Role BIS. Hejma zničil akci ,,sundejte Zemana”. Taky něco viděl

Po odmlce se opět vrátil komentátor Ondřej Hejma a shrnul dle něho již končící epizodu hospitalizace Miloše Zemana. Senátoři se podle něj pokusili spáchat puč. Hejma zmínil i šéfa Senátu Vystrčila: „Ten člověk si snad myslí, že bude prezident. Ale já už se nikomu nesměju. Když může být Fiala premiér, proč by nemohl být Vystrčil prezident.“ A také řešil, jak do situace byla zapletena BIS. Nakonec ovšem vše skončilo šťastně a Miloš Zeman jmenuje vládu Petra Fialy, i když možná dá pirátským ministrům „čočku“.

Že prezidentův zdravotní stav není z nejlepších se vědělo dlouho, konstatoval komentátor a zavzpomínal na oslavu 28. října 2019, při které seděl v poslední řadě a Miloš Zeman musel přejít velmi dlouhý Vladislavský sál. Což se mu nakonec s podporou manželky Ivany podařilo, ale komentátor si všiml, že na konci sálu byl prezident téměř u konce se svými silami. „Proč vám to vykládám je to, že Miloš Zeman je člověk neobyčejně silné vůle,“ řekl Ondřej Hejma a dodal, že celý přenos přenášela televize, s detaily a všichni prý čekali nějaký průšvih. „A on jim ho nedal, na pokraji lidských sil, u konce s dechem to dal a těmi dveřmi (Vladislavského sálu) prošel,“ připomenul.

Situace se od té doby zdravotně zhoršila, prezident byl převezen do nemocnice a nikdo nevěděl, jak na tom je. „A to jsou situace, kdy vznikají puče, státní převraty. Protože najednou ta moc leží na zemi a pučisti samozřejmě nikdy nespí, přemýšlejí, jak by se té moci zmocnili a odstranili nenáviděného Zemana, zvláště v tu chvíli, kdy vyhráli parlamentní volby a byli na koni, na několika koních najednou. A říkali si, teď ho konečně dostaneme.“

V této souvislosti zmínil „Tchajwance“ Miloše Vystrčila. „Ten člověk si snad myslí, že bude prezident. Ale já už se nikomu nesměju. Když může být Fiala premiér, proč by nemohl být Vystrčil prezident,“ komentoval. Vystrčil dle něho vyrazil první a začal mluvit o článku 66 a odebrání pravomocí prezidentovi. Ovšem porcoval medvěda, který ještě běhal po lese, což dle Hejmy byla obrovská chyba.

Pučisté už sbírali hlasy a dokonce i Andrej Babiš se vymezil proti spolupracovníkům Miloše Zemana, což dle komentátora byla vražená dýka do zad. Ovšem pak začaly prosakovat zprávy, že se prezidentův stav zlepšuje. „Je zajímavé, jak takové zprávy prosakují. Já jsem se dočetl, že tam u toho byli agenti BIS. Tajní agenti českých služeb, aby dohlíželi, aby se vědělo, co se děje. Což je mimochodem docela zvláštní. Co ovšem není dobré, je, že tito lidé vypráví své rozumy někde jinde. Pouštějí je do médií, zvlášť když se to politicky nesmírně hodí. A poslouchali jsme fantasmagorické příběhy o pavoucích, kteří lezou po stěnách a odpadávají jim nohy. Což byla přímá citace Miloše Zemana přes ty podivné kanály a průsaky.“ V tu dobu byl prý puč skoro hotov.

Hejma srovnal situaci v ČR a v USA. V USA před operací pravomoci odevzdá, v Česku jsou mu odebrány. „A on pak dokazuje, že už je fit a schopen. Viděl jsem ho, jak dělá ty dřepy před Markétou Adamovou Pekarovou, jak u nějaké odvodní komise,“ neodpustil si žert. Zmínil zveřejněné video z ÚVN a doplnil, že Andrej Babiš zradil a znectil i svého kolegu Radka Vondráčka, když řekl, že do ÚVN neměl chodit.

„Bylo to velice pitoreskní. V tu chvíli jsem měl dojem, že ten člověk to snad režíruje. Má to snad vymyšlené, to opravdu bylo odvážené na lékárnických vážkách,“ komentoval krátké, asi třicetisekundové video, kde Zeman krátce promluví německy. Následoval „taktický“ rozhovor na Frekvenci 1. „Ukázalo se, že to byl politicky velice netaktický a chybný krok z jednoho důvodu (myšlena aktivace článku 66 – pozn. red.). Protože lidem se to nelíbilo. Lidem se nelíbí, když se kope do lidí, kteří jsou na smrtelné posteli. To se prostě nedělá. A oni to udělali. A mohli se stokrát zaklínat ústavou a nějakými vyššími cíli.“

Co se týče budoucnosti, Hejma očekává, že Miloš Zeman vše zvládne, jmenuje vládu Petra Fialy a i když možná dá ministrům Pirátů „čočku“, neočekává, že by se snažil vzpírat jejich jmenování.

