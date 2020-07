Rozhovor expertů: Opoziční strany společně? Nemají šanci. A chvilkař Minář do politiky? Dopadne jako Pajerová a Chaun

reklama

Holec se na začátku trefoval do Pirátů v Praze, zvláště do Zdeňka Hřiba, který údajně sliboval, že doveze 3,5 milionu roušek z Turecka a Indie. „A pořád tady nejsou," přisadil si. Shledal, že Babiš během krize dle průzkumů nejen politicky obstál, ale i posílil. „ANO vystoupalo někam k 35 % během koronáče," podotkl. Ale dodal, že posílili i lídři ostatních zemí, např. Velké Británie, kde premiér Johnson posílil, ačkoliv krizi tamější vláda dle komentátora zpackala.

Kdo také zpackal postup při koronakrizi byla dle Holce opozice. Ta sice podle jeho výkladu vládu podporovala v opatřeních, ale zároveň si přála, aby krize zlomila Andreji Babišovi vaz. A snažila se vládě podrazit nohy a kritizovala ji téměř za všechno. „A já si myslím, že to přepálila v tom, že lidé nechtěli denně slyšet, že nic nefunguje a je všechno špatně. Protože současně mohli vidět, že něco funguje. A že vláda tu pandemii začíná zvládat a počet nakažených ustupuje,“ mínil Holec s tím, že Česko bylo v Evropě ve zvládání jedno z těch lepších.

Co se Babišovi podle Holce povedlo, bylo vystupování, kdy nakonec zmenšil svou roli a do popředí vyslal epidemiologa Romana Prymulu.

Z věcí, které se hnutí ANO nepovedly, naopak Pavel Štrunc jmenoval zrušení brněnské buňky, spojené se jménem Jaroslava Faltýnka. Holec mínil, že problém s kauzou Stoka v hnutí ANO vyřídili „firemně“, tedy zrušením místní buňky a že ukázali, že tyto průšvihy umí vyřešit velmi rychle, což Andreji Babišovi dle Holce může vyhrát další volby.

„Já si pamatuju ještě jako reportér Reflexu, tyhle problémy měly ODS a ČSSD, jejich ústecké krajské organizace. To bylo téměř nonstop podsvětí. A to ústředí, ty organizace se s nimi nebyly schopné vypořádat. Protože byly tak silné, že v té straně to nebylo průchozí,“ vzpomínal na minulé kauzy komentátor a připomenul, že z Ústeckého kraje kandidoval Jiří Paroubek. Dodal, že průšvih ANO v Brně jde za bývalým primátorem Vokřálem, který dle Holce nechal „toto“ v brněnské organizaci vyrůst.

Poznamenal, že Andrej Babiš drží Jaroslava Faltýnka, protože Faltýnek řídí od začátku poslanecký klub ANO a řídí ho jako firmu, takže zbavil Andreje Babiše těchto problémů.

Holec také komentoval taktiky ODS, lidovců, STANu a TOP 09, kteří se hodlají spojovat v krajských volbách, aby ukázali, že je možné porazit ANO. Dodal, že Piráti do „kvarteta“ nespadají, protože se považují za „opozici k opozici“. Dodal, že ve Středočeském kraji se TOP 09 spojila s Pavlem Teličkou, který býval europoslancem za ANO. „To byl další nadějný kádr Andreje Babiše. On vyznával i kult Andreje Babiše a najednou, když to zabalil v ANO, tak začal vyznávat kult Václava Havla,“ mínil o Teličkovi Holec a dodal, že i když TOP 09 tvrdí opak, tak se jedná o z nouze ctnost. „Slepence“ podle něho mohou fungovat v krajských volbách, ale ne ve sněmovních.

Štrunc nadhodil, že se možná opoziční strany snaží splnit zadání Milionu chvilek, ale Holec si to nemyslel. Podle něho spolupráce nemůže fungovat, protože se strany prostě pohádají, i když spolu už několikrát vládly. A jmenoval, jak se Miroslav Kalousek opřel do jednoho člena STAN, který kandidoval za Zemanovce. Dle něho je mezi stranami příliš personálních šrámů a křivd. Mínil, že vztah lídrů opozice k Mikuláši Minářovi ochladl, když jim začal říkat, co mají dělat. A okomentoval i možnost, že by lídr Milionu chvilek vstoupil do politiky. Podle něho by zažil zklamání, stejně jako další, jako např. Monika Pajerová nebo Igor Chaun.

