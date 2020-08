Romové leží, koukají na TV a dělají děti? Ne! Žena by jim to nedovolila, říká kandidát Pirátů Cyril Koky

Ve středních Čechách se o vstup do Senátu pokusí úředník s romskými kořeny Cyril Koky. Většinové společnosti nabídl vhled do toho, jak Romové přemýšlejí.

Cyril Koky pracuje jako odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadě Středočeského kraje. V blížících se senátních volbách se na Kolínsku chce pokusit vstoupit do horní komory paramentu.

V rozhovoru pro iDNES.cz dal většinové společnosti nahlédnout do své mysli. Prý v žádném případě není pravda, že by Romové jen leželi na gauči, sledovali televizi a plodili děti. To je zavádějící klišé, na kterém se již mnoho let přiživuje spousta populistických politiků.

„Protože tady je dost populistů, kteří si na romském tématu vaří polívčičku, jak se říká. Pro jiné je to zase výtah k moci a čím hůře na tom Romové jsou, tím lépe pro ně. I to je důvod, proč kandiduji,“ zdůraznil.

Je toho názoru, že by pomohlo především to, kdyby se Romové prosadili mezi komunálními a krajskými politiky, kde budou lidem blíž než v pražském parlamentu. Ale aby mohli uspět, je třeba zbořit rozšířenou představu o Romech.

„Většina veřejnosti si myslí, že Romové dopoledne leží v posteli, koukají na televizi a dělají děti. Ovšem když půjdete do romské lokality, tak tam chlapa dopoledne prostě nepotkáte. Nicméně politici o tom rádi mluví. Chlap má doma pět dětí a bude celé dopoledne spát. No to bych chtěl tedy vidět tu ženu, která mu to dovolí. Já jsem třeba za celý svůj život nedělal pouze půl roku. Nyní mám třetí zaměstnání. A když jsem byl na pracáku, protože jsem odešel z armády, byla to pro mě šílená zkušenost. Už bych tam v životě nechtěl být, tehdy jsem si říkal, že se raději vrátím do armády,“ prozradil.

Nemyslí si, že by ve stávajících podmínkách mohla uspět čistě romská strana. Za Piráty kandiduje, protože podle jeho názoru jde o lidi s otevřenou myslí, kterým leží na srdci i zájmy menšin, lidská práva a mají tah na branku.

