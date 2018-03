Rozjetý Tomio Okamura po skandálu na inauguraci: Fašizace dnes vychází od lidovců a TOP 09. Média si pletou svobodu slova se svobodou lhát

Prezident Miloš Zeman složil ve čtvrtek odpoledne prezidentský slib a ujal se úřadu na dalších pět let. Ve svém projevu kritizoval některá česká média, konkrétně Zdeňka Bakalu a média patřící do jeho vydavatelství a také Českou televizi. Uprostřed inauguračního projevu prezidenta odešlo z Vladislavského sálu několik vrcholných politiků, kteří s postoji současné hlavy státu dlouhodobě nesouhlasí. Šlo o některé politiky z TOP 09 a ODS. „Je to znevážení aktu a mezinárodní ostuda,“ komentoval v rozhovoru pro ČT jejich odchod ze sálu předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který následně zhodnotil celý inaugurační ceremoniál.

Ve svém projevu mimo jiné prezident Miloš Zeman hovořil i o médiích, která kritizoval. Někteří poslanci a hosté však během tohoto projevu opouštěli Vladislavský sál Pražského hradu. Podle Okamury se dopustili naprostého znevážení tohoto aktu. „No, kdo ceremoniál v tuto chvíli opustil? Opustili jej poslanci Kalouskovy TOP 09 a poslankyně Němcová z ODS, to prostě nejsou demokraté,“ řekl Okamura a dodal, že oni neumějí uznat to, že občané v přímé volbě takto rozhodli, a zpochybňují akorát demokratický výsledek voleb.

„Vidíme to ale i u lidovců a pana Farského ze STAN, ten tu před chvílí říkal, že prezident chodí na nějaké neonacistické sjezdy a že jsou neonacisti zřejmě i ve Sněmovně,“ řekl a zmínil, že asi měl na mysli stranu KDU-ČSL, protože ta se tady prý paktuje se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, jehož členové zpochybňují nacistické zločiny druhé světové války. „Co tu lidová strana předvádí, na to je třeba si posvítit,“ upozornil.

Celý ceremoniál byl podle Okamury výbornou oslava demokracie, přímé volby a nechápe, že tento důstojný akt si dovolili někteří politici narušit. „O narušení aktu skutečně šlo, poslanci TOP 09 a poslankyně ODS akorát způsobili mezinárodní ostudu České republice. Zase se o tom bude psát po celém světě, že, a to zopakuji, nedokážeme respektovat demokratickou volbu. Začínají zde různé fašizující tendence právě i od těch lidovců, to mluvím o Poslanecké sněmovně, nebo od poslanců TOP 09,“ řekl Okamura, podle kterého si tyto strany myslí, že asi mají jediné správný názor, a nic jiného neuznávají a ostatní jen nálepkují.

S obsahem projevu hlavy státu Miloše Zemana je prý Tomio Okamura absolutně spokojen. „Pojmenoval mediální manipulace, také nálepkování, hovořil o prosazování přímé demokracie, o přímé volbě starostů a hejtmanů a odvolatelnosti,“ připomněl spokojeně předseda hnutí SPD. Ti, kteří tu část prezidentského projevu kritizovali, hovořili o útoku na svobodu slova, o ohrožení svobody slova a útocích na svobodná média, tomu se ale prý musí sám smát. „Ten, kdo prosazuje přímou demokracii, to je přece bytostný demokrat. Chápu, že se to starým strukturám, jako jsou ODS, TOP 09, STAN a Piráti, kteří nejsou staří, ale je to Kalouskova juniorka, nelíbí,“ uvedl.

Dále poznamenal, že žádný útok na svobodu médií se nekonal a je to přesně naopak. „Některá média si pletou svobodu slova se svobodou lhát,“ uvedl Okamura s tím, že nyní je potřeba, aby se spíše všichni semknuli, podali si ruce a začali dělat v Česku pozitivní politiku.

Podle některých poslanců chyběly vize o tom, co chce prezident dělat v následujících pěti letech. Některým poslancům vadilo, že byl Zeman v částech svého projevu až příliš konkrétní. „Je pravda, že někdy byl hodně konkrétní, ale to je jeho zvykem. Slyšel jsem v sále i názory, že měl být inaugurační projev více vzletný či všeobecný. Ale já ho znám a je to zkrátka člověk, který hovoří konkrétně a nechodí kolem horké kaše. Asi neřešil, jaký je to projev, a řekl, co považuje za problém,“ řekl a dodal, že v problémech se s ním sám zcela ztotožňuje.

autor: nab