak někdo může za stávající situace na Rhodos vůbec letět, jen kvůli tomu, aby mu nepropadla dovolená. „Já chápu, že jde o hrozný prachy, ale na Rhodos, ať už je to kamkoliv, letí jen naprostý šílenec. Domácím tam pár desítek km ode mě hoří domy a já tam budu sedět s drinkem na pláži? To těžko... Hotely ať ubytují hlavně všechny, kteří přišli o střechu nad hlavou,“ zaznívá v diskusi.

Rozčilení dovolenkáři opouštějící hořící Rhodos často říkají, že je zmátla mystifikace ze strany cestovních kanceláří. „Už v sobotu večer v Praze na letišti jsme četli, že se město Lindos, kam jedeme, evakuuje. Říkali jsme si, že to je divné, ale věřili jsme Čedoku, že má lepší informace z místa,“ sdělil jeden český turista serveru SeznamZprávy.cz. Ihned po příletu se prý museli evakuovat do nouzového hotelu, kde přespali na zemi, v křeslech a na matracích. „Zastavili před nějakou školou, kde v tělocvičně bylo ale totálně plno. Pak nás odvezli před nějakou diskotéku, kde se tísnilo tak 250 lidí. Jedna paní tam zkolabovala, takže přijela sanitka. Pak všechno zhaslo, protože vypadl proud. Prostě hrůza,“ líčí průběh evakuace další česká turistka.

Stížnosti rozčarovaných výletníků vracejících se z překažené dovolené domů však nenacházejí pochopení u každého. Do nespokojených dovolenkářů se na svém facebookovém profilu pustil např. vedoucí tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví Jan Řežábek, který k tomu napsal: „Řekům hoří pevnina i několik ostrovů, Rhodos je v plamenech, běží prej největší evakuace v moderní historii, Řekové musejí spolupracovat s desítkami ambasád najednou a dostat do bezpečí desetitisíce lidí. A co slyšíme od Čechů v televizi, kteří se v pořádku vrátili domů? Stížnosti na nepohodlí a nedostatek péče. Nemáme kufr, protože nás policajti nepustili tam, kde hořelo. Museli jsme čekat na evakuační lodi a plavba na pevninu trvala dlouho. Neužili jsme si kvůli tomu dovolenou. Nedostali jsme jako náhradu stejně dobrý hotel. Nezvedali mi telefon na ambasádě. Neskutečný.“

