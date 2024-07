Rowlingová jede dál. „Není vám pomoci.“ Na ženy s penisem nevěří

Naposledy se Rowlingová trefovala do nové ministryně pro ženy a rovnost Anneliese Doddsové. Ta v minulosti v rozhovoru pro BBC dostala otázku, jak definovat ženu. Místo jednoduché odpovědi Doddsová prohlásila, že v zákoně jsou různé definice ženy, a ještě dodala, že důležitý je kontext.

„Musím říct, že právně existují různé definice toho, co je to vlastně žena. Když se podíváte na definici v zákoně o rovnosti, myslím, že se tam píše jen o někom, kdo je dospělý a je žena, ale neříká se tam, jak definovat jednu z těchto věcí. Myslím, že to je pak... máte biologickou definici, právní definici, všechny tyhle věci,“ řekla doslova Doddsová. „Myslím, že záleží na kontextu, jistě. Víte, jsou lidé, kteří se rozhodli, že... že musejí udělat tento přechod, což je pochopitelné, protože žijí jako ženy, chtějí být definovány jako ženy,“ vysvětlovala neurčitě Doddsová.

Autorka knížek o Harry Potterovi Doddsovou veřejně zkritizovala za takové uhýbání odpovědi. „Naivně jsem si myslela, že úkolem zákonodárců je věci vyjasňovat, ne vnášet další zmatek,“ uvedla mimo jiné.

Rowlingová je už proslulá tím, že se ohrazuje proti transsexuální lobby. Například když se trefovala do komentáře s titulkem „Vytváříme rovnější postcovidový svět pro lidi, kteří menstruují“.

„Lidé, kteří menstruují? Pro ty přece nějaké slovo bylo. Pomozte mi někdo. Žeby? Žemy? Žery?“ reagovala sarkasticky spisovatelka, za což schytala kritiku od proponentů rovnosti.

Jeden z nich dokonce naznačil, že Rowlingová je tak radikální, že „už pro ni není spásy“.

Na to Rowlingová odpověděla svým sarkasmem, že je asi posedlá démonem. „Ano, jsem. Manžel loni zavolal knězi a zjistil, že vymítání bude stát asi 500 liber. Neříkám, že by na to Neil neměl, ale rozhodl se koupit láhev svěcené vody a udělat to sám, což je důvod, proč jsem stále posedlá démonem, který odmítá věřit, že ženy mají ptáky,“ nebrala si servítky.

I am, yes. My husband called a priest last year and found out the exorcism would cost around £500. I'm not saying Neil's tight, but he chose to buy a bottle of holy water and do it himself, which is why I'm still possessed of a demon that refuses to believe women have dicks. pic.twitter.com/LQBp2Pyuxt