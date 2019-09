Ringo Čech se rozpálil v show Jiřího Ovčáčka: Mladí lidé dnes nevědí nic. By se podělali v první řadě ti novináři

Do Talk show Jiřího Ovčáčka přišel jako host bývalý politik a podle slov tiskového mluvčího renesanční člověk František Ringo Čech. Co mu udělalo radost? Věří zpravodajství? „Miloš je vtipnější než my dva dohromady. Až půjdu příště na návštěvu, tak se chci Miloše zeptat na toho Peroutku, Miloš nemá potřebu si něco vymýšlet, určitě to někde četl,“ zmínil svého přítele prezidenta Zemana. V čem je tajemství tohoto dlouhodobého přátelství? A litoval někdy Ringo Čech vstupu do politiky? Na všechny tyto otázky spisovatel odpověděl.

František Ringo Čech byl hostem Talk show Jiřího Ovčáčka na TV Barrandov. Ze začátku prozradil, že radost mu udělala Slavia, která hraje v poslední době velmi dobře. Ovčáček odpověděl, že sportu nerozumí, ale pan prezident Zeman je prý taky slávista a je velmi rád, když se dozví, že Slavia vyhrála. „A ví Miloš, kdo ty góly dal? Na to se ho zeptejte,“ zeptal se Ringo Čech. „Tak na tom jsme stejně s panem prezidentem, protože oba nevíme, kdo ty góly dal, to víte vy, mistře,“ odpověděl mluvčí Ovčáček, jenž nazýval v pořadu Ringa Čecha mistrem.

„Když se podíváme na současnou televizi, bylo by tam třeba něco opravit, když vidíte některé pořady, zpravodajství, co se vysílá dneska?“

„Zpravodajství sleduji, ale moc jim nevěřím,“ odpověděl umělec. „A zábava? No, podívejte se, televize úplně zničila klasickou zábavu. Estrády, úplně zničili celou generaci kumštýřů. Jediný Šíp přežil, na toho si netroufají. Oni opovrhují zábavou,“ rozčílil se Čech.

„Kdy jste se poprvé viděl s Milošem Zemanem a jak na vás působil?“ zeptal se Ovčáček hosta. „Ten první koncert byl na hradeckým sjezdu, kde Miloš uspěl, a tam mě zaujal jednak on a pak to, jak za něj lobbovali mladí. Pak, když jsem ho slyšel mluvit, to bylo něco. Měli jsme i společného přítele, to byl Pavel Dostál. Pavel mě s Milošem nejvíce sblížil. Já byl poslušný člen klubu a s Milošem jsme se vždy bavili jako přátelé, politiku jsme moc spolu neprobírali.“

„V čem je to tajemství dlouholetého přátelství?“ zeptal se dále Ovčáček. „Přátelství je pevnější než názor. Já si myslím, že to není až tak vzácná vlastnost. Já znám hodně lidí, kteří drží spolu. Miloš je vtipnější než my dva dohromady. Až půjdu příště na návštěvu, tak se chci Miloše zeptat na toho Peroutku, Miloš nemá potřebu si něco vymýšlet, určitě to někde četl. Chci se ho tedy zeptat: ‚Vzpomeň si, Miloši, kdes to četl,‘ to se nemohlo ztratit, pane Ovčáček.“

„Nelitujete někdy toho, že jste do politiky vešel? Taky jste toho zažil hodně, třeba v poslední době,“ zazněla další otázka směrem k Čechovi. František Ringo Čech odpověděl, že toho lituje. „Fakt je, že jsem kumštýř. Umělec se do toho nemá plést, jako pekař prodává všem a je hodně lidí, kteří odmítají moje věci jen proto, že jsem přítel prezidenta, což je smutné, ale říkám si, že k tomu mají právo,“ prozradil.

Ovčáček se následně zeptal Ringo Čecha, zda vidí devadesátky jako svobodné období, kdy se nezakazovalo, protože prý to Ovčáčkovi v poslední době říká více a více lidí. „Oni se ještě nezformovali. Ti šmejdi se rodí furt. Když teď půjdete na pískoviště, tak tam jsou malí hajzlíci. To se nedá vymýtit. Ale oni se v té době ještě nezformovali, oni ještě nezjistili, že tím trvalým tlakem získají další a další věci. Jak je to jakkoliv, tak když se podíváme do USA, tak Čechy jsou svobodná země, kde, když plácnu herečku po zadku, tak mě nezavřou na deset let. Je to výraz přízně, projev obdivu, ne urážka,“ míní Čech.

„Když jsem si tak pročítal váš život, připadal jste si vždycky tak jako rebel? Za každého režimu myslím,“ zeptal se tiskový mluvčí. „Rebelové jsme byli, ale byli jsme velmi opatrní. Za komunistů znamenal otevřený odpor, proto tak uznávám chartisty, Havla uznávám jen proto, kolik si vytrpěl. My jsme se báli, nevypadalo to, že se něco změní. Když jsme byli se Schellingerem na Rudým náměstí, tak jsme byli maličcí, říkal jsem: ‚Jirko, my v tom umřeme, v téhle hrůze,‘ a šli jsme jak schlíplé slepice. Teď vím, že nic není jisté, mohou se stát věci neuvěřitelné. Takže báli jsme se, byla doba, kdy šlo o existenci, o přežití. Mladí lidé dnes nevědí nic. By se podělali v první řadě ti novináři,“ řekl.

„Jaké to vlastně bylo ve vězení?“ zeptal se Ovčáček v narážce na pobyt ve vězení, kam byl Ringo Čech umístěn jako disident po pražském Majálesu v roce 1963. „Tam končí veškerá legrace. Jak za vámi zapadnou ta vrata, tak přestáváte být osobou. Začínáte být vězněm, podezřelým, vyšetřovaným. Prostě všechno se změní. Je to strašná deprese. Já na to vzpomínám strašně nerad, i když se ke mně chovali slušně, ten tlak byl psychický, ne fyzický, tak vyšel jsem tak vystrašený. Je to špatná zkušenost,“ zavzpomínal si.

Na konci rozhovoru však je optimistický a myslí si, že umělci do kvality ještě dorostou. „No, oni toho hraní moc neumějí, nejlepší herci jsou téměř mí vrstevníci. Neodsuzujme je, oni dorostou. Je přece stále začátek století a všechno se to rodí. Každá generace má své kvalitní a dobré lidi. Máme je i my,“ zakončil Čech rozhovor.

