Rozbít Slonkové s Kubíkem hubu? Lídr ANO dosud nejdrsněji ke kauze Babiše mladšího

Ve chvíli, kdy předseda vlády Andrej Babiš (ANO) vysvětloval Janu Hamáčkovi (ČSSD), o co jde v jeho kauze, předstoupili před novináře po jednání vlády místopředseda vlády Richard Brabec (ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). A tisková konference to byla rozhodně vyhrocená. Ne však kvůli tématům vládních jednání, ale kvůli aktuální kauze Čapí hnízdo a únosu Babišova syna na Krym.

Tisková konference začala nevinně. „Vláda měla dnes na programu několik bodů s rozpravou. Z těch významnějších, nebo významných bychom okomentovali dva. Já bych si dovolil začít informací, že Ministerstvo zahraničních věcí dávalo na vládu doplněnou informaci týkající se globálního paktu. Česká republika se k tomuto kompaktu nepřipojí,“ poznamenal úvodem místopředseda vlády Richard Brabec (ANO). Zdůraznil také dohodu s Izraelem v oblasti vodohospodářství. „Jde o průlomovou dohodu,“ řekl. Následovalo vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), jež hovořila o navýšení platů ve veřejné správě.

Ale pak už přituhlo. „Jak již včera avizoval pan předseda Hamáček, schůzka obou předsedů probíhá právě teď,“ vyjádřila se k aktuální kauze premiéra Andreje Babiše (ANO) Maláčová. „Pan předseda vlády nám stručně osvětil některé záležitosti související s touto situací,“ dodala.

„Pan premiér v krátkém projevu řekl svůj pohled na věc a mně to pro tuto chvíli stačí,“ sdělil Brabec s tím, že monolog premiéra trval asi pět minut. „Je potřeba znát veškerá fakta. Pro sociální demokracii jsou stále otevřené všechny možnosti,“ dodala Maláčová s tím, že ty věci, které zazněly, produkují více otázek než odpovědí.

„Otázek je hodně. Myslím si, že je důležité znát ten kontext. Je to živá kauza, velmi nešťastné je, že se to týká rodinných záležitostí,“ dodala ministryně práce a sociálních věcí.

„Spekulujete o věcech, které víte z toho mediálního prostoru. Všichni jste viděli tu reportáž. Působil na vás Andrej Babiš mladší jako zdravý? Takhle vy si představujete člověka, který dobrovolně dává interview? Líbilo by se vám, kdyby za vaším dítětem někdo takhle přišel? A využil tohoto stavu? Mně by se to teda vůbec nelíbilo. Za sebe můžu říct, že kdyby to někdo udělal mému dítěti, tak to opravdu řeším potom jako nějak chlapsky, jestli mi rozumíte. Tohleto je neuvěřitelné. Tohle byla nekorektní práce. A většina z vás má děti, představte si to dítě, představte si sebe v té roli,“ odvětil na další otázku k celé věci Brabec.

„Je tady věcný aspekt a je tady lidský aspekt. Věcný aspekt je ten, že je kauza vyšetřována policií. Je to živá kauza. Pro mě je toto šokující,“ dodal Brabec.

